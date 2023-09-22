Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом

На этой неделе стриминги предлагают переехать на Марс, увезти золотые жигули в Казахстан, взять боем легендарный отель с киллерами, а также спасти родителей и мир.

21 сентября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто с нетерпением и немного грустью ждал завершения любимого сериала.

В финальном сезоне популярного сериала любимые персонажи отправляются в новую школу после закрытия Мурдейла. Там им придется столкнуться со сложностями социализации, особенно Эйми, которая не только осталась без старых друзей (ее лучшая подруга уехала в Америку), но впервые за долгое время ни с кем не встречается. Как изменится ее характер к концу сезона? Будут ли Отис и Мэйв вместе? Это одни из главных вопросов заключительных серий. Мэйв, тем временем, обосновалась в престижном университете Уолласа, где проходит обучение у культового писателя Томаса Моллоя (новичок в касте Дэн Леви из «Шиттс Крик»).

В четвертой части, кроме Эйсы Баттерфилда (Отис), Эммы Маккей (Мэйв) и Эйми Лу Вуд (Эйми), на экранах вновь появятся Джиллиан Андерсон (мама Отиса) и Шути Гатва (Эрик). Каст покинули Симон Эшли (Оливия), Патрисия Эллисон (Ола) и Таня Рейнольдс (Лили). Лори Нанн вернулась для заключительного сезона в качестве создателя и ведущей сценаристки. Всего в четвертом сезоне будет восемь серий.

Сексуальное просвещение

22 сентября, Peacock, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто ценит в кино экшен и верит, что проект во вселенной Джона Уика возможен без Киану Ривза.

Действие приквела «Джона Уика» разворачивается в 1970-х, во время так называемой санитарной забастовки, из-за которой город завален мусором. Здесь Уинстон Скотт (в оригинальных фильмах сыгранный Иэном МакШейном) еще молод, и пока у него нет того авторитета и той власти над ассасинами, какими он будет обладать спустя сорок лет. Пока ему только предстоит взглянуть в лицо своему прошлому и захватить управление отелем «Континенталь», где живут наемные убийцы.

Изначально один из трех эпизодов должен был снять Чад Стахельски, главный постановщик франшизы, но в результате первую и последнюю серии срежиссировал Альберт Хьюз («Книга Илая»), а серединную — Шарлотта Брандстром («Кольца власти»). Молодого Уинстона Скотта играет Колин Вуделл («Убрать из друзей: Даркнет»). В новой роли персонажа по имени Кормак, о котором почти ничего не известно, появится Мэл Гибсон. Шоураннерами проекта выступили Грег Кулидж, по большей части известный комедийными сценариями, и Кирк Уорд («Уэйн»).

Континенталь

20 сентября, FX, Hulu

Кому смотреть: фанатам сериала и жанра ужасов.

Новый сезон хоррор-антологии будет разделен на две части из-за забастовок профессиональных гильдий в Голливуде. Половину сезона еще предстоит снять, и он выйдет не раньше 2024 года. Двенадцатый сезон вдохновлен романом Даниэль Валентайн «Интересное положение». В центре повествования сериала молодая беременная актриса. Она убеждена, что некоторые люди пытаются помешать ее ребенку появиться на свет. После того, как ее неуемная тревога приводит к выкидышу, девушка начинает чувствовать, что внутри нее все еще шевелится ребенок.

Главную роль в проекте исполнила Эмма Робертс («Королевы крика»). Последний раз она появлялась в сериале в девятом сезоне. В касте также звезды собственного реалити-шоу Ким Кардашьян. Для американской селебрити это первая крупная роль в художественном телевизионном проекте. Кроме того, на экране появятся Кара Делевинь, Деми Мур и Закари Куинто. Впервые за все сезоны сериала Райан Мерфи уступил место шоураннера. На этой должности его сменила Хейли Файффер («Американская история преступлений: Импичмент»), которая также выступила сценаристкой. В первой части двенадцатого сезона будет пять серий.

Американская история ужасов (12-й сезон)

22 сентября, Netflix

Кому смотреть: самым маленьким зрителям и тем, кто помнит Пал Палычей, Кибергения и шпионские часы, которые делают все, только не показывают время.

Франшиза «Детей шпионов» появилась двадцать лет назад с подачи Роберта Родригеса. Это было в общем отличное детское кино несмотря на то, что четвертая часть вышла существенно слабее предыдущих. Пятый фильм франшизы призван ее перезапустить. Маленьких шпионов играют Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон. Их родителей – Закари Ливай («Шазам! Ярость богов») и Джина Родригез («Глубоководный горизонт»). С камео в картине появится и сам режиссер Роберт Родригес.

