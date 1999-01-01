Меню
Цитаты из сериала Гриффины

[Стюи и Брайан в торговом центре]
Стюи Гриффин 10 баксов.
Брайан Гриффин Пять баксов.
Стюи Гриффин Восемь баксов, и я сделаю это.
Брайан Гриффин Ладно.
[Стюи бежит через центральный дворик голым]
Стюи Гриффин На помощь! Я сбежал из подвала Кевина Спейси! Помогите!
[Стюи возвращается к Брайану голым]
Стюи Гриффин Ха! Я такой безбашенный. Давай, деньги.
[Стюи начинает считать деньги]
Брайан Гриффин Здесь холодно?
Стюи Гриффин Нет, просто очень маленькое.
Tom Tucker А сейчас с прогнозом погоды, Оли Уильямс!
Ollie Williams БУДЕТ ДАЖДЬ!
Tom Tucker Спасибо, Оли.
Питер Гриффин Брайан, в моих Альфа-Битах послание. Там написано "OOOOOO".
Брайан Гриффин Питер, это Чириос.
Интервьюер [Питер на собеседовании] Итак, Питер, где ты видишь себя через десять лет?
Питер Гриффин [думает] Не говори «с твоей женой», не говори «с твоей женой»...
[вслух]
Питер Гриффин С твоей, эм...
[видит фотографию интервьюера на пляже с его женой и сыном]
Питер Гриффин ... сыном?
[ошарашенное выражение интервьюера]
Lois Griffin Что происходит?
Stewie Griffin Мы играем в домик.
Lois Griffin Мальчик весь в верёвках.
Stewie Griffin В доме Романа Полански.
Женщина, управляющая реабилитационным центром Как тебя зовут?
Питер Гриффин Эм
[осматривается и видит горошину на тарелке]
Питер Гриффин Горошина.
Питер Гриффин [видит женщину, плачущую] слеза эээ
Питер Гриффин [Гриффин пролетает через комнату] Гриффин. Да, это оно, Питер Гриффин.
[паузa]
Питер Гриффин Черт возьми.
Глен Куагмайер Привет, Мег. Тебе уже восемнадцать?
Мег Гриффин Нет.
Глен Куагмайер [Оборачивается к Крису] Привет, Крис, как дела?
Питер Гриффин Хм, интересно, что там замышляют Скуби и компания?
[Звучит тема Скуби-Ду]
Диктор ТВ А теперь возвращаемся к Дела Скуби-Ду о Убийствах.
Фред Джонс Ну что ж, команда. Похоже, что убийца потрошил жертву, задушил её собственными кишками и потом сбросил тело в реку.
Велма Ой-ой! Какой загадочный случай!
Скуби-Ду [прыгает в объятия Шагги] Арру!
Фред Джонс Ты прав, Скуби, мы имеем дело с одним извращённым ублюдком!
Джон Эдвард [Питер в зрительном зале "Кроссинг Овер с Джоном Эдвардом"] Я ощущаю 'А'. Ваше имя начинается на 'А'?
Питер Гриффин Нет.
Джон Эдвард На 'Б'?
Питер Гриффин Нет.
Джон Эдвард На 'С'? 'Д'? 'Е', 'Ф', 'Г', 'Х', 'И', 'Й', 'К', 'Л', 'М', 'Н', 'О', 'П'...
Питер Гриффин 'П'! Питер! Меня зовут Питер!
Джон Эдвард Ваше имя Питер?
Питер Гриффин Ничего себе! Вы какой-то колдун.
[повторяемая фраза]
James Woods Ооох, конфетка.
Питер Гриффин [во время похода в красивом лесу] Знаешь, иногда мне кажется, что весь мир создан только для меня...
[переход к контрольной комнате Луны из "Шоу Трумана"]
Режиссёр контрольной комнаты Ты думаешь, он что-то заподозрил, Кристоф?
Кристоф Нет, он идиот.
[Питер случайно выпустил 10 казней]
Питер Гриффин Должно быть какое-то объяснение этому.
Брайн Гриффин Ты хочешь объяснение?
[даёт пощечину Питеру]
Брайн Гриффин ГОСПОДИ
[даёт пощечину Питеру]
Брайн Гриффин Я
[даёт пощечину Питеру]
Брайн Гриффин В ЗА#ЕБИ#М!
Peter Griffin О, вы, люди, можете поцеловать самую толстую часть моей задницы.
Лоис Гриффин Питер, почему они сделали тебя президентом?
Питер Гриффин Наверное, потому что я могу за долю секунды назвать все 50 штатов.
[издает громкий, визгливый звук, похожий на лай собаки]
Лоис Гриффин Питер, это просто был громкий визг.
Jaws Привет. Я тебя съем. Я съем ту волосатую ногу. Я съем и вторую. Я вижу прямо в этих шортах. У меня много рядов зубов, чтобы тебя пережевать. Да-да, да-да, да-да. О, я уже съел толстого kid на плотике ранее. Но ничего, я много плавал.
[ест пловцов]
Jaws . Вкуснятина.
[Квагмайр видит, как чирлидерша связана в туалетной кабинке]
Глен Квагмайр Дорогой дневник: Удача!
Луиза Гриффин [к Питеру] Привет, дорогой! Я сегодня сделала восковую эпиляцию, и можешь быть уверен, что ты готов к приземлению. Ха?
Глен Квэгмайер [издалека] Гигидаа!
Peter Griffin Эй, давайте поиграем в игру под названием "Я никогда". Вы должны выпить, если не делали то, о чем говорит другой человек.
Cleveland У меня есть - я никогда не спал с женщиной при включенном свете.
[все пьют]
Joe Swanson У меня есть - я никогда не спал с женой Кливленда.
[Квагмайр и Кливленд пьют]
Peter Griffin Я никогда не занимался сексом с девушкой в туалете аэропорта Логан.
[Квагмайр пьет]
Peter Griffin [позже, у Квагмайра на столе 20 бутылок пива] О, Боже, что еще? Я никогда не давал поддержку паукану, reciting the pledge of allegiance.
Glen Quagmire О, Боже!
[Квагмайр пьет]
Joe Swanson Я никогда не под picks an illegal alien from Home Depot, чтобы он довел меня до дома и душил меня, пока я трогаю себя.
Glen Quagmire О, Боже!
[Квагмайр пьет]
Peter Griffin То же самое, только с девушкой из JoAnn Fabrics.
Glen Quagmire О, да что ж, это становится абсурдным!
[Квагмайр пьет]
Glen Quagmire [он теряет сознание]
Joe Swanson Парень, он в отключке.
Peter Griffin Давайте напишем что-нибудь на нем!
Peter Griffin Что с тобой, Стюи, ты не хочешь пописать в унитаз, как большой мальчик? Я помню, как сам научился пользоваться горшком. Я был таким гордым.
[Воспоминания годовой давности]
Peter Griffin [Застёгивает штаны] Эй, Лоис, я это сделал.
Молодой Питер Гриффин Почему все динозавры вымерли?
Куратор музея Потому что ты трогаешь себя по ночам.
[Питер смотрит вниз с унижением]
Glen Quagmire Алло, 911? Это Куэгмайр. Да, он застрял в окне в этот раз.
Peter Griffin [на воскресной школе с несколькими детьми во время рассказа] А когда ты умираешь, ты попадаешь в замечательное место под названием рай
[дети ахают от восторга, Питер начинает смеяться]
Peter Griffin Да ладно, я просто шучу, вы все сгниете в земле.
[дети выглядят в ужасе]
Стюи Гриффин Мам, я пришёл с подарком. Подскажу: он в моём памперсе и это не тостер.
Луис Гриффин Мэг, можешь поменять Стюи?
Мэг Гриффин Ладно, но если позвонит мальчик, прошу, не говори ему, что я в д#ре по уши.
Peter Griffin Окей, вот еще одна загадка. У женщины двое детей. Теперь, маньяк говорит ей, что она может оставить только одного. Кого она позволит убить?
Brian Griffin Это, это не загадка. Это просто ужасно.
Peter Griffin Неправильно! Это уродливый.
Stewie Griffin Привет, Брайан, ты меня помнишь? Я тот парень, которого ты бросил на кассе в Макдональдсе с пакетом бургеров. Знаешь, что смешно, я пытался дойти до дома, но, эээ, много голодных оленей бродит в это время ночи, и, эээ, о, вот где история становится интересной, ээ, ты, наверное, заметил, что у меня не хватает уха. Удалось, ээ, вытащить его из пасти оленя и положить в лед, который я достал в 7-Eleven. Так что, когда ты будешь готов извиниться, просто поговори в этот стакан.
[повторяемая фраза]
Глен Куагмайер Гиггиди-гиггиди-гиггиди-гиггиди!
Peter Griffin Да, я ищу книги по приучению к туалету.
Salesman О, да, мы можем вам помочь. "Все какают" всё еще в ходу, конечно. У нас есть и менее популярная "Никто, кроме тебя, не какает".
Peter Griffin Эм... ну... видите ли... мы католики, так что...
Salesman О, тогда вам нужна книга "Ты плохой ребёнок, и это сконцентрированное зло выходит из тебя".
Машина У вас 113 новых сообщений
[Телефон начинает пищать]
Луис Гриффин О боже!
Старик Эм, да, я просто хотел спросить, эм... где газетчик?
[пищание]
Старик Не видел газет уже пару дней. Интересно, вернется ли он вообще.
[пищание]
Старик Угадай, кто? Извини, что оставил тебе так много сообщений. Просто одиноко здесь. Думал о нашем накаченном газетчике. Хотелось бы, чтобы он пришел и принес хорошие новости.
[пищание]
Старик Где ты?
[пищание]
Старик Ах, ты начинаешь меня бесить, ты маленький свинский ублюдок. Позвони мне.
Стюи Гриффин Прогноз на завтра: немного гениальности с шансом на провал.
Лоис Гриффин Питер, ты сам виноват, что стал делать эти грязные шоу.
Питер Гриффин О, Лоис, ты такая полная...
[представитель ФКС дует в свисток, заглушая последнее слово Питера]
Питер Гриффин Что? Я не могу сказать
[свисток]
Питер Гриффин у себя в
[свисток]
Питер Гриффин доме!
[свисток]
Питер Гриффин здорово, Лоис! Просто
[свисток]
Питер Гриффин здорово! Знаешь, тебе повезло, что ты хорошо
[свисток]
Питер Гриффин в моём
[свисток]
Питер Гриффин или я бы никогда не терпел тебя. Ты знаешь, о чём я говорю, когда ты
[свисток]
Питер Гриффин смаженным
[свисток]
Питер Гриффин пастой для зубов в моём
[свисток]
Питер Гриффин пока ты
[свисток]
Питер Гриффин на вишне
[свисток]
Питер Гриффин епископальному
[свисток]
Питер Гриффин удлинителю
[свисток]
Питер Гриффин влажности
[свисток]
Питер Гриффин с парковочным штрафом. Это лучшее.
Адам Уэст Я люблю эту работу больше, чем люблю леденцы, а я человек, который любит свои леденцы.
Stewie [играет на банджо] О! Я чувствую себя так чудесно как белая беднота! Мамочка, я хочу нюхать!
Мама Глена Куагмаера Вот, пей молоко.
[показывает Глену Куагмаеру свои груди]
Глен Куагмаер Ладно!
[начинает сосать её грудь]
Peter Griffin Скажи, что произошло с вором из автомойки?
Joe Swanson Иронично, я сломал ему позвоночник, когда приземлился на него.
Peter Griffin Похоже, у тебя больше конкурентов на играх для особенных в следующем году, а?
Joe Swanson Нет, он мертв.
Angry Man О, отлично, я всегда оказываюсь рядом с чёртовым дитём.
Stewie Griffin Что ты только что сказал?
Lois Griffin Стюи, не ной.
Stewie Griffin Заткнись, Лоис. Эй, здоровяк, обернись. О, ты меня сейчас не слышишь. Я собирался смотреть фильм, но забудь об этом. В следующие 5 часов ты мой раб.
Stewie Griffin [яростно пинает кресло впереди] Вах-вох-вох, у меня уши закладывает, и ничем меня не успокоить! Вах! Может, у меня зубы режутся, может, я голоден, кто знает? Я дитя!
Stewie Griffin О, дай-ка угадаю. Очередная коробка с ручкой, которую я кручу и кручу, пока... ууу... не выскочит клоун. Тогда ты смеёшься, дети смеются, собака смеётся, а я умираю немного больше внутри.
Мэг Гриффин Угадай, кто я.
Стюи Гриффин Хмм, дай-ка подумать. Конечный результат пьяного заднего сиденья и сломанного презерватива?
Tom Tucker Теперь давайте посмотрим на Грега, мима-погодника. Ладно... будет холодно... много ветра... и, похоже, родители собираются бросать человеческие фекалии с крыш на своих детей... ох, БОЖЕ. Это ужасно. Нет, подождите, похоже, будет дождь. Да, дождь.
Chris Griffin Видишь ли, мой папа умнее твоего.
Meg Griffin У нас один папа, толстячок.
Chris Griffin Да, но мой умнее.
Питер Гриффин [пытаясь утешить Кливленда во время прослушивания для шоу «Холостяк»] Это ткань, это ткань. Давай снимем с тебя одежду.
[снимает с Кливленда рубашку и штаны]
Кливленд Питер, что с тобой не так? Я голый.
Питер Гриффин О, боже, ты слишком себя стесняешься
[Питер тоже снимает рубашку и штаны]
Питер Гриффин Видишь, теперь ты не один.
[Питер посещает шоколадную фабрику Вилли Вонки]
Вилли Вонка Спросите вас ещё раз - вы уверены, что ничего не ели на моей фабрике?
[Питер стал гигантской черникой]
Питер Гриффин Нет.
Вилли Вонка Я просто спрашиваю...
Питер Гриффин Что? Ты называешь меня лжецом?
Вилли Вонка Нет, я просто говорю...
Питер Гриффин Эй, заткнись, Вонка!
Herbert Эй, мускулистая рука, что ты такой унылый?
Chris Дело в одной девчонке. Я не могу с ней поговорить. Как будто девушки — это другой вид существ или что-то в этом роде.
Herbert Кто нуждается в них? Тебе нравятся эскимо?
Chris Ну, конечно.
Herbert Тогда приходи ко мне в погреб. У меня целый морозильник, полный эскимо.
Chris Нет, спасибо. Мне пора.
Herbert Не заставляй меня умолять тебя.
Chris Ты забавный. Пока.
Herbert Вернись сюда, жирный неродясь!
Brian Griffin Признайся, Питер, ты соревнуешься во всем.
Peter Griffin Да я совсем не конкурентоспособен. На самом деле, я наименее неконкурентоспособный. Так что я выигрываю.
Lois Griffin Мой терапевт сказал, что нам стоит попробовать трюк под названием "смена ролей". Это когда ты притворяешься человеком, который тебя бесит. Не слушайте свою мать, дети. Она тупая и бесполезная, и слушать нужно только меня, Питера.
Peter Griffin Я Лоис. Я останавливаюсь на распродажах, но не позволю Питеру купить что-то, что ему нравится, например, неоновую вывеску с бабой, у которой были два пива для... ну, вы поняли. Она стоила всего 8 долларов, а у нас было полно мест для нее.
Stewie Я собака. Я хорошо читаю и у меня разнообразный портфель акций. Но я не брезгую поедать траву и изрыгивать ее на ковёр.
Brian Griffin Я надменный маленький антихрист, который abandon свои планы по завоеванию мира, когда вырасту, и в итоге окажусь с грубой шлюшкой по имени Джим.
Stewie Griffin О, мне нужно дать тебе свой адрес электронной почты. Это loismustdie, одно слово, собака yahoo точка com.
[зрители аплодируют и восторженно кричат]
Lois Griffin О боже, им это понравилось?
[зрители бросают цветы в сторону Питера]
Lois Griffin Хватит! Хватит аплодировать прямо сейчас!
[зрители перестали аплодировать]
Lois Griffin Что с вами не так? Этих людей не следует поощрять, их нужно наказывать! Этот человек совершил убийство здесь, сегодня вечером, а жертва — театр. Это тот самый безмозглый шлак, который превращает наше общество в культурную пустошь. Это не искусство, это даже не развлечение. Это... отстой!
[зрители повернулись к Питеру]
Peter Griffin Эмм...
[начинает долго пукать]
Peter Griffin [зрители смеются и аплодируют ему]
Lois Griffin Вот, это именно то, о чем я говорила.
[Гриффины унаследовали особняк. Стьюи обслуживают]
Стьюи Гриффин Ты. Нарезал мои яйца.
[официант нарезает его яйца]
Официант Ваши яйца нарезаны, сэр.
Стьюи Гриффин Теперь нарежь моё молоко.
Официант Ээ, я не могу, сэр, это жидкость.
Стьюи Гриффин [хлопает его] ИДИОТ. Заморозь его, а затем НАРЕЖЬ. И если ты ещё раз засомневаешься во мне, я отправлю тебя на смену с подгузниками. И поверь, мне не будет тебя жалко.
Стюи Гриффин [пытаясь привлечь внимание Брайана] Смотри, я пишу матюки на стенах!
[Стюи написал "ерунда"]
Брайан Гриффин Ну, если ты хочешь быть героем прямо сейчас, может, это не самое плохое время.
Питер Гриффин Черт, Брайан, я этого не ожидал! Я думал, быть героем — сплошное веселье.
Питер Гриффин [переход на Питера с Лигой справедливости] Извини, Чудо-женщина, у меня три короля. Давай посмотрим, что у тебя.
[Чудо-женщина вздыхает и снимает бюстье]
Питер Гриффин [смеется] Отлично!
[смотрит в сторону]
Питер Гриффин Робин, чего ты на меня смотришь? Смотри на неё.
Стюи Griffin Эти подгузники не делают мою попу большой?
Дэррен (из «Волшебницы») Сила Христа заставляет тебя, сука!
Луис Гриффин Мэг, надень свой слюнявчик.
Мэг Гриффин Я не хочу надевать слюнявчик.
Луис Гриффин Мэг, дорогая, здесь очень холодно. Может, тебе будет комфортнее в слюнявчике.
Питер Гриффин Она хочет сказать, что у тебя соски торчат.
[в ходе трейлера нового боевика о Иисусе]
Телевизионный диктор В этом июле, пусть тот, кто без греха, даст первый пинок.
LaDonne Привет, красавчик!
Stewie Griffin О, ты... Должен ли я запереть твой язык вместе с остальным серебром?
LaDonne Стюи, это Джереми!
Jeremy Привет, маленький!
[похлопывает его по голове]
Jeremy Так ты тот парень, который пытается увести мою девушку!
Stewie Griffin Что? Ты... Девушка? Какую sick игру ты играешь?
LaDonne Стюи звучит немного сердито. Я уложю его спать.
[поднимает его]
Stewie Griffin [берет шляпу Джереми, когда его уносят] Ха! У меня твоя шляпа! На, Безшляпный! Теперь возвращайся на площадку и продолжай свой тур по хакки-саку! Я не собираюсь сдаваться какому-то отморозку в его дурацких сандалях и с его жвачками, в длинной футболке Abercrombie & Fitch и курящему свои травки из банки, пока каждую ночь смотрит любимые скаченные эпизоды "Симпсонов"! Да, мы все любим "Мистера Плу". О, ты запомнил песенку, да?
[кричит]
Stewie Griffin Так все остальные тоже! Это *именно* тот идиот, которого можно встретить в Taco Bell в час ночи! Парень, который только и делает, что поднимается по лестнице барных шлюх!
Питер Гриффин Я так много смотрю телевизор, что все шоу начинают сливаться в одно.
Закадыка [для Убийства: Жизнь на Улице Улицы] Это шоу содержит контент для взрослых и представлено вам буквой Х.
Берт [берёт трубку] Алло? Чёрт возьми. Я в пути.
[встаёт с постели и одевается]
Берт Какой-то бедняга лишился головы в заведении, которое называется Хуперс.
Эрни Берт, я бы хотел, чтобы ты не пил так много, Берт.
Берт Ну, Эрни, я бы хотел, чтобы ты не ел печенье в *чёртовой* постели.
Эрни Берт, ты опять кричишь, Берт.
Peter Griffin Крис, всё, что я говорю, — это ложь. Кроме этого. И этого. И этого. И этого. И этого. И этого. И этого. И этого.
Lois Griffin Крис, где ты был?
Chris Griffin Папа отвёл меня к пластическому хирургу на липосакцию, но я не сделал это.
Lois Griffin Молодец, Крис. Это было очень взрослое решение. Я имею в виду, какой эгоистичный самодовольный придурок делает липосакцию.
Peter Griffin [очень сексуальным голосом] Привет!
[смотрит на китов]
Крис Гриффин Пап, для чего это отверстие на спине?
Питер Гриффин Я скажу тебе, для чего оно не нужно. И когда я это скажу, ты поймёшь, почему я никогда не смогу вернуться в Sea World.
