Джо Свонсон Эй, Пэт, где пандус для инвалидов?

Павтакет Пэт О, у нас его нет. Похоже, это твоя остановка.

[Павтакет Пэт свистит в свисток, и Чумба Вумбы выходят]

Хор Чумба Вумба Чумба Вумба, бла-бла-бла / Жизнь несправедлива, это грустно, но правда / Чумба Вумба, бла-бла-бла / Когда твои бедные ноги тугие, как дерево.

Чумба Вумба #1 Что ты делаешь, когда застрял в кресле?

Чумба Вумба #2 Трудно подниматься и спускаться по ступенькам?

Чумба Вумба #3 Что ты думаешь о том, кого называешь Богом?

Хор Чумба Вумба Не кажется ли тебе, что Его отсутствие немного странно?

Чумба Вумба #4 Может быть, он забыл о тебе.

Хор Чумба Вумба Чумба Вумба, бла-бла-бла / Считай, что тебе повезло, что ты не лошадь / Они бы сделали из тебя собачью еду / Или превратили бы в чумба вумба, бла-бла-клей!

[Чумба Вумбы выталкивают Джо из фабрики]

Джо Свонсон Я рад, что не на твоей идиотской экскурсии! Я вообще-то люблю Курс. Серебряная пуля!