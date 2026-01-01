Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее озвучивание персонажа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Individual in Animation
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Individual Achievement in Animation
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Music and Lyrics
Победитель
Outstanding Music and Lyrics
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшее озвучивание
Победитель
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Номинант
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшее озвучивание
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
BAFTA 2010
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
Best International
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая комедийная роль
Номинант
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