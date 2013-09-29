Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя

«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так

Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»

Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса