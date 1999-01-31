Меню
Гриффины 1999, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гриффины»

В 1 сезоне сериала «Гриффины» Питер хочет получать пособие по безработице, чтобы финансово обеспечивать свою жену и детей после того, как он лишился работы. Мужчине по ошибке вручили чек на 150 тысяч долларов. Герой обрадовался и тут же воспользовался деньгами, чтобы накупить подарков для родных. Лоис огорчается. Ей становится известно о случившемся после того, как социальные работники прислали им новый чек. Но Питер всего лишь хотел порадовать домочадцев. Сотрудники правоохранительных органов задерживают супругов Гриффинов. Они должны понести ответственность за аферу. Лоис просит судью не выносить Питеру жесткий приговор.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Список серий сериала Гриффины
И у Смерти есть тень Death Has a Shadow
Сезон 1 Серия 1
31 января 1999
Я никогда не встречал этого мертвеца I Never Met the Dead Man
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 1999
Тыц-тыц, смертельный бух Chitty Chitty Death Bang
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 1999
Разум превыше убийства Mind Over Murder
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 1999
Сосед-герой A Hero Sits Next Door
Сезон 1 Серия 5
2 мая 1999
И рисует сын The Son Also Draws
Сезон 1 Серия 6
9 мая 1999
Брайан: «Портрет Собаки» Brian: Portrait of a Dog
Сезон 1 Серия 7
16 мая 1999