Уильям Шатнер Итак, мужчины, мы собираемся отправиться в очень опасную миссию. С высокой долей вероятности, кто-то из вас может умереть. Экипаж, который пойдет со мной — это Спок, МаКой и Энсин Рики.
Энсин Рики Чёрт.
Stewie Griffin Мне не нужно вас #%@# впечатлять.
Крис Гриффин Ты должен придумать фрисби! Фрисби — классная игрушка!
Мэг Гриффин Фрисби уже придумали.
Крис Гриффин Так почему я никогда про него не слышал?
[Питер причащается]
Питер Гриффин Ого, это действительно кровь Христова?
Священник Да.
Питер Гриффин Ничего себе, этот парень, должно быть, был в шляпе 24 часа в сутки, а?
Peter Griffin Есть ли у вас какие-либо травмы в прошлом, физические аномалии?
Peter Griffin Я не пукал в первый раз, пока мне не исполнилось 30.
[воспоминания о Питере в 1970-х, сидящем на пуфике с книгой]
Peter Griffin [пукание]
Peter Griffin Что за черт это был?
Stewie Griffin Ладно, я понял, я понял. Если бы ты готовил еще медленнее, тебе бы не нужен был таймер для яиц, тебе был бы нужен календарь для яиц.
[смеется]
Stewie Griffin О, точно, я это сказал.
[переход к Happy Go-Lucky Toys, Inc]
Peter Griffin Ладно, ладно, подожди, вот еще одна. Почему у женщин есть грудь? Чтобы тебе было на что смотреть, пока ты с ними разговариваешь.
[все смеются]
Man Хорошо сказано, Питер.
Man 2 Для этого она и нужна.
Lady Ты рассказываешь шутки? Я обожаю шутки.
Peter Griffin Ну тогда тебе понравится вот это, ладно. Почему у женщин есть грудь?
[она сердито смотрит на него]
Peter Griffin Чтобы тебе было на что смотреть, пока ты с ними разговариваешь
[она в шоке, потом Питер смеется]
Peter Griffin Чтобы тебе было на что смотреть, пока ты с ними разговариваешь
[смеется]
Peter Griffin Так что ты хочешь увидеть меня, мистер Уид?
Peter Griffin Отойдите, пора выполнять отцовские обязанности.
[смеётся]
Peter Griffin Я сказал 'обязанности', но сейчас не время смеяться над этим.
Иисус [говоря о пистолете] Ты знаешь, как этим пользоваться?
Крис Такер [достает косяк] Ты знаешь, как этим пользоваться?
Парень на улице #2 Три часа. Чёрт побери, где Луи?
Парень на улице #1 Ну, ты мне скажи. Луи вышел из дома в 2:15 и должен был проехать 6,2 мили со скоростью пять миль в час. Когда же Луи приедет?
Парень на улице #2 Зависит, остановится ли он к своей шалаве.
Парень на улице #1 Это то, что мы называем "переменной".
Лоис Гриффин Питер, Стюи снова насрал на ковер.
Питер Гриффин Мне... мне надо нажать ему на нос?
Brian Griffin Посмотри на себя. Ты столько времени пытался заставить Кристофера ревновать, а теперь у тебя расстройство питания.
Stewie Griffin Помоги мне подняться.
Brian Griffin Я бы помог, но мой доктор посоветовал мне не поднимать тяжести.
Stewie Griffin Они раздеваются! Я не должен смотреть, это неправильно... Вау! Говорю, неплохие, Жанин! И посмотри на Лизу во всей её изумительной красе! Боже, похоже, что моя штучка застыла от ужаса!
Peter Griffin Я пытался найти свой талант, как ты сказал. Сначала я попробовал рисование.
[воспоминание]
Peter Griffin Мне... мне нужно рисовать член?
Peter Griffin Потом я попробовал скульптуру.
[воспоминание]
Peter Griffin Мне... мне нужно лепить член?
Peter Griffin Затем я попробовал музыку.
[воспоминание]
Peter Griffin Мне... мне нужно дирижировать членом?
Tom Tucker А дальше: вес Дианы.
Chris Griffin Мы уже приехали?
Lois Griffin Нет, Крис, милый, мы ещё не приехали.
Chris Griffin Мы уже приехали?
Lois Griffin Нет, Крис.
Chris Griffin Мы уже приехали?
Lois Griffin Да, Крис, да, хорошо? Мы уже здесь!
Chris Griffin Врёшь!
Брайан Гриффин Это было даже глупее, чем тот раз, когда Питер забыл ключи в машине.
Stewie Griffin Получилось, ты, мерзкая женщина!
Peter Griffin Получилось, ты, мерзкая женщина!
Stewie Griffin Ух, это не годится... переводчик. Ты там, с ужасными эстетическими недостатками!
Peter Griffin Эй, страшила!
Stewie Griffin Отлично. Хахахаха!
Peter Griffin Сладко. Хехехехе!
[Ванна Стюи превратилась в кровь]
Стюи Гриффин Как это восхитительно... будто кто-то stab#л мистера Баббла.
Lois Griffin Не вешай это на сестру! Она хорошая девочка!
Chris Griffin О, да? А как насчёт того случая, когда она задушила нашу другую сестру?
Lois Griffin О, дорогой, мы же тебе говорили... этого никогда не было. Это всего лишь плохой сон.
Chris Griffin Но я это очень хорошо помню...
Lois Griffin Луис Гриффин, Питер Гриффин: ЭТО БЫЛ СОН!
Адам Уэст [после того, как убил Ноида, из-за которого испортилось большинство его пиццы] Возможно, это Нойд должен был избегать меня.
Лоис Гриффин Мэг... это настоящая сумка от Прады? Как ты заработала $1100 за неделю, работая официанткой?
Мэг Гриффин Это легко... когда ты незамужняя мать-подросток с ребенком, зависимым от наркотиков. Ха-ха-ха-ха...
Питер Гриффин Эй, эй, эй, Мэг. Когда ты стала подростком?
Лоис Гриффин Питер, ей шестнадцать.
Питер Гриффин Ты ЗНАЛ об этом?
Шлюха Привет
Лоис Гриффин Питер, в постели шлюха!
Питер Гриффин Стой на месте, Лоис. У них зрение основано на движении
[они стоят на месте]
Шлюха Куда ты ушла?
Peter Griffin НЕТ-НЕТ-НЕТ. Глупый кролик, „Трикс“ - это для детей. Чёртовы длинноухие, пытаются отобрать Пасху у Иисуса. В общем, что ты там говорил?
Lois Griffin [говоря с Крисом] Мы продолжим этот разговор сегодня вечером, юноша. Женщина - это не объект.
Peter Griffin Она права, сын. Слушай, что это говорит.
Lois Griffin Питер!
Джо Свонсон Эй, Пэт, где пандус для инвалидов?
Павтакет Пэт О, у нас его нет. Похоже, это твоя остановка.
[Павтакет Пэт свистит в свисток, и Чумба Вумбы выходят]
Хор Чумба Вумба Чумба Вумба, бла-бла-бла / Жизнь несправедлива, это грустно, но правда / Чумба Вумба, бла-бла-бла / Когда твои бедные ноги тугие, как дерево.
Чумба Вумба #1 Что ты делаешь, когда застрял в кресле?
Чумба Вумба #2 Трудно подниматься и спускаться по ступенькам?
Чумба Вумба #3 Что ты думаешь о том, кого называешь Богом?
Хор Чумба Вумба Не кажется ли тебе, что Его отсутствие немного странно?
Чумба Вумба #4 Может быть, он забыл о тебе.
Хор Чумба Вумба Чумба Вумба, бла-бла-бла / Считай, что тебе повезло, что ты не лошадь / Они бы сделали из тебя собачью еду / Или превратили бы в чумба вумба, бла-бла-клей!
[Чумба Вумбы выталкивают Джо из фабрики]
Джо Свонсон Я рад, что не на твоей идиотской экскурсии! Я вообще-то люблю Курс. Серебряная пуля!
Чумба Вумба #2 Бла-бла-клей!
Peter Griffin По крайней мере, они не ставят свои женские кремы рядом с горчицей, Лоис. Это была самая ужасная сосиска, которую я когда-либо ел.
Stewie Griffin [после того, как Лоис пытается накормить Стюи брокколи "в стиле самолета"] Чёрт побери тебя, чёрт брокколи и чёрт братьям Райт.
Зуб #1 Я заявляю это ртутью от имени резца!
Зуб #2 Не так быстро!
Зуб #1 Ах, премоляр, мы снова встречаемся. На бой!
Peter Griffin Папа, теперь, когда ты на пенсии, ты остаешься с нами. Никаких споров, я настаиваю.
Francis Griffin Я не хочу быть обузой.
Peter Griffin Это не обуза, правда, Лоис?
Lois Griffin Конечно нет, нам будет приятно, если ты останешься.
Francis Griffin Ты хорошая женщина, Лоис. Может, ты и не сгоришь в Аду. Возможно, ты просто попадешь в Чистилище с незачеркнутыми детьми.
Peter Griffin Слышишь, Лоис? Ты любишь детей.
Peter Griffin Если бы ты мог застрять на необитаемом острове с любой женщиной в мире, кто бы это был?
Glen Quagmire Тейлор Хэнсон.
Joe Swanson Тейлор Хэнсон - это парень.
Glen Quagmire [смеется] Да вы чё, прикалываетесь. "Эй, давайте над Квагмайером поиздеваемся."
Peter Griffin Нет, он на самом деле парень, Квагмайер.
Glen Quagmire Что? Это безумие. Это невозможно.
[паузa]
Glen Quagmire О боже. О мой бог. У меня есть все эти журналы. О боже.
Официантка Вот, пожалуйста, дружище. От самого Флэппи.
Стюи Гриффин Мне всё равно, если они...
[Стюи заставляют съесть кусочек блинов]
Стюи Гриффин О... о, это восхитительно. Эй, Флэппи. Хорошие новости. Я решил тебя не убивать.
Chris Griffin Чиззанные Чарли — отличное место. У них есть игра, где ты вставляешь доллар и получаешь четыре четвертакa. Я выигрываю каждый раз.
[Гриффины приглашены на ужин к Кэмпбеллам, семье натуристов]
Дотти Кэмпбелл Питер, налить тебе пива? У меня есть Буш.
[Питер неохотно смотрит на лобок Дотти]
Дотти Кэмпбелл О, и Буш Лайт.
Peter Griffin Я пойду в туалет.
[уходит в уборную]
Peter Griffin Лоис, я не думаю, что это туалет. Это просто яма.
[животное переворачивает уборную]
Peter Griffin ОХ! О, БОЖЕ, ЭТО ВЕЗДЕ! ЭТО У МЕНЯ В РАКУШИ!
