Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гриффины 1999, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 2

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гриффины»

Во 2 сезоне сериала «Гриффины» родственница Лоис, Маргарет, скончалась. В наследство миссис Гриффин получает от нее великолепный загородный дом. Питер наслаждается мыслью о том, что он стал состоятельным человеком. Это толкает его на «подвиги». Попав на благотворительный аукцион, мужчина хочет отдать сто миллионов долларов и доказать владельцам земельного участка, что его дом представляет историческую ценность. Но на уговоры никто не поддается. Спустя некоторое время Питер узнает, что когда-то доставшееся им поместье было элитным публичным домом. Его посещали многие известные личности.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Питер, Питер – чёрной икры любитель Peter, Peter, Caviar Eater
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 1999
Срань Господня Holy Crap
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 1999
Ба-бах! DaBoom
Сезон 2 Серия 3
26 декабря 1999
2с: 4э7 марта 2000 7.5 Влюблённый Брайан Brian in Love
Сезон 2 Серия 4
7 марта 2000
Возлюби трофей свой Love Thy Trophy
Сезон 2 Серия 5
14 марта 2000
Сука-Смерть Death is a Bitch
Сезон 2 Серия 6
21 марта 2000
Король умер The King is Dead
Сезон 2 Серия 7
28 марта 2000
Я – Питер, и слушайте меня! I Am Peter, Hear Me Roar
Сезон 2 Серия 8
28 марта 2000
Если вру, то помру! If I'm Dyin' I'm Lyin'
Сезон 2 Серия 9
4 апреля 2000
Баллотирующиеся супруги Running Mates
Сезон 2 Серия 10
11 апреля 2000
Лучше один раз увидеть, чем 1000 долларов A Picture's Worth a Thousand Bucks
Сезон 2 Серия 11
18 апреля 2000
Пятнадцать минут позора Fifteen Minutes of Shame
Сезон 2 Серия 12
25 апреля 2000
Дорога на Род-Айленд Road to Rhode Island
Сезон 2 Серия 13
30 мая 2000
Пошли на танцы! Let's Go to the Hop
Сезон 2 Серия 14
6 июня 2000
Чёртова Жанет! Dammit Janet
Сезон 2 Серия 15
13 июня 2000
Все без ума от Паули There's Something About Paulie
Сезон 2 Серия 16
27 июня 2000
Слишком сексуальный, чтобы быть толстым He's Too Sexy for His Fat
Сезон 2 Серия 17
27 июня 2000
Из Питерусов, один E. Peterbus Unum
Сезон 2 Серия 18
12 июля 2000
История для первой полосы The Story on Page One
Сезон 2 Серия 19
18 июля 2000
Загубленный талант Wasted Talent
Сезон 2 Серия 20
25 июля 2000
Главный отец Fore, Father
Сезон 2 Серия 21
1 августа 2000
График выхода всех сериалов
«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года
Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей
«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше