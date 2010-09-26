Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гриффины 1999, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 9

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 26 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Гриффины»

В 9 сезоне сериала «Гриффины» многих горожан приглашают на торжество в дом Джеймса Вудса. В спальне Тома Такера обнаруживают золотой глобус со следами крови и труп Присциллы. Никто не сомневается, что убийцей является владелец комнаты. На следующий день Лоис выясняет, что на самом деле преступление совершила Дайан Симмонс. Она пошла на этот шаг потому, что Джеймс Вудс был ее бойфрендом и порвал с ней накануне 40-летия. Именно Том подтолкнул Джеймса найти себе пассию помоложе. Тем временем Брайан собирается вступить в схватку с Рашем Лимбо, который приехал в Куахог. Лоис не поддерживает идеи Раша.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
И осталось их меньше… And Then There Were Fewer
Сезон 9 Серия 1
26 сентября 2010
Превосходство в радиовещании Excellence in Broadcasting
Сезон 9 Серия 2
3 октября 2010
С возвращением, Картер Welcome Back, Carter
Сезон 9 Серия 3
10 октября 2010
Хеллоуин на Спунер-стрит Halloween on Spooner Street
Сезон 9 Серия 4
7 ноября 2010
Крошка, ты меня шокируешь Baby, You Knock Me Out
Сезон 9 Серия 5
14 ноября 2010
Брайан пишет бестселлер Brian Writes a Bestseller
Сезон 9 Серия 6
21 ноября 2010
Дорога на Северный полюс Road to the North Pole
Сезон 9 Серия 7
12 декабря 2010
Новая почка в городе New Kidney in Town
Сезон 9 Серия 8
9 января 2011
А я – Джойс Кинни And I'm Joyce Kinney
Сезон 9 Серия 9
16 января 2011
Друзья Питера Г. Friends of Peter G
Сезон 9 Серия 10
13 февраля 2011
Немецкий парень German Guy
Сезон 9 Серия 11
20 февраля 2011
Рука, качающая инвалидную коляску The Hand That Rocks the Wheelchair
Сезон 9 Серия 12
6 марта 2011
Поменяться местами Trading Places
Сезон 9 Серия 13
20 марта 2011
Тигс для двоих Tiegs for Two
Сезон 9 Серия 14
10 апреля 2011
Братья и сёстры Brothers & Sisters
Сезон 9 Серия 15
17 апреля 2011
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Сезон 9 Серия 16
8 мая 2011
Иностранные дела Foreign Affairs
Сезон 9 Серия 17
15 мая 2011
Гриффины: Это ловушка It's a Trap!
Сезон 9 Серия 18
22 мая 2011
График выхода всех сериалов
Практически история Эрена, только без крови и убийств: 3 аниме с атмосферой точь-в-точь как в «Атаке титанов»
Вместо «Колец власти» лучше бы экранизировали эту историю Толкина: Арагорн уже умер, и Средиземье снова во тьме
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Лагашкин и Робак хороши лишь в комедиях? Как бы не так: после финала этого детектива зрители рыдали в три ручья
«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше