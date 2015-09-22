Милая и утонченная, но при этом властная Шанель Оберлин руководит женским университетским сообществом «Kappa Kappa Tau». Президентка очень тщательно отбирает каждую участницу и заставляет неукоснительно следовать правилам поведения, чтобы они всегда были самыми популярными девушками кампуса. Это работает — анорексичные вылизанные красотки привлекают молоденьких студентов и… маньяка в костюме спортивного талисмана университета. Неизвестный в красном латексе начинает преследовать всех, кто связан с «Kappa Kappa Tau».