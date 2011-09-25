Меню
Гриффины 1999, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 25 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Гриффины»

В 10 сезоне сериала «Гриффины» Питер стал близко общаться с Райаном Рейнольдсом, Гриффины оказались победителями лотереи, а Мэг прониклась нежными чувствами к мальчику-амишу. Стьюи нечаянно разбил автомобиль Брайана. Мэг отметила совершеннолетие, и в этот же день начала отношения с Куагмайром. Тот обратился к Питеру и Джо за помощью. Он хочет уничтожить злобного бойфренда своей сестры. В это время у Криса тоже начались отношения с девушкой, которая поразительно похожа на его мать. На День благодарения в город возвращается человек, появление которого становится для всех полной неожиданностью.

Рейтинг сериала

8.2
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Лотерейная лихорадка Lottery Fever
Сезон 10 Серия 1
25 сентября 2011
Вечеринка морского коня и ракушки Seahorse Seashell Party
Сезон 10 Серия 2
2 октября 2011
Крики тишины: История Бренды Куагмир Screams of Silence: The Story of Brenda Q
Сезон 10 Серия 3
30 октября 2011
Стьюи хочет покататься Stewie Goes for a Drive
Сезон 10 Серия 4
6 ноября 2011
Возвращение в пилотную серию Back to the Pilot
Сезон 10 Серия 5
13 ноября 2011
День Благодарения Thanksgiving
Сезон 10 Серия 6
20 ноября 2011
Амишский парень Amish Guy
Сезон 10 Серия 7
27 ноября 2011
Хладнокровный Питер Cool Hand Peter
Сезон 10 Серия 8
4 декабря 2011
Сварливый старик Grumpy Old Man
Сезон 10 Серия 9
11 декабря 2011
Куагмир и Мэг Quagmire & Meg
Сезон 10 Серия 10
8 января 2012
Слепая сторона The Blind Side
Сезон 10 Серия 11
15 января 2012
Жизнь по молитве Livin' on a Prayer
Сезон 10 Серия 12
29 января 2012
Том Такер: Человек с мечтой Tom Tucker: The Man and His Dream
Сезон 10 Серия 13
12 февраля 2012
Осторожно – рыба Be Careful What You Fish For
Сезон 10 Серия 14
19 февраля 2012
Поджарим еврея Burning Down the Bayit
Сезон 10 Серия 15
4 марта 2012
Queen-убийца Killer Queen
Сезон 10 Серия 16
11 марта 2012
Незабудка Forget-Me-Not
Сезон 10 Серия 17
18 марта 2012
Так не ведут себя на экране, Питер You Can't Do That on Television, Peter
Сезон 10 Серия 18
1 апреля 2012
Мистер и миссис Стьюи Mr. and Mrs. Stewie
Сезон 10 Серия 19
29 апреля 2012
Мэг-априключение в Париже Leggo My Meg-O
Сезон 10 Серия 20
6 мая 2012
Чайный Питер Tea Peter
Сезон 10 Серия 21
13 мая 2012
По заявкам зрителей, выпуск № 2 Family Guy Viewer Mail (2)
Сезон 10 Серия 22
20 мая 2012
Внутренние дела Internal Affairs
Сезон 10 Серия 23
20 мая 2012
