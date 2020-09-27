Меню
Гриффины 1999, 19 сезон

Постер к 19-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 27 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 19-й сезон сериала «Гриффины»

В 19 сезоне сериала «Гриффины» Питер со своими приятелями атакует мусорный бак. Там друзей ожидает поистине магическая находка. В церкви Стьюи недоволен слабым сигналом Wi-Fi и отсутствием печенья. Он устраивает саботаж, из-за которого горожане начинают сторониться Лоис. Брайан и Стьюи неверно истолковывают ситуацию. Лоис гадает, откуда Стьюи знает слово, которое произнес в храме. Сначала она считает, что во всем виновато телевидение, но спустя некоторое время догадывается, что дело в ее супруге. Миссис Гриффин собирается посетить реабилитационный центр, чтобы разобраться с проблемой.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Первое слово Стьюи Stewie's First Word
Сезон 19 Серия 1
27 сентября 2020
Талантливый мистер Стьюи The Talented Mr. Stewie
Сезон 19 Серия 2
4 октября 2020
Мальчики и белки Boys & Squirrels
Сезон 19 Серия 3
11 октября 2020
Мир вставок Cutawayland
Сезон 19 Серия 4
1 ноября 2020
Гриффини La Famiglia Guy
Сезон 19 Серия 5
8 ноября 2020
Свадьба Мэг Meg's Wedding
Сезон 19 Серия 6
15 ноября 2020
Дикий, Дикий Уэст Fecal Matter
Сезон 19 Серия 7
22 ноября 2020
Пэт Потакет Wild Wild West
Сезон 19 Серия 8
6 декабря 2020
Впервые без Л. The First No L
Сезон 19 Серия 9
13 декабря 2020
Экскременты Fecal Matters
Сезон 19 Серия 10
17 января 2021
Лучший друг мальчика Boy’s Best Friend
Сезон 19 Серия 11
21 февраля 2021
А тут еще мошенничество And Then There’s Fraud
Сезон 19 Серия 12
28 февраля 2021
ПиТерминатор Peterminator
Сезон 19 Серия 13
7 марта 2021
Вид женитьбы The Marrying Kind
Сезон 19 Серия 14
14 марта 2021
Клиент недели Customer of the Week
Сезон 19 Серия 15
28 марта 2021
Кто Брайан сейчас? Who’s Brian Now?
Сезон 19 Серия 16
11 апреля 2021
Ловушка для молодых родителей The Young Parent Trap
Сезон 19 Серия 17
18 апреля 2021
Мэг поступает в колледж Meg Goes to College
Сезон 19 Серия 18
2 мая 2021
Семейная кошка Family Cat
Сезон 19 Серия 19
9 мая 2021
Рассказы о былой спортивной славе Tales of Former Sports Glory
Сезон 19 Серия 20
16 мая 2021
