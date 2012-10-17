Во 2 сезоне сериала «Американская история ужасов», получившем название «Психбольница», основное действие разворачивается в 60-х годах прошлого века. В психиатрическую клинику Брайрклифф, которой управляет монсеньор Тимоти Говард, попадает мужчина, подозреваемый в серии жестоких убийств. Именно его, Кита Уокера, считают Кровавым Ликом – маньяком, который убивал молодых женщин, а затем изготавливал и носил маски из кожи своих жертв. Журналистка Лана полна желания написать о преступнике сенсационный материал. Ради этого она решается на отчаянный шаг – тайком пробирается в лечебницу. Пускаясь в эту авантюру, девушка не знает, что скоро сама станет пациенткой Брайрклиффа, что один из докторов, бывший эсэсовец Артур Арден, проводит над пациентами страшные опыты, а в одну из сестер-монахинь вселился сам дьявол. К тому же в здешних краях то и дело видят странные вспышки и свечение в небе – похоже, что клиника чем-то заинтересовала пришельцев из космоса. А самое главное, Лана даже представить себе не может, как Брайрклифф и особенно некоторые его обитатели навсегда изменят ее собственную жизнь. Ведь если взглянуть в лицо злу, оно обязательно посмотрит на тебя в ответ.