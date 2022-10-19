В 11-м сезоне сериала «Американская история ужасов» события разворачиваются в Нью-Йорке в 1981 году. Посреди города обнаруживается тело мужчины, лишенное головы. Выясняется, что это далеко не первый случай подобной варварской расправы. Кроме того, за последнее время несколько человек бесследно исчезли. Полиция подозревает, что за дело взялся настоящий серийный маньяк, но выйти на его след оказывается не так-то просто. В это время ученые исследуют необъяснимую болезнь, поражающую диких животных. В тушах мертвых оленей они обнаруживают стремительно мутирующий вирус, который может передаваться и человеку.