Стюи Гриффин [к Питеру] Когда мир будет мой, твоя смерть будет быстрой и безболезненной.
[уходит]
Stewie Griffin На! Стюи хочет на ручки! Ммм, кожа мамы такая мягкая...
Lois Griffin Ой, разве ты не мил сегодня. Ну что ж, давай я тебе поцелую...
Stewie Griffin Ещё! Ещё! У мамы есть сладкие поцелуи!
Brian Griffin Ладно, хватит!
[покидает стол с отвращением]
Lois Griffin Стюи... ты развязал мамину бюстье?
[Питер с Чарльзом Мэнсоном и семьёй Мэнсона]
Питер Гриффин Ребята. Меня пригласили к Шэрон Тейт. Вы можете прийти, но вы должны пообещать, что не будете меня позорить.
Peter Griffin [Питер заходит в класс Мег в полотенце] Привет, Мег, не мог бы ты убрать душ в следующий раз, когда будешь брить ноги? Там как ковер.
Мэг Гриффин Крис, переключи канал. Я хочу посмотреть Джорджа Лопеса
Крис Гриффин Этот шоу только усиливает стереотип, что Джордж Лопес смешной!
Peter Griffin Я понимаю, что ты феминистка, и это мило, но сейчас время взрослых, и я тут главный.
[смотрит на закат]
Луис Гриффин О, Питер, я тебя люблю.
Питер Гриффин [смотрит на часы] Эээ, примерно пятнадцать минут шестого.
Судья Клянётесь говорить правду, всю правду и только правду?
Питер Гриффин Клянусь... ты, ублюдок.
Peter Griffin Джо, у меня уже были новые соседи, но ни один из них не был хотя бы наполовину таким мужчиной, как ты. А раз ты и так наполовину мужчина, то это делит их на какую-то дробь, которую я даже не могу измерить.
Питер Гриффин Эй, где мой ВИДЕОМAGNИТофон?
Деревенщина №1 Чёрт побери, Бак, сейчас моя очередь пользоваться секс-боксом.
Деревенщина №2 Это *мой* секс-бокс. И её зовут Соня.
Питер Гриффин Эй, Морд, эти суппозитории есть в других вкусах?
Морт Голдман Питер! Ты же не собираешься их есть, правда?
Питер Гриффин [саркастично] Нет, я их себе в #уд### запихиваю. Конечно, я их ем.
Лоис Гриффин Питер, это просто фаза. Ты сам через несколько таких прошёл, знаешь.
Брайан Гриффин Да, как те две недели, когда ты сам рассказывал о своей жизни.
Питер Гриффин [воспоминание] Я вошёл на кухню и сел за стол. Я с недовольством посмотрел на сомнительный ужин, который Лоис поставила передо мной. Конечно, я никогда не скажу ей, как меня тошнит от её кухни, но, как мне кажется, она это знала. Лоис всегда была полной энергии и жизни, но в последнее время я начал всё больше осознавать её старение. Яркие, полные жизни глаза, в которые я влюбился, теперь начинали тускнеть и утрачивать блеск от долгих тягот уставшей жизни.
[Лоис бьёт Петера, он отключается - переход к ночи]
Питер Гриффин Я очнулся несколько часов спустя в смятении.
Мег Гриффин Я наконец-то получил права, а машину забрали, как иронично.
Питер Мег, не разговаривай с мамой так, она не утюг.
Лоис Гриффин [возится] Помнишь это? Помнишь?
Питер Гриффин О, да, это напоминает мне, мне нужно провести осмотр груди.
Питер Гриффин [засовывает руку в рубашку и ощупывает грудь] О, Боже, шишка. Шишка, о нет, шишка, о Боже... Нет, подожди, это Чито.
[достает Чито из рубашки и ест его]
🧡
Stewie Griffin Ну, это Стюи, но... можешь называть меня "печенька", если хочешь. Да, я также отвечаю на "Артемис", "Агент Баквальд" и "Змей." Да, мне довольно нравится "Змей." Змей Гриффин.
[вилкивает языком, как змей]
Инвалид [электронным голосом] Анус говорит что?
Джо Свонсон Что?
Инвалид Ха-ха-ха-ха. Ты тупой ублюдок.
Брайан Питер, это последнее бедствие.
Питер Хорошо, а то это начинает быть скучным.
Брайан Питер, последнее бедствие — это смерть первенца.
Питер О, нет! Стюи!
Брайан Первенец...
Питер Мег!
Брайан [паузa] Твоя жена.
Питер Крис!
[о покупке гроба...]
Питер Гриффин Я его возьму, но не дам ни копейки больше $60.
Продавец гробов Сэр, этот гроб стоит $1000.
Питер Гриффин 70 баксов.
Продавец гробов Что?
Питер Гриффин 2000 баксов.
Продавец гробов Это вдвое больше, чем стоит.
Питер Гриффин [пауза] 40 баксов.
Продавец гробов Что?
Брайан Он... он не умеет торговаться.
Питер Гриффин Так если я пройду сквозь тебя, значит, мы, ну, это самое?
Призрак Чёрт, что у тебя с этими шутками про геев?
Jim Что ты только что сказал?
Huck Griffin Я думал, что это твое имя.
Jim Это наше слово. Ты не имеешь права им пользоваться.
Huck Griffin Эй, эй, эй, я в порядке, я в порядке, никаких проблем!
[паузa]
Huck Griffin Так можешь передать мне веселую палку, 'н-краткое имя Джим'?
Jim Спасибо.
[Крис охотится на Мэг с "боггером" на пальце и пытается натереть ей лицо]
Мэг Гриффин Крис, перестань! Брайан, Крис только что покопался в носу и продолжает тыкать меня своим пальцем!
Крис Гриффин Какой смысл копаться в "носовом золоте", если я не могу поделиться им с горожанами?
Брайан Гриффин Ах, если моя память не подводит, это кафедра физики.
Крис Гриффин Это бы объяснило всю гравитацию.
Peter Griffin Наши дети — наше величайшее сокровище. Они заслуживают председателя школьной коллегии, который не оставляет свои женские мази в холодильнике рядом с горчицей. Это был самый ужасный сэндвич, который я когда-либо ел! Она чистит зубы в постели. Она храпит как бизон. Она освободила Уилли Хортона. Она переспала с Донной Райс.
Lois Griffin Питер, хватит.
Peter Griffin Ест детей.
[толпа аплодирует]
Питер Гриффин Лоис, ты знаешь моё правило: с тобой разрешено спать только с тремя людьми, кроме меня: Джином Симмонсом, Джоном Шнайдером или Бобой Феттом.
Боба Фетт Ну всё! Прощай, девственность!
Peter Griffin Рождество — это время года, когда призрак Иисуса восстает из мёртвых, чтобы полакомиться плотью живых, а мы поём рождественские гимны, чтобы убаюкать его обратно в сон.
[Хэнсон появился и попросил воспользоваться телефоном]
Питер Гриффин О боже. Это Дети кукурузы.
[Стьюи и Брайан пытаются уснуть в мотеле, в соседней комнате слышен наркобартер]
Покупатель наркотиков У тебя есть товар?
Наркоторговец Да, он у меня, где деньги, а? Хочу увидеть деньги.
Покупатель наркотиков Нет, нет, нет, ты не увидишь деньги, пока я не увижу товар.
Стьюи Гриффин О, ради всего святого, только один способ положить конец этому беспокойству.
[ора]
Стьюи Гриффин ОН В СИСТЕМЕ!
Наркоторговец Что? Тебе, ублюдок...
[слышны выстрелы, затем звук падения тела]
Крис Гриффин Куда ты думаешь, что попадаешь, когда умираешь?
Южный парень Я из церкви узнал, что если ты хороший, то попадаешь в рай, а если плохой, то попадаешь в место, где мертвые считают, что они все еще живы и молятся о смерти, но смерть не приходит.
Крис Гриффин ЮПН?
[Смерть показывает документ, который Питер подделал, чтобы заявить, что он мёртв и избежать оплаты медицинских счетов]
Питер Гриффин Откуда у тебя это?
Смерть Это мне прислали по электронной почте из вашей страховой компании.
Луиза Гриффин Это может стать отличной возможностью для тебя и Стюи сблизиться.
Питер Гриффин Связь... Джеймс Бонд. Я это сделаю.
Dennis Miller Я не хочу здесь разводить хвалебные оды, но внешняя политика Америки – это примерно так же логично, как если бы Беоулф занимался сексом с Робертом Фултоном в первой битве при Антиетаме. Я имею в виду, когда неоконсерватор устраняет кого-то, это как если бы Раскольников проводил филабастеры с деоксигемогидроксинатом...
[Питер смотрит это по телевизору]
Peter Griffin Какого хрена означает «разводить хвалебные оды»?
Мэг Гриффин Мама, ты не можешь найти работу. Последний раз, когда ты оставила папу одного дома, он превратил его в гигантскую куклу.
[Сцена переключается на Питера, который кричит в мегафон, поднимая и опуская крышу дома]
Питер Гриффин Эй. Эй. Не заходите сюда. Эй. Лучше не заходите сюда. Я в доме Гриффинов. Принесите мне сарай для инструментов, потому что я голоден.
Cleveland Ты можешь остаться с нами, Мэг, я просто надеюсь, что ты не против, что мой дядя умер в гостевой спальне.
Meg Griffin Наверное, это нормально. Когда он умер?
[открывает спальню, на кровати лежит мертвое тело]
Cleveland Мы думаем, что это произошло где-то между шоу «Сегодня вечером» и «Сегодня».
Мэг Гриффин Кто-то в шкафу!
Джефф Фоксворті Ты знаешь, что ты реднек, когда у тебя на стойке для ружей стоит еще одна стойка для ружей.
Стюи Гриффин Ты лох!
Stewie Griffin [с южным акцентом] Сегодня тепло. Вчера было тепло. Сегодня ещё теплее.
[играет на банджо]
Stewie Griffin [поёт] Повстречал её на своём СБ / Сказала, что её зовут Мими / Звучала как ангел, пришедший на Землю /
Banjo Chorus Пришедший на Землю /
Stewie Griffin Но когда я наконец встретил её / Эй, ты бы только видел её / Дважды выше меня, в три раза шире /
Banjo Chorus Ширина /
Stewie Griffin О, моя толстая девочка любит поесть /
Banjo Chorus Любит поесть /
Stewie Griffin С большим пузом Будды, а её грудь свисает до ног /
Stewie Griffin О, моя толстая девочка любит поесть /
Banjo Chorus Поесть /
Stewie Griffin Моя большая, толстая девочка любит поесть!
