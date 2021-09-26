Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гриффины 1999, 20 сезон

Постер к 20-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 20

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 26 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 20-й сезон сериала «Гриффины»

В 20 сезоне сериала «Гриффины» Лоис нечаянно сбила Дуга на автомобиле, когда везла Стьюи в детсад. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, она соглашается на операцию. Процедура не удалась из-за кота доктора Хартмана, и миссис Гриффин полностью потеряла зрение. Теперь Лоис кажется, что ее саму никто не видит. Мэг, которой понятны проблемы родительницы, рекомендует матери высказаться в социальных сетях. На Мэг такие вещи оказывают терапевтический эффект. Лоис стремительно приобретает популярность в Сети. Она вынуждена поддерживать образ незрячей ради коммерческой выгоды даже после того, как способность видеть вернулась к ней.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Лазерная коррекция зрения LASIK Instinct
Сезон 20 Серия 1
26 сентября 2021
Твердый как камень Rock Hard
Сезон 20 Серия 2
3 октября 2021
Наверное, вы любите собак Must Love Dogs
Сезон 20 Серия 3
10 октября 2021
Гриффины 80-х 80's Guy
Сезон 20 Серия 4
17 октября 2021
Краткая встреча Brief Encounter
Сезон 20 Серия 5
24 октября 2021
Вошь и Хвастун Cootie & The Blowhard
Сезон 20 Серия 6
7 ноября 2021
Поместье Питершмидта Peterschmidt Manor
Сезон 20 Серия 7
14 ноября 2021
Организатор тайных вечеринок The Birthday Bootlegger
Сезон 20 Серия 8
21 ноября 2021
Жирдяй всегда звонит дважды The Fatman Always Rings Twice
Сезон 20 Серия 9
28 ноября 2021
Рождественское злодеяние Christmas Crime
Сезон 20 Серия 10
19 декабря 2021
Тренажер Mister Act
Сезон 20 Серия 11
9 января 2022
Болото Лоис Куагмайр The Lois Quagmire
Сезон 20 Серия 12
27 февраля 2022
Юрист Lawyer Guy
Сезон 20 Серия 13
6 марта 2022
HBO-Нет HBO-No
Сезон 20 Серия 14
13 марта 2022
Круто сваренная Мэг Hard Boiled Meg
Сезон 20 Серия 15
20 марта 2022
Героиня по рецепту Prescription Heroine
Сезон 20 Серия 16
27 марта 2022
Все об Алане All About Alana
Сезон 20 Серия 17
1 мая 2022
Девушка, а? Girlfriend, Eh?
Сезон 20 Серия 18
8 мая 2022
Первая кровь First Blood
Сезон 20 Серия 19
15 мая 2022
Отверстие в Джерси Jersey Bore
Сезон 20 Серия 20
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года
Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят
Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя
Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше