Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу

Шебутное семейство Гриффинов, язвительная отличница Дарья, безумный ученый Рик, постоянно втягивающий внука в опасные авантюры, — все эти персонажи надолго обосновались в наших сердцах. А их яркие и самобытные образы можно разбирать чуть ли не под микроскопом. Узнай, кем из персонажей популярных мультсериалов ты мог бы быть в соответствии со своим знаком зодиака.

Овен — Мейбл Пайнс

Овен — огненный знак зодиака, и его представители нередко совершают импульсивные поступки и чересчур восприимчивы к окружающему миру. Зато Овны — настоящие оптимисты, которые в любой ситуации могут найти что-то хорошие. Они полны энергии и постоянно втягивают окружающих в безумные авантюры. Такова и главная героиня мультсериала « Гравити Фолз » — Мейбл Пайнс, которая всегда готова отправиться навстречу приключениям. Мейбл необычайно любопытна и придет на помощь тем, кто в ней нуждается. Она легко находит общий язык с людьми и обожает своего брата, за которого стоит горой.

Гравити Фолз

Телец — Брайан Гриффин

В отличие от огненного Овна, Телец — самый уравновешенный и терпеливый знак зодиака. Любые проблемы он предпочитает решать лишь, тщательно взвесив все за и против. Для Тельцов необычайно важно ощущение стабильности и безопасности. При этом Тельцы доброжелательны и легко находят общий язык с другими людьми. Типичный Телец — антропоморфный пес Брайан из « Гриффинов ». Он рассудительный флегматик, которого непросто вывести из себя, но если уж удается, то он способен нехило набедокурить. Брайан хорошо образован, всесторонне развит и, помимо этого, не лишен художественного чутья: он натура не только интеллектуальная, но и тонко чувствующая.

Гриффин

Близнецы — конь БоДжек

Близнецы — пожалуй, самый переменчивый знак зодиака. Их самооценка то взлетает до небес, то опускается на самое дно, а страстная влюбленность может смениться равнодушием. Помимо прочего, Близнецы чрезвычайно умны, креативны и нередко остры на язык. Такой же и главный герой мультсериала « Конь БоДжек » — звезда сериала 90-х БоДжек, который нередко принимает поспешные решения и поступает чересчур импульсивно, но при этом постоянно рефлексирует и пытается исправить свои ошибки. Кроме этого, конь БоДжек отличается нестандартным мышлением и нередко подмечает детали, на которые другие не обращают внимания. Если направить его ум и таланты в нужное русло, он может создать что-то действительно стоящее.

Конь БоДжек

Рак — Финн Парнишка

Рак — самый чувствительный знак зодиака. Рожденные под этим знаком обычно прекрасно считывают эмоции других людей и всегда готовы прийти на помощь, однако сами при этом нередко обжигаются. Неудачи очень расстраивают Раков, но, несмотря на это, они вновь готовы бросаться с головой в авантюры. Живущий в постапокалиптическом мире « Времени приключений » Финн Парнишка — отчаянный и смелый герой с хорошо развитым чувством ответственности. Он всегда стремится помочь окружающим и добр до наивности. Однако, если задеть его чувства или чувства тех, кого он любит, Финн может не на шутку вспылить. Также Финн всегда готов отправиться навстречу приключениям, из-за чего часто попадает в неприятности, каждую из которых тяжело переживает.

Время приключений

Лев — Стэн Марш

Львы — прирожденные лидеры. К их авторитету прислушиваются окружающие, покоренные их харизмой и обаянием. Также Львы обладают острым чувством справедливости и щедры по отношению к окружающим. Такими же качествами обладает и один из центральных персонажей « Южного Парка » Стэн Марш. Стэн — лидер компании, который хорошо ладит практически со всеми остальными героями и всегда готов пойти на компромисс. Помимо этого, Стэн очень чуткий и добродушный человек. Он любит животных, сострадает попавшим в неприятности друзьями и пытается найти наиболее хороший выход из конфликтных ситуаций. Также Стэн всесторонне развит и не раз получал призы на конкурсах и олимпиадах. Как самый здравомыслящий герой «Южного Парка», Стэн нередко подводит итог серии и выносит моральные оценки.

Южный Парк

Дева — Морти Смит

Рожденные под знаком Девы, как правило, отличаются особой впечатлительностью, практичностью и скрупулезным вниманием к деталям на грани с перфекционизмом. Девы не боятся брать на себя ответственность, хотя зачастую страдают от нерешительности и повышенной тревожности. Они могут производить впечатление замкнутых людей, но в компании с близкими раскрываются по полной. Такой и главный герой мультсериала « Рик и Морти » Морти Смит. В отличие от своего эксцентричного деда, готового на любые безумства, Морти более обдуманно подходит к решению проблем и нередко исправляет оплошности Рика. Морти — очень ранимый и мягкий человек, способный простить многое любимым людям и готовый по-настоящему заботиться о них.

Рик и Морти

Весы — Линда Белчер

Весы — истинные дипломаты, способные найти общий язык с кем угодно. Они необычайно терпеливы и внимательны к окружающим. Линда Белчер из « Закусочной Боба » — образ идеальной жены и матери. В отличие от своего пессимистично настроенного мужа, Линда всегда сохраняет позитивный настрой. Она всегда поддержит начинания членов своей семьи и окружит их теплом и заботой. Линда любит находится в центре внимания и общаться с людьми, поэтому постоянно устраивает вечеринки. К ее недостаткам можно отнести нерешительность и чрезмерную мягкость, которой иногда пользуются окружающие.

Закусочная Боба

Скорпион — Дарья Моргендорффер

Скорпионы — независимые личности, которых мало интересует мнение окружающих. Они остроумны и саркастичны, из-за чего с ними непросто бывает найти общий язык, но если уж Скорпион признал тебя «своим человеком» — будь уверен, он будет тебе верной опорой и поддержкой. Именно за эти качества мы и полюбили Дарью из одноименного сериала . Будучи самой умной девушкой в городе, Дарья искренне презирает все попсовое и массовое. Внешне она часто кажется безэмоциональной и безучастной, но на самом деле Дарья научилась умело скрывать свои эмоции, чтобы не позволить окружающим манипулировать ими.

Дарья

Стрелец — Спайк Шпигель

Стрельцы никогда не сидят на месте и склонны с головой бросаться в невероятные авантюры. Будучи прирожденными лидерами, они держатся независимо и могут производить впечатление замкнутых и высокомерных людей, но на самом деле Стрельцы отличаются особым благородством и состраданием к проблемам окружающих. Герой мультсериала «Ковбой Бибоп» Спайк Шпигель — харизматичный юноша с темным прошлым, который привык держаться особняком. Он безрассудно смел и нередко рискует жизнью. Спайк Шпигель строго придерживается собственного морального кодекса и нередко идет наперекор окружающим. Будучи внешне отстраненным и замкнутым, Спайк тем не менее готов пойти на все ради тех, которые ему дорог.

Ковбой Бибоп

Козерог — Лила Туранга

Козероги — настоящие трудяги, которых не пугают трудности в достижении цели. Они амбициозны и упрямы и предпочитают всегда доводить начатое до конца. Помимо этого, Козероги не выносят насмешек в свой адрес и всегда могут за себя постоять. Именно такой и предстает героиня « Футурамы » Лила Туранга — капитан космического корабля и просто привлекательная девушка. Детство, проведенное в приюте, научило ее давать отпор обидчикам и упорно добиваться своих целей. При этом Туранга искренне мечтает о крепкой семье и настоящей любви, иногда возлагая на потенциальных кавалеров чересчур большие надежды. Лила — решительная и смелая девушка, которой, как говорится, и море по колено.

Футурама

Водолей — Дэвид ван Дриссен

Водолей — самые миролюбивый знак зодиака. Его представители искренне вовлечены в жизнь, всегда открыты новому, необычайно терпеливы по отношению к окружающим и всегда готовы прийти на помощь. Дэвид ван Дриссен из мультсериала «Бивис и Батт-Хед» — пожалуй, единственный персонаж, который с состраданием относится к парочке оболтусов и раз за разом пытается наставить их на путь истинный. Дэвид — весьма талантливый и разносторонний человек, и в Хайлендской средней школе он преподает сразу и биологию, и литературу, и рисование, и историю, и экономику. Будучи хиппи, герой искренне верит в то, что любой конфликт можно разрешить мирным путем, и пытается найти хорошее в любом, даже самом пропащем человеке.

Бивис и Батт-Хед

Рыбы — Мардж Симпсон

Рыбы — утонченные натуры, обладающие прекрасным вкусом и тягой к искусству. Представители этого знака — настоящие мечтатели, всегда готовые поддержать и прийти на помощь. Именно такой зрители запомнили Мардж Симпсон из культового сериала . До замужества Мардж активно занималась общественной деятельностью, а также пробовала себя в фотографии, балете и живописи. После замужества она посвятила себя семье, окружив мужа и детей заботой и любовью, но не утратила своих талантов и спустя время вернулась к искусству: возобновила занятия живописью, написала роман и даже играла на театральной сцене. Мардж искренне ценит в людях честность и всегда готова простить ошибки близким.