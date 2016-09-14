Американская история ужасов 2011, 6 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название Roanoke
Название Роанок
Премьера сезона 14 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 6 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Роанок», повествование ведется в формате псевдодокументального фильма. Супруги Мэтт и Шелби Миллеры рассказывают в интервью о таинственных происшествиях, с которыми им пришлось столкнуться, а актеры отыгрывают эти события для постановочного шоу. Решив начать новую жизнь, Мэтт и Шелби переезжают из Лос-Анджелеса в Северную Каролину. Там они покупают старую ферму, в стенах которой сразу же начинают происходить странные и пугающие вещи. К тому же супруги замечают, что не пришлись по душе местным жителям. Выясняется, что у фермы, на которой поселились Миллеры, зловещая репутация – первый владелец построил дом на земле, некогда принадлежавшей английским колонистам. Много веков назад эти люди исчезли при загадочных обстоятельствах, а их лидер, Томасина по прозвищу Мясник, продала душу темным силам. С тех пор озлобленные призраки колонистов расправляются со всеми, кто ступает на их землю. Чудом Миллерам удается спастись, но спустя несколько лет им приходится вернуться на ферму, чтобы принять участие в съемках реалити-шоу «Возвращение в Роанок: Три дня в аду». На этот раз призраки здешних мест сделают все возможное, чтобы никто не ушел с фермы живым...

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Chapter 1
Сезон 6 Серия 1
14 сентября 2016
Chapter 2
Сезон 6 Серия 2
21 сентября 2016
Chapter 3
Сезон 6 Серия 3
28 сентября 2016
Chapter 4
Сезон 6 Серия 4
5 октября 2016
Chapter 5
Сезон 6 Серия 5
12 октября 2016
Chapter 6
Сезон 6 Серия 6
19 октября 2016
Chapter 7
Сезон 6 Серия 7
26 октября 2016
Chapter 8
Сезон 6 Серия 8
2 ноября 2016
Chapter 9
Сезон 6 Серия 9
9 ноября 2016
Chapter 10
Сезон 6 Серия 10
16 ноября 2016
