Американская история ужасов 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американская история ужасов
American Horror Story 18+
Оригинальное название Murder House
Название Дом-убийца
Премьера сезона 5 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 1 сезоне сериала «Американская история ужасов» рассказывается о доме-убийце. Новым жильцам старинного особняка – Бену, Вивьен и их дочери Вайолет – волей-неволей приходится познакомиться с призраками умерших здесь людей. Как оказалось, в начале прошлого века в доме жил доктор Чарльз Монтгомери, проводивший леденящие кровь эксперименты над людьми, в том числе над собственным умершим сыном. Узнав об этом, его жена Нора убивает супруга, а затем завершает свою жизнь самоубийством. С тех пор история дома, который переходит от владельца к владельцу, пополняется новыми жуткими происшествиями. Едва ли не сразу после новоселья с семейством начинают происходить необъяснимые вещи. Вивьен принимает на работу горничную Мойру, которую сама она видит как пожилую даму, а ее муж – как соблазнительную красотку. У Бена появляется новый пациент – одержимый убийствами подросток, а странный мужчина по имени Ларри уверяет новых хозяев, что особняк буквально кишит призраками. Сложно понять, кто из новых знакомых умер десятки лет назад, а кто жив и реален. В придачу ко всему Вивьен беременеет двойней, и один из младенцев, зачатый от призрака, должен стать Антихристом, предвестником Апокалипсиса… 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Пилотная серия Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2011
Незаконное вторжение Home Invasion
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2011
Дом убийства Murder House
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2011
Хэллоуин (Часть 1) Halloween Part 1
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2011
Хэллоуин (Часть 2) Halloween Part 2
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2011
Свинка Свинка Piggy, Piggy
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2011
Открытый дом Open House
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2011
Резиновый человек Rubber Man
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2011
Маленькое привидение Spooky Little Girl
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2011
Тлеющие дети Smoldering Children
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2011
Рождение Birth
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2011
Плацента Afterbirth
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2011
