Гриффины 1999, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 3

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 июля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Гриффины»

В 3 сезоне сериала «Гриффины» Питер победил в конкурсе, который организовала его фирма. Ему в подарок досталась туристическая путевка для всей семьи. За некоторое время до того, как Гриффины должны отправиться в круиз, Джо видит, что с Брайаном творится что-то неладное. Оказывается, пес обладает острым обонянием и вполне может стать ищейкой. В аэропорту Брайан выходит на след человека, который пытался провезти наркотические вещества. По неосторожности пес вдохнул порошок и впал в зависимость. Он стал вести себя агрессивно. Гриффины решили, что без помощи специалиста они не обойдутся.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Тонкая белая линия The Thin White Line
Сезон 3 Серия 1
11 июля 2001
Брайан покоряет Голливуд Brian Does Hollywood
Сезон 3 Серия 2
18 июля 2001
Мистер Гриффин отправляется в Вашингтон Mr. Griffin Goes to Washington
Сезон 3 Серия 3
25 июля 2001
Один, если с устрицы; два, если с моря One If by Clam, Two If by Sea
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2001
И пенисом становится… And the Wiener is...
Сезон 3 Серия 5
8 августа 2001
Смерть жива Death Lives
Сезон 3 Серия 6
15 августа 2001
Смертельные оружия Lethal Weapons
Сезон 3 Серия 7
22 августа 2001
Поцелуй на весь мир The Kiss Seen Around the World
Сезон 3 Серия 8
29 августа 2001
Мистер субботний рыцарь Mr. Saturday Knight
Сезон 3 Серия 9
5 сентября 2001
… И рыбку из пруда Fish Out of Water
Сезон 3 Серия 10
19 сентября 2001
Оплодотворение невыполнимо Emission Impossible
Сезон 3 Серия 11
8 ноября 2001
Полюбить и умереть в Дикси To Love and Die in Dixie
Сезон 3 Серия 12
15 ноября 2001
Переспать с дворнягой Screwed the Pooch
Сезон 3 Серия 13
29 ноября 2001
Питер Гриффин: Муж, отец…брат? Peter Griffin: Husband, Father...Brother?
Сезон 3 Серия 14
6 декабря 2001
Сила, воля и инвалидность Ready, Willing, and Disabled
Сезон 3 Серия 15
20 декабря 2001
Весьма необычное уродливое Рождество Гриффинов A Very Special Family Guy Freakin' Christmas
Сезон 3 Серия 16
21 декабря 2001
«Ласточка» Брайана и ласточка Питера Brian Wallows and Peter's Swallows
Сезон 3 Серия 17
17 января 2002
От порядка до безумия From Method to Madness
Сезон 3 Серия 18
24 января 2002
Влипли вместе, выбираемся порознь Stuck Together, Torn Apart
Сезон 3 Серия 19
31 января 2002
Дорога в Европу Road to Europe
Сезон 3 Серия 20
7 февраля 2002
По заявкам зрителей, выпуск № 1 Family Guy Viewer Mail (1)
Сезон 3 Серия 21
14 февраля 2002
Когда ты захочешь стать евреем When You Wish Upon a Weinstein
Сезон 3 Серия 22
10 декабря 2004
