Гриффины 1999, 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 1 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Гриффины»

В 16 сезоне сериала «Гриффины» на экране появятся прообразы Билла Махера, сэра Иэна МакКеллена и звезд Modern Family. Кроме того, в фокусе внимания окажутся заключительные концерты Адама Уэста и Кэрри Фишер. На целых три серии прямоходящий пес Брайан станет аутсайдером и подвергнется общественному гонению, а призрак Патрика Суэйзи покажет Питеру, что случится, если он так и не найдет его рождественский дух. Брайан станет заядлым игроком на фондовой бирже, а Куагмайр лишится своего мужского достоинства во время дорожно-транспортного происшествия. Спустя несколько лет Питер снова встретится с Богом.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Эпизод, получивший Эмми Emmy-Winning Episode
Сезон 16 Серия 1
1 октября 2017
Фокс в мужском деле Foxx in the Men House
Сезон 16 Серия 2
8 октября 2017
Няня для коз Nanny Goats
Сезон 16 Серия 3
15 октября 2017
Следуйте за деньгами Follow the Money
Сезон 16 Серия 4
22 октября 2017
Три режиссера Three Directors
Сезон 16 Серия 5
5 ноября 2017
Д из квартиры 23 The D in Apartment 23
Сезон 16 Серия 6
12 ноября 2017
Пити IV Petey IV
Сезон 16 Серия 7
19 ноября 2017
Преступления и неудачи Мег Crimes and Meg's Demeanor
Сезон 16 Серия 8
3 декабря 2017
Не будьте Диккенсом на Рождество Don't Be a Dickens at Christmas
Сезон 16 Серия 9
10 декабря 2017
Мальчик (собака) встречает девушку (собаку) Boy (Dog) Meets Girl (Dog)
Сезон 16 Серия 10
7 января 2018
Собака кусает медведя Dog Bites Bear
Сезон 16 Серия 11
14 января 2018
Пригласите Стьюи, пожалуйста Send in Stewie, Please
Сезон 16 Серия 12
18 марта 2018
V – значит тайна V is for Mystery
Сезон 16 Серия 13
25 марта 2018
Ветеран Veteran Guy
Сезон 16 Серия 14
1 апреля 2018
Гав с Уолл-стрит The Woof of Wall Street
Сезон 16 Серия 15
8 апреля 2018
«Гриффины» спустя годы 'Family Guy' Through the Years
Сезон 16 Серия 16
22 апреля 2018
Щёлкнуть выключателем Switch the Flip
Сезон 16 Серия 17
29 апреля 2018
httpПит HTTPete
Сезон 16 Серия 18
6 мая 2018
Не самое лучшее сокращение The Unkindest Cut
Сезон 16 Серия 19
13 мая 2018
Бог, ты там? Это я, Питер Are You There God? It's Me, Peter
Сезон 16 Серия 20
20 мая 2018
