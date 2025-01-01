Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Гриффины, список сезонов
Family Guy
16+
Год выпуска
1999
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
12
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Гриффины»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
31 января 1999 - 16 мая 1999
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
23 сентября 1999 - 1 августа 2000
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
11 июля 2001 - 10 декабря 2004
Сезон 4 / Season 4
30 эпизодов
1 мая 2005 - 21 мая 2006
Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов
10 сентября 2006 - 20 мая 2007
Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов
23 сентября 2007 - 4 мая 2008
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
28 сентября 2008 - 17 мая 2009
Сезон 8 / Season 8
21 эпизод
27 сентября 2009 - 20 июня 2010
Сезон 9 / Season 9
18 эпизодов
26 сентября 2010 - 22 мая 2011
Сезон 10 / Season 10
23 эпизода
25 сентября 2011 - 20 мая 2012
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
30 сентября 2012 - 19 мая 2013
Сезон 12 / Season 12
21 эпизод
29 сентября 2013 - 18 мая 2014
Сезон 13 / Season 13
18 эпизодов
28 сентября 2014 - 17 мая 2015
Сезон 14 / Season 14
20 эпизодов
27 сентября 2015 - 22 мая 2016
Сезон 15 / Season 15
20 эпизодов
25 сентября 2016 - 21 мая 2017
Сезон 16 / Season 16
20 эпизодов
1 октября 2017 - 20 мая 2018
Сезон 17 / Season 17
20 эпизодов
30 сентября 2018 - 12 мая 2019
Сезон 18 / Season 18
20 эпизодов
29 сентября 2019 - 17 мая 2020
Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов
27 сентября 2020 - 16 мая 2021
Сезон 20 / Season 20
20 эпизодов
26 сентября 2021 - 22 мая 2022
Сезон 21 / Season 21
20 эпизодов
25 сентября 2022 - 7 мая 2023
Сезон 22 / Season 22
15 эпизодов
1 октября 2023 - 17 апреля 2024
Сезон 23 / Season 23
18 эпизодов
16 февраля 2025 - 17 июля 2025
Сезон 24
TBA
Сезон 25
TBA
Сезон 26
TBA
Сезон 27
TBA
