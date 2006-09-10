Меню
Гриффины 1999, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 10 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Гриффины»

В 5 сезоне сериала «Гриффины» история неблагополучной семейки из вымышленного города Куахог продолжается. Люди погибают от эпидемии. Вакцины в местных клиниках недостаточно. Питер пытается добыть лекарство через Элмера Хартмана, семейного доктора. Во время обследования Питер узнает, что у него проблемы с простатой. Однако он в испуге убегает из кабинета врача, будучи уверенным, что тот домогался его. Брайан и Лоис воспринимают его историю скептически, но Питер твердо намерен обратиться в суд с заявлением. Однако герой отказывается от обвинений, когда выясняется, что у него на самом деле онкология.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Стьюи любит Лоис Stewie Loves Lois
Сезон 5 Серия 1
10 сентября 2006
Такер, твою мать! Mother Tucker
Сезон 5 Серия 2
17 сентября 2006
Переполох в Куахоге Hell Comes to Quahog
Сезон 5 Серия 3
24 сентября 2006
Спасти рядового Брайана Saving Private Brian
Сезон 5 Серия 4
5 ноября 2006
Отдыхай, пока жена за тебя работает Whistle While Your Wife Works
Сезон 5 Серия 5
12 ноября 2006
Навострите ваши уши Prick Up Your Ears
Сезон 5 Серия 6
19 ноября 2006
Бабий рак Chick Cancer
Сезон 5 Серия 7
26 ноября 2006
Едва-едва легально Barely Legal
Сезон 5 Серия 8
17 декабря 2006
Дорога к Руперту Road to Rupert
Сезон 5 Серия 9
28 января 2007
Два отца Питера Peter's Two Dads
Сезон 5 Серия 10
11 февраля 2007
Пляжный загар со Стивом Зиссу The Tan Aquatic with Steve Zissou
Сезон 5 Серия 11
18 февраля 2007
Аэропорт-2007 Airport '07
Сезон 5 Серия 12
4 марта 2007
Удивительное приключение Билла и Питера Bill and Peter's Bogus Adventure
Сезон 5 Серия 13
11 марта 2007
Инвалидов не кормим No Meals on Wheels
Сезон 5 Серия 14
25 марта 2007
Парни тоже плачут Boys Do Cry
Сезон 5 Серия 15
29 апреля 2007
Не выгоняйте Криса No Chris Left Behind
Сезон 5 Серия 16
6 мая 2007
Кругом полно идиотов, и за одного из них я вышла замуж It Takes a Village Idiot, and I Married One
Сезон 5 Серия 17
13 мая 2007
Семья Куагмиров Meet the Quagmires
Сезон 5 Серия 18
20 мая 2007
