«Такого на НТВ давно не было»: «Тайный советник» стартовал с мощных эпизодов и может стать лучшим сериалом года

Уже озвучена дата выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил» и расписание серий: формат для России необычный

Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем»

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею

Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил