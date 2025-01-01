Меню
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Американская история ужасов, список сезонов
American Horror Story
18+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
Стрим-сервис
Hulu
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
14
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Американская история ужасов»
Дом-убийца / Murder House
12 эпизодов
5 октября 2011 - 21 декабря 2011
Психбольница / Asylum
13 эпизодов
17 октября 2012 - 23 января 2013
Шабаш / Coven
13 эпизодов
9 октября 2013 - 29 января 2014
Фрик-шоу / Freak Show
13 эпизодов
8 октября 2014 - 21 января 2015
Отель / Hotel
12 эпизодов
7 октября 2015 - 13 января 2016
Роанок / Roanoke
10 эпизодов
14 сентября 2016 - 16 ноября 2016
Культ / Cult
11 эпизодов
5 сентября 2017 - 14 ноября 2017
Апокалипсис / Apocalypse
10 эпизодов
12 сентября 2018 - 14 ноября 2018
1984
9 эпизодов
18 сентября 2019 - 13 ноября 2019
Двойная функция / Double Feature
10 эпизодов
25 августа 2021 - 20 октября 2021
Нью-Йорк / NYC
10 эпизодов
19 октября 2022 - 16 ноября 2022
Нежность / Delicate
9 эпизодов
20 сентября 2023 - 24 апреля 2024
Сезон 13
TBA
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
