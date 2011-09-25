В 10 сезоне сериала «Гриффины» Питер стал близко общаться с Райаном Рейнольдсом, Гриффины оказались победителями лотереи, а Мэг прониклась нежными чувствами к мальчику-амишу. Стьюи нечаянно разбил автомобиль Брайана. Мэг отметила совершеннолетие, и в этот же день начала отношения с Куагмайром. Тот обратился к Питеру и Джо за помощью. Он хочет уничтожить злобного бойфренда своей сестры. В это время у Криса тоже начались отношения с девушкой, которая поразительно похожа на его мать. На День благодарения в город возвращается человек, появление которого становится для всех полной неожиданностью.