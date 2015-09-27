Меню
Гриффины 1999, 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 27 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 14-й сезон сериала «Гриффины»

В 14 сезоне сериала «Гриффины» герои решают отправиться в Южную Корею после того, как узнают о прошлом Куагмайра. Оказывается, он был киноактером и снимался в корейском мелодраматическом сериале. Крис превращается в сексуального маньяка, а Стьюи мучается от ночных кошмаров. Чтобы решить свои проблемы со сном, герой просит Брайана залезть к нему в голову и поискать там источник зла. В последующих эпизодах Стьюи конструирует друга-робота, а Питер все глубже погрязает в своем алкоголизме. Его возросшая тяга к спиртному отражается не только на Гриффинах, но и на остальных жителях города.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Отпилюль их нежно Pilling Them Softly
Сезон 14 Серия 1
27 сентября 2015
Папа имеет право прокатить сына Papa Has a Rollin' Son
Сезон 14 Серия 2
4 октября 2015
Парень, робот Guy, Robot
Сезон 14 Серия 3
11 октября 2015
Питероестественные явления Peternormal Activity
Сезон 14 Серия 4
25 октября 2015
Питер, Крис и Брайан Peter, Chris, & Brian
Сезон 14 Серия 5
8 ноября 2015
Сестра Питера Peter's Sister
Сезон 14 Серия 6
15 ноября 2015
Горячий карманный набор Hot Pocket-Dial
Сезон 14 Серия 7
22 ноября 2015
Горбатый Суонсон Brokeback Swanson
Сезон 14 Серия 8
6 декабря 2015
Выстрел в темноте A Shot in the Dark
Сезон 14 Серия 9
13 декабря 2015
Сладкие зефирки из Куахога! Candy, Quahog Marshmallow
Сезон 14 Серия 10
3 января 2016
Детское арахисовое масло The Peanut Butter Kid
Сезон 14 Серия 11
10 января 2016
Обманутые янки Scammed Yankees
Сезон 14 Серия 12
17 января 2016
Приложение дня An App a Day
Сезон 14 Серия 13
14 февраля 2016
Несовершеннолетний Питер Underage Peter
Сезон 14 Серия 14
21 февраля 2016
Много всякого происходит наверху A Lot Going on Upstairs
Сезон 14 Серия 15
6 марта 2016
Пес-сердцеед The Heartbreak Dog
Сезон 14 Серия 16
13 марта 2016
Получите письмо Take a Letter
Сезон 14 Серия 17
17 апреля 2016
Новые приключения старого Тома The New Adventures of Old Tom
Сезон 14 Серия 18
8 мая 2016
Беги, Крис, беги Run, Chris, Run
Сезон 14 Серия 19
15 мая 2016
Дорога в Индию Road to India
Сезон 14 Серия 20
22 мая 2016