Сюжет пятой части выглядит немного как мэшап из первого и третьего фильмов. По сюжету дети легендарных секретных агентов невольно помогают могущественному разработчику игр запустить компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями. Из-за него в реальный мир просачиваются монстры из видеоигры. Деткам ничего не остается, как самим стать шпионами и исправить ситуацию. Им предстоит спасти родителей и погрузиться в компьютерную игру, чтобы обезвредить вирус изнутри.

Дети шпионов: Армагеддон

21 сентября, ivi

Кому смотреть: тем, кто любит динамичные криминальные комедии.

В 90-х в Тольятти криминальный авторитет Мидас (Павел Прилучный) обманул своих дружков и употребил общак на то, чтобы вылить из настоящего золота ладу. Тогда его поймал местный милиционер, гроза гопоты Огурцов, который поставил машину себе в гараж. Спустя много лет сокровище находит внук Огурцова Паша (Эльдар Калимулин из «Эпидемии»). Судьба сводит его с внуком того самого Мидаса Артуром (Роман Евдокимов), и вместе они отправляются в полное опасностей путешествие, сбегая от бандитов, прознавших про золотые жигули.

Режиссер Никита Власов («В Бореньке чего-то нет») написал сценарий к шоу совместно с Егором Чичкановым, известным в качестве режиссера сериала «И снова, здравствуйте!». По словам сценаристов, при создании истории они опирались на байки из 90-х, которые слышали от разных людей. Премьера «Лады Голд» прошла на кинофестивале «Новый сезон», и первые серии были довольно тепло приняты прессой. Первые зрители отметили много экшена, нескучное нелинейное повествование, стилизацию эпизодов про 90-е под VHS-кассеты и похвалили режиссерский драйв, хотя и предупредили, что от сериала не стоит ждать сколько-нибудь серьезного комментария на тему современной действительности. Всего в первом сезоне будет восемь серий.

Лада Голд

23 сентября, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кому интересно взглянуть на оригинальный сай-фай сериал российского производства.

Еще один российский комедийный проект этой недели — оригинальный сай-фай про фермера на Марсе. В 2100 году Николай с семьей зажиточно живет на красной планете, где у него налажено отменное хозяйство, и не знает печали. Но лишь до того дня, как на Марс прилетает олигарх Барагозин (аллюзии на реально существующих магнатов оставляем за читателем). Он задумал застроить новую площадь заводами. Из-за поворотов сюжета, связанных с переселением душ, Николаю приходится лететь обратно на Землю, чтобы спасти свой дом.

Идея сериала выращена из роликов, опубликованных на YouTube-канале Birchpunk, где автор показывал Россию будущего, укорененную в новых реалиях кибермира. Сергей Васильев, создатель этих роликов, выступил режиссером «Кибердеревни». Главную роль в проекте сыграл Сергей Чихачев, исполнявший ту же роль и в видео молодого автора. В первых отзывах критики хвалили пространство Марса, снятое в Архангельской деревне и приукрашенное эффектами CGI, и посчитали проект как минимум любопытным.

Кибердеревня

21 сентября, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит костюмные байопики и Джонни Деппа.

После скандала с бывшей женой, стоившего ему не только больших нервов, но и больших ролей, Джонни Депп впервые появился в заметной роли и, что важно, в фильме, который официально открыл Каннский кинофестиваль. Во французской картине режиссера Майвенн Депп сыграл Людовика XV, предпоследнего короля страны до Великой французской революции. В истории он остался известен любовью к развлечениям, фразой «После нас хоть потоп» и фаворитками, одной из которых и была Жанна Дюбарри (ее в картине играет сама Майвенн).

Фильм рассказывает историю последней любовницы короля как историю успеха и падения. Дюбарри смогла очаровать монарха настолько, что он представил ее, куртизанку из семьи простых рабочих, ко двору. Его прихоть вызвала скандал во дворце, а позднее и на улицах Парижа. Эта нарядная картина, по мнению критиков, остается в рамках жанра костюмированной мелодрамы и не думает удивлять. Тем не менее, настоящие интерьеры Версаля, блестящие рококо-костюмы, каст французских артистов от Пьера Ришара до Луи Гарреля, и, конечно, Джонни Депп, способны доставить простое зрительское удовольствие.