В 5 сезоне сериала «Гриффины» история неблагополучной семейки из вымышленного города Куахог продолжается. Люди погибают от эпидемии. Вакцины в местных клиниках недостаточно. Питер пытается добыть лекарство через Элмера Хартмана, семейного доктора. Во время обследования Питер узнает, что у него проблемы с простатой. Однако он в испуге убегает из кабинета врача, будучи уверенным, что тот домогался его. Брайан и Лоис воспринимают его историю скептически, но Питер твердо намерен обратиться в суд с заявлением. Однако герой отказывается от обвинений, когда выясняется, что у него на самом деле онкология.