Американская история ужасов 2011, 8 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название Apocalypse
Название Апокалипсис
Премьера сезона 12 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 8 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Апокалипсис», действие разворачивается в 2021 году. Выжившие после ядерного взрыва люди живут на специальных станциях. Кто-то из них спасся случайно, как, например, светская львица Коко, ее помощница Мэллори, парикмахер Галлант и его бабушка. Есть и те, кого нашли и доставили в убежище агенты Кооператива. В числе таких счастливчиков – подростки Тимоти и Эмили, анализ их ДНК показал, что юноша и девушка являются идеальными кандидатами на выживание. Однажды на Третью станцию прибывает агент Кооператива Майкл Лэнгдон. Майкл сообщает здешним обитателям, что должен выбрать из их числа наиболее достойных. Они отправятся жить в Святилище – самое надежное убежище, в котором можно пережить даже конец света. Управляющая Третьей станции Вильгельмина Венабл и ее помощница, андроид Мириам Мид, не собираются упускать такой шанс. Убив Лэнгдона и остальных жителей убежища, они смогут попасть в Святилище без дополнительных испытаний. Во время празднования Хэллоуина Венабл и Мид убивают соперников, но тут на станции появляются ведьмы. Они оживляют Коко и Мэллори, также принадлежащих к шабашу, а затем вступают в борьбу с Лэнгдоном. Выясняется, что Майкл на самом деле – Антихрист, а сотворенный им Апокалипсис можно предотвратить, вернувшись в прошлое… Но как?

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

The End
Сезон 8 Серия 1
12 сентября 2018
The Morning After
Сезон 8 Серия 2
19 сентября 2018
Forbidden Fruit
Сезон 8 Серия 3
26 сентября 2018
Could It Be ... Satan?
Сезон 8 Серия 4
3 октября 2018
Boy Wonder
Сезон 8 Серия 5
10 октября 2018
Return to Murder House
Сезон 8 Серия 6
17 октября 2018
Traitor
Сезон 8 Серия 7
24 октября 2018
Sojourn
Сезон 8 Серия 8
31 октября 2018
Fire and Reign
Сезон 8 Серия 9
7 ноября 2018
Apocalypse Then
Сезон 8 Серия 10
14 ноября 2018
