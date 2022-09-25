Меню
Гриффины 1999, 21 сезон

Постер к 21-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 21
Название Сезон 21
Премьера сезона 25 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 21-й сезон сериала «Гриффины»

В 21 сезоне сериала «Гриффины» приключения семейки Гриффинов из вымышленного американского городка продолжаются. Питер угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого у него изменился тембр голоса. В нем появились неестественные для мужчины высокие ноты. В это время герою на помощь снова приходит его давний друг Иисус. Именно он помогает Питеру отражать повышенный интерес со стороны других исполнителей из хора. Они буквально атаковали мистера Гриффина. Тем временем Стьюи обращает внимание на телосложение своей матери Лоис, которое кажется не очень уж женственным.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Оскар Гай Oscars Guy
Сезон 21 Серия 1
25 сентября 2022
Бенд или блокбастер Bend or Blockbuster
Сезон 21 Серия 2
2 октября 2022
Опыт смены жены A Wife-Changing Experience
Сезон 21 Серия 3
9 октября 2022
Маньчжурский кандидат The Munchurian Candidate
Сезон 21 Серия 4
16 октября 2022
Разархивированный код Unzipped Code
Сезон 21 Серия 5
23 октября 2022
Счастливого Холоуина Happy Holo-ween
Сезон 21 Серия 6
30 октября 2022
Стюуэй The Stewaway
Сезон 21 Серия 7
13 ноября 2022
Достать Стьюи Get Stewie
Сезон 21 Серия 8
20 ноября 2022
Карниз знаний Carny Knowledge
Сезон 21 Серия 9
4 декабря 2022
Кандидат The Candidate
Сезон 21 Серия 10
11 декабря 2022
Парень из истории любви Love Story Guy
Сезон 21 Серия 11
8 января 2023
Старый Запад Old West
Сезон 21 Серия 12
19 февраля 2023
Одинокий белый папа Single White Dad
Сезон 21 Серия 13
26 февраля 2023
Белая Мэг не умеет прыгать White Meg Can't Jump
Сезон 21 Серия 14
5 марта 2023
Усыновление Adoptation
Сезон 21 Серия 15
12 марта 2023
Птичий Рейх The Bird Reich
Сезон 21 Серия 16
16 апреля 2023
Бутылочный эпизод A Bottle Episode
Сезон 21 Серия 17
16 апреля 2023
Налоговая и грабеж Vat Man and Rob 'Em
Сезон 21 Серия 18
23 апреля 2023
Из России с любовью From Russia with Love
Сезон 21 Серия 19
30 апреля 2023
Крис Гриффин, диплом с отличием Chris Griffin, Cum Laude
Сезон 21 Серия 20
7 мая 2023
