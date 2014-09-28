Меню
Гриффины 1999, 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 28 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Гриффины»

В 13 сезоне сериала «Гриффины» действие начинается с шестидесятиминутного кроссовера с Симпсонами, который получил название «Симпсоны Гай». Кроме того, в этом сезоне Джо решает стать автором книги для детей, Питер и Лоис создают семейный бизнес, связанный с продажей кондитерских изделий, а Стьюи ждет ребенка от Брайана. Тем временем у Мэг тоже появляется новое необычное увлечение. Брайан и Стьюи перемещаются в прошлое вместе с Крисом, чтобы оказать ему помощь с уроками. Это путешествие во времени заканчивается полным сумбуром на Титанике. Сезон завершается рождественской серией, в которой появляется девственник Иисус.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Парень из Симпсонов The Simpsons Guy
Сезон 13 Серия 1
28 сентября 2014
Книга Джо The Book of Joe
Сезон 13 Серия 2
5 октября 2014
Плохая выпечка Baking Bad
Сезон 13 Серия 3
19 октября 2014
Брайан ближе Brian the Closer
Сезон 13 Серия 4
9 ноября 2014
Индейка парней Turkey Guys
Сезон 13 Серия 5
16 ноября 2014
2000-летний девственник The 2000-Year-Old Virgin
Сезон 13 Серия 6
7 декабря 2014
Невероятные приключения Стьюи, Криса и Брайана Stewie, Chris & Brian's Excellent Adventure
Сезон 13 Серия 7
4 января 2015
Наш идиот Брайан Our Idiot Brian
Сезон 13 Серия 8
11 января 2015
Этот маленький поросенок This Little Piggy
Сезон 13 Серия 9
25 января 2015
Мама Куагмира Quagmire's Mom
Сезон 13 Серия 10
8 февраля 2015
Энциклопедия Гриффина Encyclopedia Griffin
Сезон 13 Серия 11
15 февраля 2015
Беременный Стьюи Stewie is Enceinte
Сезон 13 Серия 12
8 марта 2015
Доктор К. и женщины Dr. C and the Women
Сезон 13 Серия 13
15 марта 2015
#ДЖОЛО #JOLO
Сезон 13 Серия 14
12 апреля 2015
Однажды укушенный Once Bitten
Сезон 13 Серия 15
19 апреля 2015
Высмеянный Roasted Guy
Сезон 13 Серия 16
26 апреля 2015
Битва ирландцев Fighting Irish
Сезон 13 Серия 17
3 мая 2015
Возьмите мою жену Take My Wife
Сезон 13 Серия 18
17 мая 2015
