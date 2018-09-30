Меню
Гриффины 1999, 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 30 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Гриффины»

В 17 сезоне сериала «Гриффины» Брайан попал в западню. Он вступил в брачный союз с женщиной, которая скоро умрет. Тем временем Питер познакомился с ведущим новостной программы, который назначил его на должность пресс-секретаря президента Трампа. Куагмайр становится все ближе со своим биологическим ребенком, а Мэг отправляется на зимние Олимпийские игры, которые проводятся в Корее. Брайан и Стьюи становятся слишком маленькими, а Мэг стремительно завоевывает популярность на просторах социальных сетей. Спустя некоторое время Куагмайр и Брайан оказываются политическими противниками. Они оба претендуют на пост мэра.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Женатые… с раком Married... With Cancer
Сезон 17 Серия 1
30 сентября 2018
Мертвая собака Dead Dog Walking
Сезон 17 Серия 2
7 октября 2018
Приятель Стьюи Pal Stewie
Сезон 17 Серия 3
14 октября 2018
Большие неприятности в маленьком Куахоге Big Trouble in Little Quahog
Сезон 17 Серия 4
21 октября 2018
Касательно Картера Regarding Carter
Сезон 17 Серия 5
4 ноября 2018
Поддержите Мег Stand By Meg
Сезон 17 Серия 6
11 ноября 2018
Гриффины на зимних играх The Griffin Winter Games
Сезон 17 Серия 7
18 ноября 2018
Лженаследница Con Heiress
Сезон 17 Серия 8
2 декабря 2018
Потакет Пит Pawtucket Pete
Сезон 17 Серия 9
9 декабря 2018
Здоровенные оттенки серого Hefty Shades of Gray
Сезон 17 Серия 10
6 января 2019
Свойский Трамп Trump Guy
Сезон 17 Серия 11
13 января 2019
Брай робот Bri, Robot
Сезон 17 Серия 12
10 февраля 2019
Транс-Жир Trans-Fat
Сезон 17 Серия 13
17 февраля 2019
Облегченный Гриффин Family Guy Lite
Сезон 17 Серия 14
3 марта 2019
Никаких Гиггити, вне всякого сомнения No Giggity, No Doubt
Сезон 17 Серия 15
10 марта 2019
Ты не справишься со стендом You Can't Handle the Booth
Сезон 17 Серия 16
24 марта 2019
Остров приключений Island Adventure
Сезон 17 Серия 17
31 марта 2019
Выбросьте это Throw It Away
Сезон 17 Серия 18
28 апреля 2019
Интернетесующаяся девушка Girl, Internetted
Сезон 17 Серия 19
5 мая 2019
Небесный Адам Вест Adam West High
Сезон 17 Серия 20
12 мая 2019
