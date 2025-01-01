Меню
Постер сериала Американская история ужасов
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны

Американская история ужасов, список сезонов

American Horror Story 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Стрим-сервис Hulu

Рейтинг сериала

7.9
7.9 IMDb
Список сезонов сериала «Американская история ужасов»
Американская история ужасов - Дом-убийца / Murder House Дом-убийца / Murder House
12 эпизодов 5 октября 2011 - 21 декабря 2011
 
Американская история ужасов - Психбольница / Asylum Психбольница / Asylum
13 эпизодов 17 октября 2012 - 23 января 2013
 
Американская история ужасов - Шабаш / Coven Шабаш / Coven
13 эпизодов 9 октября 2013 - 29 января 2014
 
Американская история ужасов - Фрик-шоу / Freak Show Фрик-шоу / Freak Show
13 эпизодов 8 октября 2014 - 21 января 2015
 
Американская история ужасов - Отель / Hotel Отель / Hotel
12 эпизодов 7 октября 2015 - 13 января 2016
 
Американская история ужасов - Роанок / Roanoke Роанок / Roanoke
10 эпизодов 14 сентября 2016 - 16 ноября 2016
 
Американская история ужасов - Культ / Cult Культ / Cult
11 эпизодов 5 сентября 2017 - 14 ноября 2017
 
Американская история ужасов - Апокалипсис / Apocalypse Апокалипсис / Apocalypse
10 эпизодов 12 сентября 2018 - 14 ноября 2018
 
Американская история ужасов - 1984 1984
9 эпизодов 18 сентября 2019 - 13 ноября 2019
 
Американская история ужасов - Двойная функция / Double Feature Двойная функция / Double Feature
10 эпизодов 25 августа 2021 - 20 октября 2021
 
Американская история ужасов - Нью-Йорк / NYC Нью-Йорк / NYC
10 эпизодов 19 октября 2022 - 16 ноября 2022
 
Американская история ужасов - Нежность / Delicate Нежность / Delicate
9 эпизодов 20 сентября 2023 - 24 апреля 2024
 
Сезон 13
TBA
 
