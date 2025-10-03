Меню
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Рейтинги
3 постера
Монстр: История Эда Гейна
Монстр: История Эда Гейна (2025 - …)
Monster: The Ed Gein Story
18+
драма
криминал
ужасы
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Netflix
В ролях
Персонажи
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Монстр: История Эда Гейна»
Эпизод 1 / Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 октября 2025
Эпизод 2 / Episode 2
Сезон 1
Серия 2
3 октября 2025
Эпизод 3 / Episode 3
Сезон 1
Серия 3
3 октября 2025
Эпизод 4 / Episode 4
Сезон 1
Серия 4
3 октября 2025
Эпизод 5 / Episode 5
Сезон 1
Серия 5
3 октября 2025
Эпизод 6 / Episode 6
Сезон 1
Серия 6
3 октября 2025
Эпизод 7 / Episode 7
Сезон 1
Серия 7
3 октября 2025
Эпизод 8 / Episode 8
Сезон 1
Серия 8
3 октября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
8 эпизодов
