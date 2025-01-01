Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Лэйси Чэберт
Lacey Chabert
Киноафиша
Персоны
Лэйси Чэберт
Лэйси Чэберт
Lacey Chabert
Дата рождения
30 сентября 1982
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Первис, США
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
8.6
Гриффины
(1999)
7.2
Дрянные девчонки
(2004)
7.1
Зима в Вейле
(2020)
Фильмография Лэйси Чэберт
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2021
2020
2015
2014
2013
2009
2008
2006
2004
2003
2002
2001
1999
1998
Все
21
Фильмы
17
Сериалы
4
Актриса
21
Продюсер
2
5.6
Идеально слепленный мужчина
Hot Frosty
комедия, фэнтези, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
6.8
Рождественский квест
The Christmas Quest
приключения
2024, США
6.1
Он и она
His & Hers
комедия, мелодрама
2024, Канада
7.1
Танцующий детектив: Смертельное танго
The Dancing Detective: A Deadly Tango
криминал, драма
2023, Мальта / США
6.9
Веселое шотландское Рождество
A Merry Scottish Christmas
мелодрама, комедия
2023, Великобритания / США
5.6
Устроим Рождество 2
Haul Out the Holly: Lit Up
комедия, мелодрама
2023, Канада / США
Шпионка Гарриет
приключения, детский, анимация
2021, США
7.1
Зима в Вейле
Winter in Vail
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.1
Рождественская мелодия
A Christmas Melody
комедия, музыка, мелодрама
2015, США
6.6
Королевское Рождество
A Royal Christmas
комедия, семейный, мелодрама
2014, США
5.8
Всё возможно
Anything Is Possible
драма, семейный, музыка
2013, США
6.4
Призраки бывших подружек
The Ghosts of Girlfriends Past
комедия, мелодрама
2009, США
Смотреть трейлер
Грандиозный Человек-паук
боевик, приключения, фантастика
2008, США
6.3
Черное рождество
Black Christmas
ужасы, триллер
2006, Канада / США
Рецензия
6.2
Привет, сестра, прощай, жизнь
Hello Sister, Goodbye Life
драма
2006, США
7.2
Дрянные девчонки
Mean Girls
комедия
2004, США
Смотреть трейлер
6.1
Дежурный папа
Daddy Day Care
семейный, комедия
2003, США
5.7
Дикая семейка Торнберри
The Wild Thornberrys Movie
анимация, семейный, приключения, комедия, фантастика
2002, США
4.7
Колледж
Tart
драма
2001, США / Канада
8.6
Гриффины
комедия, семейный
1999, США
Дикая семейка Торнберри
боевик, приключения, детский
1998, США
Новости о Лэйси Чэберт
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667