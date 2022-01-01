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Стрим-сервис Hulu

О стрим-сервисе

Hulu — американский стриминговый сервис, изначально задуманный как агрегатор сериалов, владельцами являются компании NBC и Comcast. Сейчас принадлежит Disney. Название было взято из китайского языка и имеет два значения: тыква и интерактивная запись. Позиционирует себя как компания премиум-класса. За 13 лет постоянными клиентами стали 38 млн человек.

Hulu — это единственный сервис на рынке США, предоставляющий доступ к контенту основных телевизионных сетей, есть возможность смотреть в прямом эфире новости и спортивные программы. Hulu заключил соглашение с некоторыми звукозаписывающими лейблами и может транслировать музыкальные клипы и концерты.

С августа 2011 года он начинает заказывать производство контента для эксклюзивного показа. Некоторые сериалы получают высокие оценки у критиков и выигрывают престижные награды, к примеру, «Рассказ служанки» стал первым среди проектов сервиса обладателем «Эмми» за лучшую драму.

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Добыча
драма, ужасы, фантастика 2022, США
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Свежатинка
Свежатинка
комедия, ужасы, триллер 2022, США
0.0
Розалин
Розалин
комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Принцесса
Принцесса
драма 2022, США
0.0
Лето души
Лето души
документальный, музыка 2021, США
0.0
Друзья с отпуска
Друзья с отпуска
приключения, комедия, семейный 2021, США
0.0
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Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка 2021, США
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Мать/Андроид
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Флейшман в беде
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драма, фантастика, детектив ,
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комедия , США
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A Calculated Man
драма, криминал , США
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We Were the Lucky Ones
драма , США
0.0
Золотая клетка
, США
0.0
Up Here
комедия, музыка, мелодрама ,
0.0
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