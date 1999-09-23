Во 2 сезоне сериала «Гриффины» родственница Лоис, Маргарет, скончалась. В наследство миссис Гриффин получает от нее великолепный загородный дом. Питер наслаждается мыслью о том, что он стал состоятельным человеком. Это толкает его на «подвиги». Попав на благотворительный аукцион, мужчина хочет отдать сто миллионов долларов и доказать владельцам земельного участка, что его дом представляет историческую ценность. Но на уговоры никто не поддается. Спустя некоторое время Питер узнает, что когда-то доставшееся им поместье было элитным публичным домом. Его посещали многие известные личности.