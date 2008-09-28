Меню
Гриффины 1999, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 28 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Гриффины»

В 7 сезоне сериала «Гриффины» у Брайана появляется новая подружка по имени Кэролайн. Пес твердо решил воздержаться от сексуальной связи после первого свидания. По его мнению, именно эта спешка привела к быстрому разрыву предыдущих отношений. Спустя несколько недель Брайан выясняет, что Кэролайн стала встречаться с Кливлендом. Ей показалось, что пес заинтересован лишь в дружбе с ней. Брайан просит бывшую супругу Кливленда вернуть его, чтобы он снова смог добиться расположения Кэролайн. Лоретта зовет Кливленда в гостиницу, чтобы наладить с ним связь. Но тот твердо намерен двигаться дальше.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Чернореальная любовь Love Blactually
Сезон 7 Серия 1
28 сентября 2008
Я мечтаю об Иисусе I Dream of Jesus
Сезон 7 Серия 2
5 октября 2008
Дорога в Германию Road to Germany
Сезон 7 Серия 3
19 октября 2008
Ребёнок не с нами Baby Not on Board
Сезон 7 Серия 4
2 ноября 2008
Человек с двумя Брайанами The Man with Two Brians
Сезон 7 Серия 5
9 ноября 2008
Байки из третьего класса Tales of a Third Grade Nothing
Сезон 7 Серия 6
16 ноября 2008
Три с половиной друга Оушена Ocean's Three and a Half
Сезон 7 Серия 7
15 февраля 2009
Семейный гей Family Gay
Сезон 7 Серия 8
8 марта 2009
О. Джей. Симпсон на свободе The Juice is Loose!
Сезон 7 Серия 9
15 марта 2009
Дамочка с канала FOX FOX-y Lady
Сезон 7 Серия 10
22 марта 2009
Не все псы попадают в рай Not All Dogs Go to Heaven
Сезон 7 Серия 11
29 марта 2009
420
Сезон 7 Серия 12
19 апреля 2009
Стью-роиды Stew-Roids
Сезон 7 Серия 13
26 апреля 2009
Мы любим тебя, Конрад We Love You Conrad
Сезон 7 Серия 14
3 мая 2009
Три повести Стивена Кинга Three Kings
Сезон 7 Серия 15
10 мая 2009
Путешествие Питера Peter's Progress
Сезон 7 Серия 16
17 мая 2009
