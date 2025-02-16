Меню
Гриффины 1999, 23 сезон

Постер к 23-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 16 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 23-й сезон сериала «Гриффины»

В 23 сезоне сериала «Гриффины» история безумной американской семейки Гриффинов продолжается. Напомним, ранее Стьюи попадает в Париже и прячется в чемодане Куагмайра во время игры в прятки. Питер и Лоис отправляются в Вермонт, где Лоис собирается получить больше лайков к своим фотографиям в популярной социальной сети, чем Бонни. Стьюи позорится после того, как на него обрушиваются фанаты поп-звезды. Питеру делают операцию на коленях. Затем Питер и Крис хотят воссоединиться, когда финишируют последними в игре Generation Gap. Брайан пытается расстаться с девушкой, узнав о ее вредных привычках.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Фат Ган Fat Gun
Сезон 23 Серия 1
16 февраля 2025
Живи, смейся, люби Live, Laugh Love
Сезон 23 Серия 2
23 февраля 2025
Пьяный от власти Drunk With Power
Сезон 23 Серия 3
2 марта 2025
Лоис Си.К. Lois C.k.
Сезон 23 Серия 4
9 марта 2025
Цыпленок или Мег The Chicken or the Meg
Сезон 23 Серия 5
16 марта 2025
Собака - мой второй пилот Dog Is My Co-Pilot
Сезон 23 Серия 6
23 марта 2025
Идеальная фальшь Pitch Imperfect
Сезон 23 Серия 7
30 марта 2025
Тяжелые времена в школе Адама Уэста Hard Times at Adam West High
Сезон 23 Серия 8
6 апреля 2025
Слово Эль The Elle Word
Сезон 23 Серия 9
13 апреля 2025
Настоящий кто такой Hulu A Real Who's Hulu
Сезон 23 Серия 10
27 апреля 2025
Китайская кукла China Doll
Сезон 23 Серия 11
4 мая 2025
Одна нога впереди матери One Foot in Front of the Mother
Сезон 23 Серия 12
11 мая 2025
Толстый лотос The Fat Lotus
Сезон 23 Серия 13
18 мая 2025
Холодная рука Лоис Cool Hand Lois
Сезон 23 Серия 14
29 мая 2025
Марсианка Мэг Martian Meg
Сезон 23 Серия 15
5 июня 2025
Роу против Уэйда Row v. Wade
Сезон 23 Серия 16
3 июля 2025
Съедобная аранжировка The Edible Arrangement
Сезон 23 Серия 17
10 июля 2025
Мир Твена Twain's World
Сезон 23 Серия 18
17 июля 2025
