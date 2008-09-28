В 7 сезоне сериала «Гриффины» у Брайана появляется новая подружка по имени Кэролайн. Пес твердо решил воздержаться от сексуальной связи после первого свидания. По его мнению, именно эта спешка привела к быстрому разрыву предыдущих отношений. Спустя несколько недель Брайан выясняет, что Кэролайн стала встречаться с Кливлендом. Ей показалось, что пес заинтересован лишь в дружбе с ней. Брайан просит бывшую супругу Кливленда вернуть его, чтобы он снова смог добиться расположения Кэролайн. Лоретта зовет Кливленда в гостиницу, чтобы наладить с ним связь. Но тот твердо намерен двигаться дальше.