Stewie Griffin [кричит] У МЕНЯ ПУЗЫРИ НА ПАЛЬЦАХ!
Питер Гриффин [кричит] Рак-лобстер!
Бог Давай, я зажгу это для тебя, дорогая.
[он указывает, зажигает сигарету дамы молнией]
Леди Ух ты!
Бог Ну как, тебе нравится? Волшебные пальцы...
[указивает снова, молния поражает даму, поджигает бар]
Бог Господи Иисусе!
Иисус Что?
Бог Зови Эскалэйд! Мы уходим!
[Питер смотрит фильм]
Брайан Гриффин [входит в комнату] Что ты смотришь, Питер?
Питер Гриффин "Страсти Христовы." Слушай, Брайан – не могу поверить, что этот парень просто лежит и терпит. На моём месте я бы что-то сделал...
[переход к Питеру, как Иисусу, которого бичует римский солдат]
Питер Гриффин Ааа! Аааа! Ааааа! Аааа!
[перестает кричать]
Питер Гриффин Эй! Эй! Эй! Эй! Хватит! Хватит!
Римский солдат Хорошо...
Питер Гриффин Хорошо?
Римский солдат Хорошо...
Питер Гриффин Ладно.
Учитель На французском, чтобы сказать да, говорят oui-oui.
[Питер начинает смеяться]
Питер Гриффин О, чувак, это hysterical.
[продолжает смеяться]
Питер Гриффин Эй, а что говорят на 'нет', doo-doo?
[смеется]
Питер Гриффин Эй, я сейчас вернусь. Мне нужно быстро сходить по большому делу.
[узнав, что Мег встречается с нудистом]
Lois Griffin Теперь, Мег, не стоит злиться. Я имею в виду раздражаться. Яйца. Я имею в виду чёрт's.
Brian Ты недавно вернулся с Филиппин. Где ты переспал с двумя филиппинками. И с одним мужчиной.
Quagmire Ты имеешь в виду ТРЕХ филиппинок.
[пауза]
Quagmire Аааааааа!
[Питер говорит во сне]
Питер Гриффин О, Дженни... ох, Дженни, ох, Дженни, не останавливайся... О, Ричард Джени, твои комедийные спешалы на HBO принесли смех миллионам. И какая у тебя хорошая попа.
Лоис Гриффин Дети, прекратите драться, а то мы не пойдем в Макдональдс после церкви.
Мег, Крис МАМА!
Питер Гриффин Хорошо, мы можем пойти... но ты не можешь заказывать большое.
Крис Гриффин Аааааааа...
Питер Гриффин Хорошо, можешь заказывать большое, но без яблочного пирога.
Мег Гриффин О, да ладно.
Питер Гриффин Хорошо, можешь взять яблочный пирог, но не дуть на него.
Аукционист Первый лот — это трусики, конфискованные у проститутки.
Глен Куагмайр Пятьдесят долларов.
Аукционист У неё было девять ЗППП.
Глен Куагмайр Сорок пять долларов.
Аукционист А когда мы её поймали, она описалась.
Глен Куагмайр Пятьдесят долларов.
Луис Гриффин Почему ты здесь? Врач сказал, что с Питером всё в порядке.
Смерть Ну да, я думаю, он бы знал. В конце концов, он же врач, а я просто - СМЕРТЬ.
[наблюдая за Брайаном на собачьих гонках]
Картэр Пьютершмидт О боже. Он нарушает личное пространство Морской Бризы.
Питер Гриффин Нет, он просто неуклюже располагается... ЛАДНО, ТЕПЕРЬ он нарушает личное пространство Морской Бризы.
Люк Скайуокер Хорошо, я просто сделаю небольшой разрез здесь, и мы закончим, миссис Уилсон.
Бен Кеноби Люк, используй Силу.
Люк Скайуокер Серьезно? А я как раз собирался...
Бен Кеноби Просто используй Силу.
Люк Скайуокер Хорошо!
[Световой меч Люка зависает над миссис Уилсон и пронзает ее прямо в глаз. Она начинает кричать.]
Люк Скайуокер Ты счастлив?
Бен Кеноби Я никогда не был счастлив.
[толстый Стюи сидит на веранде]
Стюи Гриффин Чёрт вас побери, мороженое, подходите ко мне в рот. Как вы смеете мне не подчиняться!
[проходящим мимо]
Стюи Гриффин Чего вы уставились, вы, недоумки? Да, именно, чёрт вас побери и всё такое.
Peter Griffin Люди часто придумывают ложь. Знаешь, Вьетнам? Никогда не существовал.
Brian Griffin Да, только не упоминай об этом рядом с госпиталем ветеранов. Эти парни действительно верят в эту ложь.
Chris Griffin Бог наблюдает, как я делаю свои дела? Ох, блин, я грешник, а Бог — извращенец.
[во время видео по обучению предотвращению сексуальных домогательств в компании]
Нарратор Помните, ничего не говорит "хорошая работа" лучше, чем крепкий, открытой ладонью по заднице.
[Мэг заходит к Квагмайру с девушкой лёгкого поведения]
Глен Квагмайр Эй, Мэг, ты только что купила мне ещё три минуты. Гиггиди гиггиди гиггиди.
Brian Griffin Она же нытик маленький, не так ли?
[Лоис всхлипывает]
Brian Griffin Я сказал, нытик.
Питер Гриффин Лоис, наш сын одарён великим даром. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы развить этот талант и помочь ему добиться успеха, а потом я использую его, чтобы реализовать все свои неосуществлённые надежды и мечты. Потому что это хорошее родительство, верно, Бинг Кросби?
Бинг Кросби Правильно, Питер, и если твои дети что-то ляпнут, ты можешь надрать им задницу мешком сладких апельсинов Валенсии. Синяков не останется, и они поймут, кто здесь главный, в этом нет никаких сомнений.
Питер Гриффин Это... Это звучит неправильно.
Бинг Кросби Ты что, меня задираешь, парень? А то я сейчас ремень сниму и наваляю тебе, это то, что ты хочешь?
[снимает ремень и пару раз шлепает Питера]
Peter Griffin Ну, они живут в дерьмовом районе.
Brian Griffin Брэйди?
Peter Griffin О, чертовой матери, да. У них воры, громилы, наркоторговцы, да кого угодно.
[Тётя Джемайма выглядывает из окна с тарелкой блинов]
Aunt Jemimah Вам, ребята, блины?
Peter Griffin Нет, спасибо. Понимаете, это самое худшее, с чем мы столкнулись, это, эээ, Свидетели Джемаймы.
Peter Griffin Ничего больше не сработало / Поэтому я загадываю желание на звезду / Чудесное сверкающее пятнышко света / Мне нужен еврей / Лоис заставляет меня взять вину на себя / Потому что наш чек выглядит ужасно / Поскольку я не могу дать ей пощечину / Мне нужен еврей / Где найти / Баумов или Стайнов / Чтобы научили меня ныть и делать мои нууужные налоги... / Хотя многие их ненавидят / Я любил еврейский народ / Я не думаю, что они убили моего Господа / Мне нужен еврей.
Глен Куэгмайер Гриффины. Кучка провокаторов-коммунистов, если вы спросите меня. Ладно.
[очень толстый Питер и Брайан сидят на причале]
Мальчик Папа, что это?
Отец Ну, сынок, это Меркурий, ближайшая планета к солнцу. Что он тут делает на причале, я даже понятия не имею, нам, наверное, стоит спросить ученого.
Питер Гриффин Я мужчина, придурок.
Stewie Griffin Ха-ха. Ох, это так вкусно, что должно быть жирным.
Брайан Гриффин Ну, Питер, если ты достал вечеринку из задницы, то лучше встань.
Peter Griffin [Питер пишет письмо Фоксу] Если вы не вернёте 'Тренера' в эфир, я буду сильно расстроен. Искусная игра Крейга Т. Нельсона будет сильно недоставать. Подписано: Питер Гриффин.
[На бумаге расплёскивается корректор, и там теперь написано "Если вы не вернёте Тренера в эфир, я убью Крейга Т. Нельсона."]
Peter Griffin [немного позже; открывая дверь] Крейг Т. Нельсон!
Craig T. Nelson Вы Питер Гриффин?
Peter Griffin Да.
Craig T. Nelson [Передаёт ему пистолет] Поторопись.
Diane Simmons Наш подозреваемый, возможно, выглядит примерно так. И мы получили анонимный tip с новым ключом!
Tom Tucker Мы сейчас в прямом эфире с репортером из Хосе Мария... х... х...
Diane Simmons Хименес.
Tom Tucker Я знаю, как это сказать!
Человек Слушай, Фил, что скажешь на счёт вечеринки после работы?
Фил Скажу, что, похоже, Шерил снова будет объяснять соседям, почему у неё под глазом.
[оба смеются]
Фил Ну давай, я угощаю
Адам Уэст [после того, как услышал, как Питер, Джо, Куагмайер и Кливленд поют песню Джурни "Don't Stop Believing"] Я обожаю эту песню! А когда её поют новички, мне это нравится ещё больше! Но я ненавижу бейсбольные карточки.
Брайан Гриффин Итак, Стюи, как ты себя чувствуешь теперь, когда ты девочка?
Стюи Гриффин Я чувствую себя правильно, Брайан. Я чувствую себя правильно.
Сканер полиции У нас стрельба на Третьей и Мэйн, три раненых, один мёртв.
Брайан Гриффин Это только мне кажется, или рэп-музыка становится всё ленивее?
Stewie Griffin Ты выглядишь как Снупи, и это радует меня.
Луис Гриффин Эй, ребята, подождите, пока вы это увидите.
Питер Гриффин О, боже. Передвижной печатный шрифт. Мы должны скрыть это от крестьян, чтобы они не научились читать и не угрожали помещикам.
Крестьянин Что у тебя там, милорд?
Питер Гриффин Ничего! Возвращайся к своим репкам!
Jasper Ну что! Тебе нравится "Секс в большом городе"?
Brian Griffin Да, неплохой сериал.
Jasper Я не про сериал. Оооо, я отвратителен!
[издает звук корабельного рога]
Jasper Отправьте меня в море!
[прямой репортаж о hurricane]
Том Такер А теперь к Оли Уильямсу с нашим прямым репортажем о hurricane. Оли?
Оли Уильямс У нас дождь боком идет!
Том Такер У тебя нет зонта, Оли?
Оли Уильямс Был!
Том Такер Где он?
Оли Уильямс Наизнанку, в пяти милях отсюда!
Том Такер Можем чем-то помочь, Оли?
Оли Уильямс Принесите мне суп!
Том Такер Какой?
Оли Уильямс Густой!
