Павтакет Пэт
О, у нас его нет. Похоже, это твоя остановка.
[Павтакет Пэт свистит в свисток, и Чумба Вумбы выходят]
Хор Чумба Вумба
Чумба Вумба, бла-бла-бла / Жизнь несправедлива, это грустно, но правда / Чумба Вумба, бла-бла-бла / Когда твои бедные ноги тугие, как дерево.
Чумба Вумба #1
Что ты делаешь, когда застрял в кресле?
Чумба Вумба #2
Трудно подниматься и спускаться по ступенькам?
Чумба Вумба #3
Что ты думаешь о том, кого называешь Богом?
Хор Чумба Вумба
Не кажется ли тебе, что Его отсутствие немного странно?
Чумба Вумба #4
Может быть, он забыл о тебе.
Хор Чумба Вумба
Чумба Вумба, бла-бла-бла / Считай, что тебе повезло, что ты не лошадь / Они бы сделали из тебя собачью еду / Или превратили бы в чумба вумба, бла-бла-клей!
[Чумба Вумбы выталкивают Джо из фабрики]
Джо Свонсон
Я рад, что не на твоей идиотской экскурсии! Я вообще-то люблю Курс. Серебряная пуля!
Чумба Вумба #2
Бла-бла-клей!