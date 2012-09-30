Меню
Гриффины 1999, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 30 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Гриффины»

В 11 сезоне сериала «Гриффины» отчаянная семейка собирается покорить Эверест. Лоис сталкивается с кризисом среднего возраста и сопряженными с ним проблемами. Ее дочь Мэг вновь проникается симпатией к мальчику, который не проявляет к ней взаимного интереса. Спустя некоторое время оказывается, что ему приглянулся ее брат Крис. Брайан и Стьюи узнают, что фирма, которая принадлежит отцу Лоис, Картеру Пьютершмидту, занимается созданием медицинского препарата, борющегося с онкологическими заболеваниями. Они собираются использовать это в своих целях. Куагмайр по случайному стечению обстоятельств заключил брак с проституткой.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
В разрежённый воздух Into Fat Air
Сезон 11 Серия 1
30 сентября 2012
Рейтинг Гриффинов Ratings Guy
Сезон 11 Серия 2
7 октября 2012
Старик и горе The Old Man & the Big 'C'
Сезон 11 Серия 3
4 ноября 2012
Ыниффирг Yug Ylimaf
Сезон 11 Серия 4
11 ноября 2012
Месть Джо Joe's Revenge
Сезон 11 Серия 5
18 ноября 2012
Лоис раскрепощается Lois Comes Out of Her Shell
Сезон 11 Серия 6
25 ноября 2012
Просто друзья Friends Without Benefits
Сезон 11 Серия 7
9 декабря 2012
Иисус, Мария и Иосиф! Jesus, Mary & Joseph
Сезон 11 Серия 8
23 декабря 2012
Космический дурачок Space Cadet
Сезон 11 Серия 9
6 января 2013
Пьеса Брайана Brian's Play
Сезон 11 Серия 10
13 января 2013
Жена, трах-тибидох The Giggity Wife
Сезон 11 Серия 11
27 января 2013
День святого Валентина в Куахоге Valentine's Day in Quahog
Сезон 11 Серия 12
10 февраля 2013
Крис Кросс Chris Cross
Сезон 11 Серия 13
17 февраля 2013
Девушка по вызову Call Girl
Сезон 11 Серия 14
10 марта 2013
Ковбой в тюрбане Turban Cowboy
Сезон 11 Серия 15
17 марта 2013
12 c половиной разгневанных мужиков 12 and a Half Angry Men
Сезон 11 Серия 16
24 марта 2013
Бигфут Bigfat
Сезон 11 Серия 17
14 апреля 2013
Вспомнить всё Total Recall
Сезон 11 Серия 18
28 апреля 2013
Спасти устрицу Save the Clam
Сезон 11 Серия 19
5 мая 2013
Фермерский парень Farmer Guy
Сезон 11 Серия 20
12 мая 2013
Дорога в Вегас Roads to Vegas
Сезон 11 Серия 21
19 мая 2013
Загородный клуб не для стариков No Country Club for Old Men
Сезон 11 Серия 22
19 мая 2013
