В 6 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Роанок», повествование ведется в формате псевдодокументального фильма. Супруги Мэтт и Шелби Миллеры рассказывают в интервью о таинственных происшествиях, с которыми им пришлось столкнуться, а актеры отыгрывают эти события для постановочного шоу. Решив начать новую жизнь, Мэтт и Шелби переезжают из Лос-Анджелеса в Северную Каролину. Там они покупают старую ферму, в стенах которой сразу же начинают происходить странные и пугающие вещи. К тому же супруги замечают, что не пришлись по душе местным жителям. Выясняется, что у фермы, на которой поселились Миллеры, зловещая репутация – первый владелец построил дом на земле, некогда принадлежавшей английским колонистам. Много веков назад эти люди исчезли при загадочных обстоятельствах, а их лидер, Томасина по прозвищу Мясник, продала душу темным силам. С тех пор озлобленные призраки колонистов расправляются со всеми, кто ступает на их землю. Чудом Миллерам удается спастись, но спустя несколько лет им приходится вернуться на ферму, чтобы принять участие в съемках реалити-шоу «Возвращение в Роанок: Три дня в аду». На этот раз призраки здешних мест сделают все возможное, чтобы никто не ушел с фермы живым...