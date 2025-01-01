Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Сериалы Лучшие анимационные сериалы для взрослых

Лучшие анимационные сериалы для взрослых

Все 135 Онлайн
По году
Сбросить
Дни Сакамото
Дни Сакамото
аниме , криминал, боевик 2025, Япония
0.0
Отель Тасокарэ
Отель Тасокарэ
аниме , фэнтези, мистика 2025, Япония
0.0
Киберслав
Киберслав
анимация, боевик, фантастика 2024, Россия
0.0
Tomb Raider: легенда Лары Крофт
Tomb Raider: легенда Лары Крофт
боевик, приключения 2024, США
0.0
Рик и Морти: Аниме
Рик и Морти: Аниме
фантастика, комедия, приключения, аниме 2024, США
0.0
Спираль
Спираль
аниме , ужасы 2024, Япония/США
0.0
Кайтмен: Черт возьми, да!
Кайтмен: Черт возьми, да!
фантастика, боевик, комедия 2024, США
0.0
Терминатор: Зеро
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика 2024, США
0.0
Хвост Феи: 100-летний квест
Хвост Феи: 100-летний квест
аниме 2024, Япония
8.0
Сумерки богов
Сумерки богов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2024, США/Франция
0.0
Монстры-коммандос
Монстры-коммандос
ужасы, фантастика, боевик 2024, США
0.0
Детская Делико
Детская Делико
аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
LEGO Звездные войны: Восстанови галактику
LEGO Звездные войны: Восстанови галактику
приключения, фантастика 2024, США
0.0
Секретный уровень
Секретный уровень
фантастика, боевик, триллер 2024, США
0.0
Барсукот. Очень зверский детектив
Барсукот. Очень зверский детектив
детектив 2024, Россия
0.0
Голубая шкатулка
Голубая шкатулка
комедия, аниме , спорт 2024, Япония
9.0
Ты – горничная
Ты – горничная
аниме 2024, Япония
0.0
Джентри Чау против монстров
Джентри Чау против монстров
комедия, боевик 2024, США
0.0
Человек-коала
Человек-коала
комедия, боевик, приключения 2023, Австралия/США
0.0
Агент Элвис
Агент Элвис
комедия, боевик 2023, США
0.0
Единорог: Вечные воины
Единорог: Вечные воины
боевик, приключения 2023, США
0.0
Маллиган
Маллиган
комедия, фантастика 2023, США
0.0
Время приключений: Фиона и Кейк
Время приключений: Фиона и Кейк
детский, семейный, фантастика 2023, США
0.0
Первая любовь
Первая любовь
комедия 2023, США
0.0
Голубоглазый самурай
Голубоглазый самурай
боевик 2023, США
0.0
Царство падальщиков
Царство падальщиков
драма, боевик, фантастика 2023, США
0.0
Кэрол и конец света
Кэрол и конец света
комедия 2023, США
0.0
Онимуша
Онимуша
боевик, аниме 2023, Япония
0.0
Капитан Крайний
Капитан Крайний
комедия, криминал 2023, США/Ирландия
0.0
Уволен на Марсе
Уволен на Марсе
комедия, фантастика 2023, США
0.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Аниме Криминал Боевик Фэнтези Мистика Приключения Фантастика Комедия Ужасы Спорт Анимация Детектив Триллер Драма Детский Семейный Мелодрама Музыка Телешоу
Страна
Все Япония США Франция Россия Ирландия Австралия Великобритания Италия Канада Тайвань
Год
Все 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Анимационные сериалы для взрослых позволяют зрителям отвлечься от повседневных проблем и насладиться хорошим юмором. Такие сериалы, как "Симпсоны" или "Футурама", стали культовыми и пользуются популярностью у взрослой аудитории. Многие из них представляют собой художественные произведения, которые насыщены глубоким сюжетом, интересными персонажами и острыми социальными комментариями. Такие сериалы, как "Рик и Морти" или "Конь БоДжек", могут заставить задуматься и погрузиться в размышления над сложными темами. Мультсериалы собранные в подборке имеют специфичную анимацию и музыкальное сопровождение, что делает их зрелищными и красочными произведениями современного искусства.

Выбор редакции
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше