Стрим-сервис Hulu

Hulu — американский стриминговый сервис, изначально задуманный как агрегатор сериалов, владельцами являются компании NBC и Comcast. Сейчас принадлежит Disney. Название было взято из китайского языка и имеет два значения: тыква и интерактивная запись. Позиционирует себя как компания премиум-класса. За 13 лет постоянными клиентами стали 38 млн человек.

Hulu — это единственный сервис на рынке США, предоставляющий доступ к контенту основных телевизионных сетей, есть возможность смотреть в прямом эфире новости и спортивные программы. Hulu заключил соглашение с некоторыми звукозаписывающими лейблами и может транслировать музыкальные клипы и концерты.

С августа 2011 года он начинает заказывать производство контента для эксклюзивного показа. Некоторые сериалы получают высокие оценки у критиков и выигрывают престижные награды, к примеру, «Рассказ служанки» стал первым среди проектов сервиса обладателем «Эмми» за лучшую драму.