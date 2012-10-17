Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская история ужасов 2011, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Американская история ужасов
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 2
American Horror Story 18+
Оригинальное название Asylum
Название Психбольница
Премьера сезона 17 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Американская история ужасов»

Во 2 сезоне сериала «Американская история ужасов», получившем название «Психбольница», основное действие разворачивается в 60-х годах прошлого века. В психиатрическую клинику Брайрклифф, которой управляет монсеньор Тимоти Говард, попадает мужчина, подозреваемый в серии жестоких убийств. Именно его, Кита Уокера, считают Кровавым Ликом – маньяком, который убивал молодых женщин, а затем изготавливал и носил маски из кожи своих жертв. Журналистка Лана полна желания написать о преступнике сенсационный материал. Ради этого она решается на отчаянный шаг – тайком пробирается в лечебницу. Пускаясь в эту авантюру, девушка не знает, что скоро сама станет пациенткой Брайрклиффа, что один из докторов, бывший эсэсовец Артур Арден, проводит над пациентами страшные опыты, а в одну из сестер-монахинь вселился сам дьявол. К тому же в здешних краях то и дело видят странные вспышки и свечение в небе – похоже, что клиника чем-то заинтересовала пришельцев из космоса. А самое главное, Лана даже представить себе не может, как Брайрклифф и особенно некоторые его обитатели навсегда изменят ее собственную жизнь. Ведь если взглянуть в лицо злу, оно обязательно посмотрит на тебя в ответ. 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Добро пожаловать в Брайрклифф Welcome to Briarcliff
Сезон 2 Серия 1
17 октября 2012
Сладость или гадость Tricks and Treats
Сезон 2 Серия 2
24 октября 2012
Северо-восточный шторм Nor'easter
Сезон 2 Серия 3
31 октября 2012
Я - Анна Франк, Часть 1 I Am Anne Frank Part 1
Сезон 2 Серия 4
7 ноября 2012
Я - Анна Франк, Часть 2 I Am Anne Frank Part 2
Сезон 2 Серия 5
14 ноября 2012
Происхождение чудовища Origins of Monstrosity
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2012
Темный кузен Dark Cousin
Сезон 2 Серия 7
28 ноября 2012
Безобразная ночь Unholy Night
Сезон 2 Серия 8
5 декабря 2012
Вешалка The Coat Hanger
Сезон 2 Серия 9
12 декабря 2012
Игра имени The Name Game
Сезон 2 Серия 10
2 января 2013
Пролитое молоко Spilt Milk
Сезон 2 Серия 11
9 января 2013
Континуум Continuum
Сезон 2 Серия 12
16 января 2013
Безумное окончание Madness Ends
Сезон 2 Серия 13
23 января 2013
График выхода всех сериалов
Вот как в СССР хозяйки «оживляли» черствый хлеб: попробовала так же – теперь буханки не выбрасываю (но есть нюанс)
Бывшая продавщица «Пятерочки» назвала 3 главных «ловушки» супермаркета: попадает каждый второй – тратит гору денег, хоть и не хотел
Почему в СССР ряженка была коричневая и плотная, а сейчас вода-водой: все дело в забытой технологии приготовления
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
46 100 000 часов просмотра не врут – это лучший сериал Netflix прямо сейчас: проглотила залпом, «эти 2 дня были кайфовыми»
Посмотрела 1-ю серию «След Чикатило»: «Андреасян нашел золотую жилу» – вот кому зайдет детектив с «подвохом»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
Вот и лето пришло (ну, почти) — берите мороженое и попробуйте угадать 5 летних фильмов СССР по одному кадру
Видела все хиты НТВ – дала шанс этому детективу ТВ-3: «смотрится легко», а в главной роли Фома из «Невского»
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше