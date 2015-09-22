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Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Постер сериала Королевы крика
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Королевы крика

Королевы крика (2015 - 2016)

Scream Queens 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 17 часов 15 минут

О чем сериал

Милая и утонченная, но при этом властная Шанель Оберлин руководит женским университетским сообществом «Kappa Kappa Tau». Президентка очень тщательно отбирает каждую участницу и заставляет неукоснительно следовать правилам поведения, чтобы они всегда были самыми популярными девушками кампуса. Это работает — анорексичные вылизанные красотки привлекают молоденьких студентов и… маньяка в костюме спортивного талисмана университета. Неизвестный в красном латексе начинает преследовать всех, кто связан с «Kappa Kappa Tau».

В ролях
В ролях
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Лиа Мишель
Лиа Мишель
Скайлер Сэмюэлс
Скайлер Сэмюэлс
Оливер Хадсон
Оливер Хадсон
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Королевы крика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Королевы крика - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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