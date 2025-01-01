Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны

Гриффины, список сезонов

Family Guy 16+
Год выпуска 1999
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Гриффины»
Гриффины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов 31 января 1999 - 16 мая 1999
 
Гриффины - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 23 сентября 1999 - 1 августа 2000
 
Гриффины - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 11 июля 2001 - 10 декабря 2004
 
Гриффины - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
30 эпизодов 1 мая 2005 - 21 мая 2006
 
Гриффины - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов 10 сентября 2006 - 20 мая 2007
 
Гриффины - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов 23 сентября 2007 - 4 мая 2008
 
Гриффины - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов 28 сентября 2008 - 17 мая 2009
 
Гриффины - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
21 эпизод 27 сентября 2009 - 20 июня 2010
 
Гриффины - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
18 эпизодов 26 сентября 2010 - 22 мая 2011
 
Гриффины - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
23 эпизода 25 сентября 2011 - 20 мая 2012
 
Гриффины - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 30 сентября 2012 - 19 мая 2013
 
Гриффины - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
21 эпизод 29 сентября 2013 - 18 мая 2014
 
Гриффины - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
18 эпизодов 28 сентября 2014 - 17 мая 2015
 
Гриффины - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
20 эпизодов 27 сентября 2015 - 22 мая 2016
 
Гриффины - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
20 эпизодов 25 сентября 2016 - 21 мая 2017
 
Гриффины - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
20 эпизодов 1 октября 2017 - 20 мая 2018
 
Гриффины - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
20 эпизодов 30 сентября 2018 - 12 мая 2019
 
Гриффины - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
20 эпизодов 29 сентября 2019 - 17 мая 2020
 
Гриффины - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов 27 сентября 2020 - 16 мая 2021
 
Гриффины - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
20 эпизодов 26 сентября 2021 - 22 мая 2022
 
Гриффины - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
20 эпизодов 25 сентября 2022 - 7 мая 2023
 
Гриффины - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
15 эпизодов 1 октября 2023 - 17 апреля 2024
 
Гриффины - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
18 эпизодов 16 февраля 2025 - 17 июля 2025
 
Сезон 24
TBA
 
Сезон 25
TBA
 
Сезон 26
TBA
 
Сезон 27
TBA
 
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше