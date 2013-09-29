Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гриффины 1999, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 12

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 29 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 12-й сезон сериала «Гриффины»

В 12 сезоне сериала «Гриффины» у Питера обнаружился рудиментарный брат-близнец. Эта новость повергла в шок не только главу семейства, но и его близких. Гриффины отправляются в путешествие по Италии. Куагмайр и Питер создают музыкальный коллектив, который играет фолк. Кливленд вновь появляется в Куахоге вместе со своими родственниками. Это связано с тем, что Шоу Кливленда закрыли. Один из членов семейки попадает в трагическое происшествие, в результате которого его жизнь обрывается. Это накладывает отпечаток на всех героев. Но благодаря Стьюи оказывается, что все не так безнадёжно...

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Искатели сокровищ Finders Keepers
Сезон 12 Серия 1
29 сентября 2013
Рудиментарный Питер Vestigial Peter
Сезон 12 Серия 2
6 октября 2013
Куагмир Куагмира Quagmire's Quagmire
Сезон 12 Серия 3
3 ноября 2013
Пригоршня для Мэг A Fistful of Meg
Сезон 12 Серия 4
10 ноября 2013
Бупа-Ди Баппа-Ди Boopa-dee Bappa-dee
Сезон 12 Серия 5
17 ноября 2013
Жизнь Брайана Life of Brian
Сезон 12 Серия 6
24 ноября 2013
На пути к гармонии Into Harmony's Way
Сезон 12 Серия 7
8 декабря 2013
Рождественский парень Christmas Guy
Сезон 12 Серия 8
15 декабря 2013
Проблемы Питера Peter Problems
Сезон 12 Серия 9
5 января 2014
Работа Гримм Grimm Job
Сезон 12 Серия 10
12 января 2014
Брайан – плохой отец Brian's a Bad Father
Сезон 12 Серия 11
26 января 2014
Слово мамы Mom's the Word
Сезон 12 Серия 12
9 марта 2014
3 стихийных бедствия 3 Acts of God
Сезон 12 Серия 13
16 марта 2014
Свежий наследник Fresh Heir
Сезон 12 Серия 14
23 марта 2014
Пассивный курильщик Secondhand Spoke
Сезон 12 Серия 15
30 марта 2014
Герпес, любовная рана Herpe the Love Sore
Сезон 12 Серия 16
6 апреля 2014
Самый интересный человек в мире The Most Interesting Man in the World
Сезон 12 Серия 17
13 апреля 2014
Ребенок стал темнокожим Baby Got Black
Сезон 12 Серия 18
27 апреля 2014
Мег воняет! Meg Stinks!
Сезон 12 Серия 19
4 мая 2014
Черный вернулся! He's Bla-ack!
Сезон 12 Серия 20
11 мая 2014
Малыш Стьюи Chap Stewie
Сезон 12 Серия 21
18 мая 2014
График выхода всех сериалов
Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя
«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так
Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли
Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)
6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше