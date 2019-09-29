Меню
Гриффины 1999, 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 29 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 18-й сезон сериала «Гриффины»

В 18 сезоне сериала «Гриффины» Питер узнает, что на службе грядут сокращения. Под удар попадает один работник мужского пола. Когда окончательный выбор начальства останавливается на Питере, тот падает в обморок от волнения. Сознание возвращается к Гриффину только в клинике. Доктор Хартман находит способ снять напряжение пациента. Они вместе слушают музыку, а спустя некоторое время узнают о будущем выступлении группы Yacht Rock Cruise. Гриффины и приятели Питера попадают на корабль, где их окружает множество известных личностей. А вот Брайан, пытавшийся подняться на борт, неожиданно для себя оказывается под палубой.

Рейтинг сериала

8.2
14 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Яхта «Рок» Yacht Rocky
Сезон 18 Серия 1
29 сентября 2019
Брай-па (Папа Брайан) Bri-Da
Сезон 18 Серия 2
6 октября 2019
Абсолютно БЭБически Absolutely Babulous
Сезон 18 Серия 3
13 октября 2019
Перезагрузка Диснея Disney's the Reboot
Сезон 18 Серия 4
20 октября 2019
Кошачий бой Cat Fight
Сезон 18 Серия 5
3 ноября 2019
Свадьба Питера и Лоис Peter & Lois' Wedding
Сезон 18 Серия 6
10 ноября 2019
Сердечный пыл Heart Burn
Сезон 18 Серия 7
17 ноября 2019
День Благодарения за решеткой Shanksgiving
Сезон 18 Серия 8
24 ноября 2019
Приближение Рождества Christmas is Coming
Сезон 18 Серия 9
15 декабря 2019
Селика Конни Connie's Celica
Сезон 18 Серия 10
5 января 2020
Сокращения Short Cuts
Сезон 18 Серия 11
16 февраля 2020
Подземный ход Undergrounded
Сезон 18 Серия 12
23 февраля 2020
Богатый старый Стьюи Rich Old Stewie
Сезон 18 Серия 13
1 марта 2020
Движение The Movement
Сезон 18 Серия 14
8 марта 2020
Малыш Стьюи Baby Stewie
Сезон 18 Серия 15
15 марта 2020
Заведи меня Start Me Up
Сезон 18 Серия 16
19 апреля 2020
Питер в коме Coma Guy
Сезон 18 Серия 17
26 апреля 2020
Уж лучше без Мэг Better Off Meg
Сезон 18 Серия 18
3 мая 2020
Холи Библь Holly Bibble
Сезон 18 Серия 19
10 мая 2020
Въезжаю (Песня директора Шеферда) Movin' In (Principal Shepherd's Song)
Сезон 18 Серия 20
17 мая 2020