Brian Griffin Нет, Питер. Мартин Лютер Кинг.
Peter Griffin А как насчет парня, который был в "Космос: Последний рубеж"?
Brian Griffin Это был Мартин Ландау.
Peter Griffin А как насчет парня, который был в "Классной вечеринке"?
Brian Griffin Это был Мартин Лоуренс.
Peter Griffin А как насчет напитка, который ты ставишь в морозильник?
Brian Griffin Это Мартини и Росси.
Peter Griffin А как насчет парня, который был в "Апокалипсис сегодня"?
Brian Griffin Он был М... М... что-то такое.
Peter Griffin *Неа*! Это был Том Беренджер. Мы искали Тома Беренджера.
Brian Griffin Спасибо, что пригласили меня на шоу. Мне really понравилось.
[пауза]
Brian Griffin [кричит] Подождите минутку!
Питер Гриффин Лоис, ты накурилась?
Лоис Гриффин Нет, я вырубилась около часа назад.
Стюи Гриффин Ты. Принеси мне мой экземпляр Wall Street Journal. Вы двое, сражайтесь на смерть.
Glen Quagmire Не смотри на меня так. Полным девушкам тоже нужна любовь... но за это надо платить.
Питер Гриффин Эта вечеринка не могла бы быть лучше, если бы здесь был Иисус.
Иисус Для моего следующего чуда я превращу воду... в ФАНК.
[сцена превращается в диско]
Стюи Гриффин [ищет напиток в холодильнике] Газировка... фиолетевая штука... Сани Д, нормально!
Peter Griffin Это примерно так же смешно, как Синбад. Не комик, он великолепен. Мореплаватель. Хотя, впрочем, он никогда и не предназначался быть смешным.
[Питер звонит на работу, чтобы сказать, что не выйдет]
Питер Гриффин Мистер Уид, я не могу прийти на работу сегодня, потому что у меня была ужасная авиакатастрофа. Моя семья мертва, и я теперь овощ. Увидимся завтра.
[Питер попадает в ловушку своего босса]
Питер Гриффин Помните ту авиакатастрофу, в которую я попал? На самом деле это был бак с газом.
Crackle Эти грёбаные эльфы, чёрт возьми. Они просто выскочили из деревьев, просто выскочили из деревьев!
Pop Ты меня тогда выручил, чувак.
Crackle Ты выручил и меня.
Crackle [поднимает пиво в тост] За Снэпа!
Pop [стукаются бокалами] За Снэпа!
Bonnie Swanson Да, я не хочу рожать ребенка в мире, где такой человек, как он, походит вокруг.
Peter Griffin Слушай, во-первых, Бонни, ты беременна уже лет шесть. Либо рожай, либо нет. Во-вторых, Квагмир — хороший парень, он...
Bonnie Swanson [Питера атакует гигантская курица, и начинается пятиминутная борьба]
Stewie Griffin Порт довольно хорош.
Brian Griffin Да, вполне хорош.
Chris Griffin Действительно.
Peter Griffin Безусловно.
Brian Griffin Какой сейчас год?
Chris Griffin '51.
Peter Griffin Ах.
Stewie Griffin Восхитительно.
Brian Griffin Действительно.
Chris Griffin Да.
Peter Griffin [Питер вспыхивает] О, боже.
Brian Griffin Что случилось?
Peter Griffin Я вспыхнул.
Stewie Griffin О, мне жаль.
Peter Griffin О, всё в порядке. Я устал от жизни.
Stewie Griffin Ах, очень хорошо тогда.
Chris Griffin Наилучшим образом.
Brian Griffin Да, действительно.
Stewie Griffin Тс-ух! Снова дождь идет?
Питер Гриффин [Питер взял шланг и облил им лестницу] Эй, Брайан, я сделал водную горку из лестницы!
[скатывается по лестнице, задевая выступы, пока не поранится и не начнет плакать как маленький ребенок]
Брайан Гриффин Я не позвоню в больницу, потому что ты ничего не поймешь, даже если я это сделаю.
Stewie Griffin Управление голосом... Привет, я Крис.
Chris Griffin Привет, я Крис.
Stewie Griffin Уничтожьте пролетариат!
Chris Griffin Уничтожьте пролетариат!
Stewie Griffin [поёт] Если ты грустен и не знаешь, куда идти, почему бы не отправиться туда, где царит мода?
Chris Griffin Величественно одеваюсь!
Stewie Griffin Не мой номер, но всё равно забавно.
Стюи Гриффин Жизнь жены заканчивается от ножа.
Lois Griffin Вы все думаете, что Рождество просто так происходит. Вы думаете, что всё это добро просто падает с чёртaвого неба. Но это не так! Оно падает из моей весёленькой задницы! Так что готовьте свою собственную чёртову индейку. Упаковывайте свои собственные чертовы подарки. И да, пока вы этим занимаетесь, можете все сесть на одну лошадь и покатиться в ад!
Доктор Мэр Уэст, боюсь, у вас лимфома.
Адам Уэст О.
Доктор Наверное, из-за того, что вы катались в этом токсичном отходе.
Адам Уэст Понятно.
Доктор Что, черт возьми, вы пытались доказать?
Адам Уэст Я пытался получить суперсилы.
Доктор Ну, это просто глупо!
Адам Уэст Глупо, да. Идиотизм, да.
[Брайан пытается отвлечь разъярённую толпу краснобровых]
Брайан Гриффин Эй, смотрите туда! Это только что поженившаяся межрасовая гей-пара жжет американский флаг!
Питер Гриффин Лоис, иди посмотри, что я сделал с деньгами, которые дал мне твой папа.
Лоис Гриффин О боже. Ты превратил нашу комнату в Игровой домик Пи-Ви?
Питер Гриффин [поёт] Давай, вставай / Хватит дремать / Это безумное, запутанное место, где может произойти всё что угодно / Есть стул, который, черт возьми, говорит. Эй, смотри! / Есть рыбы, которые дают советы. Чёрт возьми / Это странно в Игровом домике Питера. Ха-ха-ха. Смотри, Лоис.
[имитирует Пи-Ви]
Питер Гриффин Хьюи Джамби.
Брайан Гриффин [как Джамби-джин] Мекка-лекка-хи, мекка-хини - Господи, как я тебя ненавижу.
Лоис Гриффин Питер, эти деньги на ремонт должны пойти на достойное черное благотворительное учреждение.
Питер Гриффин Лоис, Король мультфильмов будет здесь через 5 минут. Я не позволю тебе меня уронить в грязь.
Лоис Гриффин Питер, ты ведёшь себя нелепо.
Питер Гриффин [все кричат: "Нелепо" flashes at the bottom of the screen] Ты сказал секретное слово!
Мэг Гриффин [взбешенная после замены в семейном реалити-шоу Гриффинов] Как ты мог позволить им меня заменить?
Питер Гриффин Поверь мне, Мэг, это было лучше, чем План Б.
[Переход к операционному шатру из M*A*S*H]
Питер Гриффин [Брайан заходит] Брайан, надень маску!
Брайан Гриффин У меня важное заявление: самолёт с Мэг Гриффин был сбит над Японским морем. Он упал. Выживших нет.
Стюи Гриффин [входит в платье] Кому я могу пожаловаться на секцию восемь?
Глен Куagmire ЭЙ, УБЕРИТЕСЬ С МОЕЙ... Привет, губки, ноги, грудь и попка.
Doctor Мистер Гриффин, все ваши анализы оказались отрицательными. Как оказалось, шишка на вашей груди — это всего лишь жировая капсула.
Peter Griffin Жировая капсула? Подождите минутку... Как, черт возьми, труп комика из эпохи немого кино мог застрять у меня в левой груди?
Луиза Гриффин Брайан, ты в последнее время действительно наслаждаешься вином.
Брайан Гриффин Это всего лишь мой второй бокал.
[делает глоток из стакана 7-11 большого объёма]
Tom Tucker Скоро в эфире: Могут ли пчёлы думать? Новое исследование показывает, что нет, не могут.
Питер Гриффин [открывает ящик] Эй, Лоис, тут Библия!
[Он открывает книгу и танцует с ней]
Питер Гриффин Эй, смотрите на меня! Я христианин! Я читаю Библию!
Протестующие Свободу Тибету! Свободу Тибету!
Питер Гриффин Я возьму это!
[Он бежит к ближайшему телефонному Booth]
Питер Гриффин Алло, Китай? У меня есть то, что вам может понадобиться. Но это будет стоит. Да, да. Все чай.
Джо Свонсон Питер, всё кончено.
Питер Гриффин Конец? О чём ты говоришь? Что это за бред? Это антиамерикански. Джордж Буш что, ушёл после того, как проиграл выборы по народному голосованию? Нет! Ушёл ли он после того, как потерял миллионы долларов, вложенных отцом в провальные нефтяные компании? Нет! Ушёл ли он после того, как залетел в беременность? Нет! Ушёл ли он после того, как получил права за пьянку? Нет! Ушёл ли он после того, как его задержали за пьянство и беспорядок на футбольном матче? Нет! Ушёл ли он после того, как его...
Джо Свонсон Я понял, Питер.
[полицейский останавливает Питера в его машине]
Полицейский Лицензия и регистрация... эй, разве ты не тот парень, который узнал, что в нём есть чернокожая кровь?
Питер Гриффин Да, это я.
Полицейский [в рацию] Сообщение о возможном угнанном автомобиле.
Питер Гриффин Но это моя машина.
Полицейский Подозреваемый становится агрессивным.
Питер Гриффин Чего...
Полицейский Офицер повержен.
[Офицер падает на землю, полицейские машины окружили Питера]
Tom Tucker Мы вернёмся с отчётом о клиторе: кубик Рубика природы.
Печенюшка Пиллсбери Ничто не говорит "Я тебя люблю" так, как Пилл...
[Луиза начинает раскатывать его скалкой]
Печенюшка Пиллсбери Эй! Что ты делаешь, ты сумасшедшая су#а!
Stewie ХА! Это так смешно, что я забыл смеяться! Не считая этого первого "ха".
Lois Griffin К чёрту камеры! Как мы могли позволить им заменить нашу девочку? Как я по ней скучаю, Питер.
Peter Griffin Я тоже. Она как тот неудачливый брат Болдуина, который не так хорош собой и не добился успеха и никогда не отвечает на мои письма, но он всё равно Болдуин, чёрт возьми!
Stewie Griffin Дело не в том, что я хочу убить Лоис... просто я не хочу, чтобы она больше жила.
Питер Гриффин Эй, как зовут твоего друга?
Эл Гор Дик Армей.
Питер Гриффин [смеётся] Нет, серьёзно, как его зовут?
