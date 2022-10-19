Американская история ужасов 2011, 11 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название NYC
Название Нью-Йорк
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 11-м сезоне сериала «Американская история ужасов» события разворачиваются в Нью-Йорке в 1981 году. Посреди города обнаруживается тело мужчины, лишенное головы. Выясняется, что это далеко не первый случай подобной варварской расправы. Кроме того, за последнее время несколько человек бесследно исчезли. Полиция подозревает, что за дело взялся настоящий серийный маньяк, но выйти на его след оказывается не так-то просто. В это время ученые исследуют необъяснимую болезнь, поражающую диких животных. В тушах мертвых оленей они обнаруживают стремительно мутирующий вирус, который может передаваться и человеку.

7.9
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Что-то приближается Something's Coming
Сезон 11 Серия 1
19 октября 2022
Спасибо за ваш сервис Thank You for Your Service
Сезон 11 Серия 2
19 октября 2022
Дымовые сигналы Smoke Signals
Сезон 11 Серия 3
26 октября 2022
Затемнение Black Out
Сезон 11 Серия 4
26 октября 2022
Плохая судьба Bad Fortune
Сезон 11 Серия 5
2 ноября 2022
Тело The Body
Сезон 11 Серия 6
2 ноября 2022
Часовой The Sentinel
Сезон 11 Серия 7
9 ноября 2022
Огненный остров Fire Island
Сезон 11 Серия 8
9 ноября 2022
Реквием: 1981–1987. Часть 1 Requiem 1981/1987 Part 1
Сезон 11 Серия 9
16 ноября 2022
Реквием: 1981–1987. Часть 2 Requiem 1981/1987 Part 2
Сезон 11 Серия 10
16 ноября 2022