Эл Гор [пауза] ... Дик Армей.
Питер Гриффин [разражается смехом] Эй, Армей, как зовут твою жену, Вагина Береговая Охрана?
[продолжает смеяться]
Эл Гор [смеётся] О, я только что это понял.
[Квагмайр разговаривает с женщиной из Нью-Йорка]
Глен Квагмайр Привет, маленькая леди. Почему бы тебе не повернуться и не показать мне свою Нижнюю Ист-Сайд?
Женщина (глубоким голосом) Конечно.
Глен Квагмайр Ого. Трансвестит, отвали. Подожди-ка... до операции или после?
Женщина До операции.
Глен Квагмайр Ого. Трансвестит, отвали.
[У Питера новая машина с электронным навигатором в режиме Якова Смирнова]
Яков Смирнов На развилке дороги поворачивайте налево. В Советской России дорога развивает вас.
Питер Гриффин Вы все знаете, насколько я наблюдателен.
Телеведущий А теперь вернёмся к Стар Треку.
Питер Гриффин Yo# же ####. Ухура черненькая?
[Гриффины смотрят "Счастливые дни"]
Ричи Мам, эээ, мне действительно нравится Потси.
Миссис Каннингем Ну, Потси хороший парень, дорогой. Почему бы тебе его не любить?
Ричи Нет, я имею в виду... мне *действительно* нравится Потси.
Мистер Каннингем Мы тебя первый раз услышали, сын, у тебя гомосексуальная привязанность к Потси.
[повторяемая фраза]
Стюи Что за черт?
Питер Гриффин Подожди, подожди. Извини, но это действительно скучная история. Я так скучал только с того глупого фильма в автомобиле.
[Флешбэк, где Питер сидит в автомобиле на кинотеатре под открытым небом, смотря в неправильном направлении]
Stewie Я был под впечатлением, что название шоу "Дети говорят самые удивительные вещи", а не "Старые чернокожие комики никогда не заткнутся".
Питер Гриффин Лоя, я не могу найти свои любимые трусы.
Лойс Какие именно? Те, в которых ты прорвал дыру, когда застрял в туалете самолета, когда у тебя была диарея?
Питер Гриффин Нет, я ищу те, когда мне пришлось терпеть, потому что была эта длинная служба в Пальмовое воскресенье, и я думал, что если я пущу газ, это может оскорбить Иисуса, так что я и выпустил его в вестибюле после службы, и это звучало как Луи Армстронг.
Лойс Гриффин Верхний ящик.
[мы видим флэшбэк, где Стьюи с нормальной круглой головой прыгает на кровати]
Стьюи Я могу прыгать на кровати сколько угодно. Ты не моя мама.
[Стьюи ударяется головой о потолок, придавая ей более привычную форму регбийного мяча]
Брайан Гриффин О, боже, с тобой всё в порядке?
Стьюи В порядке. Почему ты спрашиваешь?
[Питер привёл несколько политиков в стриптиз-клуб, где один из них случайно убил одну из стриптизёрш]
Питер Гриффин Ты мог её убить, когда пихал ей все эти долларовые купюры в горло, ты мог её убить, когда ударил её табуретом... Не знаю, я не врач. Но скажу тебе, что её определённо не убило... курение!
Мэг Гриффин Я хочу, чтобы Крис перестал рисовать мою голову на теле свиньи.
Крис Гриффин [орёт] Не цензурируй меня!
Quagmire [идёт между двумя женщинами] извините, я не хотел вставать между вами... или хотел?
Брайан Гриффин Брайан Гриффин, Стюи Гриффин: [поют] Мы с тобой / Настолько разные / Слишком разные / Чтобы когда-либо стать друзьями
Стюи Гриффин Ты хочешь начать первым?
Брайан Гриффин Да, начну я! Твой любимый герой - маркиз де Сад /
Стюи Гриффин О, ты-то уж точно не тот, кто может говорить! У тебя стояк от Фелисии Рашад /
Брайан Гриффин О, всего один раз!
[вдруг получает эрекцию]
Стюи Гриффин У меня есть стиль / Посмотри на мои модные волосы
Брайан Гриффин О да, ну это - довольно хороший вид /
Стюи Гриффин О, спасибо!
Брайан Гриффин [подражая Триумфу, собачке-комику] Чтобы я НАДОБИЛСЯ на это!
Стюи Гриффин Что?
Брайан Гриффин О, да брось! Ты выглядишь как Чарли Браун!
Стюи Гриффин О, откусишь меня, Снупи!
Брайан Гриффин Брайан Гриффин, Стюи Гриффин: Между нами / Не так уж много / О чем мы можем / Согласиться
Брайан Гриффин Потому что я люблю звуки классической музыки /
Стюи Гриффин А мне нравится певец, который выглядит как ш#ш#па /
Брайан Гриффин Рики Мартин?
Стюи Гриффин Обожаю его!
Брайан Гриффин Брайан Гриффин, Стюи Гриффин: Мы слишком разные, чтобы когда-либо стать друзьями /
Крис Гриффин О, боже, правительство здесь! Беги, Э.Т.!
Э.Т. Ахhhh!
Стюи Гриффин Знаешь, для меня опасно гулять по торговому центру в моём росте. Говорю, давай, садись ко мне на спину.
[прыгает на спину Брайана]
Брайан Гриффин О, Боже!
Стюи Гриффин Сила с тобой, юный Скайуокер.
Брайан Гриффин Я этому не верю.
Стюи Гриффин Вот почему ты терпишь неудачу!
Peter Griffin Ладно, я с ним поговорю, Лоис. Но знаешь, когда мой отец чего-то хочет, это как сэк# с Кобе Брайантом. Ты можешь кричать и драться изо всех сил, но это случится.
Оливия Ты вообще знаешь, что такое секс?
Стюи Гриффин Ну, я на самом деле... не меняй... это ведь какой-то торт?
🧡
Питер Гриффин Мэг, мы уже говорили об этом. Ты наберёшь 150 фунтов и будешь писать фанфики по Уродливой Бетти.
Stewie Griffin Проклятие вам! Проклятие брокколи! Проклятие братьям Урайтам!
Peter Griffin Если я ребёнок, то кем ты себя считаешь? Педофилом. И я черт возьми не дам тебе читать мне нотации, извращенец.
🧡
Питер Гриффин Эй! Я могу снять эту шляпу в любой момент. Просто не хочу.
[Все хотят, чтобы Питер снял шляпу]
Питер Гриффин Отстаньте!
[Семья сидит за столом. После Апокалипсиса. Едят яйца на случайных кусках металла]
Луиза Гриффин Всё в порядке. Прямо перед Апокалипсисом Питер купил годовой запас еды.
[Камера переходит на Питера. Он как раз доедает последний кусочек еды]
Луиза Гриффин ПИТЕР. Ты только что доел годовой запас еды.
Питер Гриффин Какое desperdicio. Я всё ещё голоден.
[Питер выпивает стакан воды и сильно раздувается]
Питер Гриффин Все, выходите. Мне нужно срать.
[Все смотрят на него]
Питер Гриффин СЕЙЧАС.
Chris Я не был так растерян с тех пор, как посмотрел "Выхода нет".
[Воспоминание о том, как Крис и Брайан выходят из кинотеатра, где идет "Выхода нет".]
Chris Как Кевин Костнер продолжает получать работу?
Peter Griffin Лоис, если это твоя шутка, значит, ты пишешь для Лено.
Stewie Griffin О, о, ты знаешь, сейчас так модно наезжать на Джея Лено. А ведь он выходит в эфир каждую чёртову ночь с новыми материалами и при этом очаровательный.
Стюи Гриффин [флиртуя с девушками] Должен сказать, что недавнее спортивное событие на кампусе было действительно впечатляющим.
Девушка Ох. Ты в братстве, мальчик?
Стюи Гриффин Пока нет, но я думаю вступить в I Felta Thigh.
Луис Гриффин Стюи, почему бы тебе не пойти поиграть в другой комнате?
Стюи Гриффин Почему бы тебе не сгореть в аду?
Луис Гриффин Ну, десерта тебе не будет, юноша.
Stewie Griffin Ну, я бы с удовольствием остался и поболтал, но ты полная сука.
[Питер шутит во время рождественского представления]
Зритель #1 Какое безобразие! Как он смеет говорить такую ересь! Мне нужно что-то сделать!
Зритель #2 Боб, ты ничего не можешь сделать.
Зритель #1 Ну, похоже, мне просто придётся развить чувство юмора.
[Питер пытается приучить Стюи к горшку]
Peter Griffin Знаешь, я, наверное, просто дам тебе пивка. Оно быстро выходит.
Stewie Griffin [саркастично] Прекрасно. А заодно можем закурить косяк и посмотреть порнуху.
Peter Griffin Э... да?
Питер Гриффин [п clearing his throat] Извините, но я вполне уверен, что север выиграл войну.
[мёртвая тишина]
Stewie Griffin [Берёт телефон] Алло, оператор. Алло... О боже, точно, сейчас нужно набирать номера. Эээ, я должен это знать. О да,
[набирает номер]
Stewie Griffin 867-5309, да, это оно. Стой, это не то, черт, Томми Ту-Тон. Хм, одно дело делать 111-1111, Лоис? Черт. 111-1112 Лоис? ЧЕРТ. 111-1113...
Joe Swanson Хотя бы я могу сделать это:
[поёт]
Joe Swanson ах, ах, ах, АХ, ах, ах, ах!
Disabled Man [электронный голос]
[монотонно]
Disabled Man Ах. Ах. Ах. Ах. Ах. О черт.
Полицейский Эй. Это незаконно. Ты пойдёшь со мной.
Питер Гриффин [поёт под мелодию U Can't Touch this] Ах ах ах. Не дотронься до меня/ Не дотронься до меня/ Да да да да, как злодей/ из Смертельного Оружия 2/ У меня дипломатический иммунитет/ так что, Хаммер, ты не можешь подать в суд/ Я могу писать граффити и переходить дорогу в неположенном месте/ Я могу бунтовать, грабить, мне всё равно, и трогать сосок твоей сестры/ Не дотронься до меня/ Не дотронься до меня/
Адам Уэст Что он, черт возьми, делает?
Питер Гриффин Не дотронься до меня.
Кливленд Я полагаю, это червь.
Питер Гриффин [всё ещё поёт] Не дотронься до меня/ СТОП, время Питера/ Я большая шишка, в этом нет сомнений/ зажги огонь, а потом потуши его/ Не нравится? Целуй мою задницу/ На минутку давайте все сделаем бампер/ Не дотронься до меня/ Да, делайте бампер Питера Гриффина/ Не дотронься до меня/ Я президентский Питер/ Слушатели думают, что я крут/ Мне всё равно, если ты инвалид, я всё равно припаркуюсь на твоём месте/ Я побывал по всему миру/ от Хартфорда до Бэк-Бэя/ Это Питер, Идём, Питер, Я такой Питер, Эй, Питер, Давайте посмотрим, как Реджис читает рэп так/ Не дотронься до меня.
Brian Griffin О, боже, это было смешно!
Lois Griffin Что это значит для меня? О, давай
[пиу]
Lois Griffin себя, Диана.
[Брайан плевется]
Stewie Griffin Она сказала мат!
Peter Griffin Да, это больше, чем мы получили от тех бесплатных грузчиков-канадцев.
[на экране пустота]
Peter Griffin Канада — днём с огнём не сыщешь.
Стюи Гриффин [кричит] О, Господи, Джереми всё ещё в багажнике! Сколько прошло времени? Две недели. Нет, он мёртв.
Женщина на записи Мы собираемся добавить...
[запись прерывает Лоис]
Лоис Гриффин Питер!
Питер Гриффин Ааа!
Лоис Гриффин Я знаю, чем ты здесь занимаешься, и я очень недовольна тобой.
Питер Гриффин О. Обычно красивые женщины не превращаются обратно в тебя, пока я не закончу.
Лоис Гриффин Эти записи говорят о коммуникации. Если ты хотел увидеть женщину, которая ведет себя отвратительно, тебе следовало сказать мне.
[начинает снимать халат]
Питер Гриффин Это горячо.
Лоис Гриффин Повернись.
Питер Гриффин Лоис! Это не то, что ты думаешь! Она ничего для меня не значит!
Лоис Гриффин Питер, всё в порядке.
Питер Гриффин Да?
Лоис Гриффин Я пыталась быть сексуальной для тебя.
Питер Гриффин О, иди сюда.
[начинает перематывать]
Лоис Гриффин Ты должен был сказать мне.
[перематывает]
Лоис Гриффин Ты должен был сказать мне.
Питер Гриффин Привет. Я в другой комнате и пытаюсь немного поспать.
чикен-фермер Смотри, колесо от повозки.
Питер Гриффин Какого чёрта у тебя за проблемы?
чикен-фермер Я только что покурил кучу к##ка.
Питер Гриффин [выдавая себя за Бритни Спирс] Как насчёт поцелуя, Джастин?
Джастин Тимберлейк Эм, конечно, Бритни.
[они целуются, и Питер превращается]
Джастин Тимберлейк Ааахh!
Питер Гриффин Ха-ха-ха! Я теперь Джин Шалит.
Стюи Гриффин Что за #### это?
Лоис Гриффин Это твой любимый, милая, салат с тунцом.
Стюи Гриффин О, действительно, а это что, да? Потому что я мог поклясться, что это майонез и кошачья еда.
Джордж [пародия на "Семью Джетсонов": Джордж и Рой на беговой дороге для собак, появляется кот, Рой гонится за ним] Помогите!
[он падает]
Джордж Джейн!
[он снова падает]
Джордж Остановите эту безумную штуку!
[он снова падает]
Джордж Ахх!
[падает]
Джордж Помогите!
[Стюи собирает устройство]
Стюи Гриффин [зловещий смех] Я это сделал!
[в него ударяет молния]
Стюи Гриффин Whoa! О, чёрт возьми!
Joe Swanson [сирена воет] Питер Гриффин, мы знаем, что ты там! Выходи с поднятыми руками!
Cleveland Обманул вас!
[смеются все, кроме Питера]
Peter Griffin Да, ты точно это сделал. Что за черт?
Joe Swanson Это новая полицейская машина слежения. Мы собираемся за пивом. Хочешь к нам присоединиться?
Peter Griffin Нет, я бросил пить. Думаю, я, возможно, алкоголик.
Cleveland Что?
Joe Swanson О, боже мой!
Glen Quagmire О, блин!
Peter Griffin Обманул вас!
[смеется]
Peter Griffin Давайте, пойдем пить, пока не перестанем чувствовать что-либо.
Stewie Griffin [разговаривая с очень старой проституткой] Так есть ли хоть немного протектора на шинах или это уже больше похоже на то, что бросаешь хот-дог в коридор?
Смурф #1 Эй, Смурф, вчерашняя вечеринка была просто жесть, Смурф!
Смурф #2 Да ты что, была!
Смурф #1 Слышал, ты ушёл с Смурфеттой.
Смурф #2 Да. Как только мы вышли с вечеринки, она начала меня смурфить.
Смурф #1 Да ты что, замолчи! Прям на стоянке?
Смурф #2 О, да.
Смурф #1 Это просто смурф!
Смурф #2 Не говори!
Смурф #1 Просто смурф.
Куагмайр Питер, я могу вспомнить десяток раз, когда ты спасал наши жизни
[Питер заходит через дверь, держа меч, как в «Криминальном чтиве», к своим друзьям, связанным и заклеенным]
Питер Гриффин Да, жаль, что я пришёл после с#домии.
Крис Гриффин Привет, пап, ты не сказал, как мы вернули дом.
Мужчина на ТВ Эй! Эй! Уберите это
[пиликание]
Мужчина на ТВ камеру от моего лица!
[разбивает стекло камеры]
Peter Griffin [поднимает руки в воздух, когда Лоис входит в комнату]
[кричит]
Peter Griffin У меня не было руки в штанах!
Lois Griffin Молодец.
Peter Griffin Если я ребенок, значит, ты педофил, и я не собираюсь здесь стоять и терпеть это от извращенца.
Мэг Гриффин Ты могла бы убить всех девушек, которые красивее меня.
Смерть Ну, тогда в Англии никого не останется.
Вождь культа Ты что, запутавшийся подросток, отчаянно ищущий признания у безликой массы, требующей конформизма?
Мэг Гриффин Ой. Ой, это просто мои птичьи крики.
Питер Гриффин Сделай это снова! Сделай это снова!
[Мэг свистит, подходят шаги большого птица]
Большой Птица Да? Ну, что ты хотел?
Мэг Гриффин Эм...
Большой Птица Ты меня звал, да?
Мэг Гриффин Ой, нет, нет, я не звала тебя.
[нервно смеётся]
Большой Птица Ой, это смешно для тебя? Да? Ты знаешь, какого это — пробраться через город в это время дня, а?
Питер Гриффин Слушай, эм, но мы не хотим здесь беды.
Большой Птица Я не летаю, знаешь ли. Я еду на метро, как все остальные. О, и на людей не смотрят. Ты заставил меня блевать,
[плюётся]
Большой Птица сука.
Chris Griffin Я тебя слушать не обязан! Ты собака! У тебя нет души!
Brian Griffin Ай!
[Крис и Мэг ссорятся из-за того, кому принадлежит пульт от телевизора, и Крис крадёт шапку Мэг и кладет её в штаны]
Брайан Гриффин Эй, ааа... Вы двое, успокойтесь... Ааа... Крис, верни Мэг её шапку...
Крис Гриффин Я не обязан тебя слушать! Ты собака! У тебя нет души!
Брайан Гриффин Ай!
Peter Griffin Ура, Лоис, да, пиво!
Stewie Griffin Если я сейчас решу наделать в штанишки, ты единственный, кто сможет меня переодеть. Как тебе это?
Brian Griffin Я не собираюсь тебя переодевать.
Stewie Griffin Что?
Brian Griffin Я сказал, я не собираюсь тебя переодевать.
Stewie Griffin Ты не можешь быть серьезным. Что если я сделаю номер? Ладно, я просто не сделаю. Я просто не сделаю и всё. Я просто не сделаю. Чёрт! Я только что сделал!
Mr. Rogers Привет, сосед. Я рад, что мы снова вместе.
[звонок]
Mr. Rogers О! Кажется, я слышу, как едет друг.
Stewie Griffin На самом деле, это твой смертельный враг Стюи.
Mr. Rogers Ч-что?
Stewie Griffin Не стоит сегодня заходить в страну вымышленных историй, мистер Роджерс, могу сказать, что вы найдёте её в полном запустении.
Mr. Rogers Что?
[Мистер Роджерс смотрит, а все мертвы, и кошка горит]
Cat [мяукает] Кожно-совместимый!
[мяукает]
Mr. Rogers Господи!
Stewie Griffin Правильно! Все мертвы. А теперь, мистер Роджерс? Фред, можем избавиться от формальностей — я всё равно убью тебя!
Mr. Rogers Нет, пожалуйста... не надо!
Stewie Griffin Как иронично? Роджерс — это почти рифмуется с... устранить.
Mr. Rogers Нет!
[Стюи стреляет в него много раз из пистолета]
Stewie Griffin [просыпается] Эх, что, что? Какого черта?
Lois Griffin Всё в порядке. Стюи, мы просто укутываем тебя на ночь.
Mr. Rogers Но теперь пора встретиться с мистером Смертью.
Stewie Griffin [просыпается от кошмара] Ах!
Боб Росс Хорошо, мы будем использовать кисть с мягким ворсом, и, эй, почему бы тебе не взять немного охры и не нарисовать здесь в уголке небольшой довольный кустик? Это будет нашей маленькой тайной, и если ты скажешь кому-то, что этот кустик здесь есть, я приду к тебе домой и устрою тебе #у#о.
[пытается заработать значок скаута]
Крис Гриффин Эй, папа, может, нам стоит просто сдаться? Мы, в общем-то, попробовали всё.
Питер Гриффин Ну, мы почти получили тот значок за изучение насекомых.
[переход к Питеру и Крису, смотрящим, как богачи едят]
Питер Гриффин Сейчас, Крис, это целая семья WASP-ов.
Богатый Отец Моя Маргарет, какой же это паршивый окорок.
Богатая Мать Может, я и не умею готовить окорок, но я могу создать немного благодати и вежливости за столом.
[пауза]
Богатый Отец [дочери] Пэтти, ты знала, что твоя мать — шл#ха?
[смотрит на себя в ложке]
Tom Tucker Извините, но в моей ложке handsome человек. Вам придётся прийти позже.
Питер Гриффин Ладно, хорошо. Пока вы не вернёте 'Gumbel 2 Gumbel' в эфир, я объявляю голодовку. Вы сможете это пережить? Ну, сможете?"
[краткая пауза]
Питер Гриффин Ты собираешься съесть этот степлер?
Телекоммуникационный исполнитель Мистер Гриффин, вы не можете съесть...
Питер Гриффин Хочешь разделить?
[Брайан и Питер собирают кроватку]
Брайан Гриффин Хорошо, вставь опору A в слот B.
Питер Гриффин Это что-то...