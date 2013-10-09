Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская история ужасов 2011, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Американская история ужасов
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 3
American Horror Story 18+
Оригинальное название Coven
Название Шабаш
Премьера сезона 9 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 3 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Шабаш», рассказывается о жизни ведьм Нового Орлеана. Спустя три сотни лет после событий в Салеме тем, кто умеет колдовать, приходится скрывать от простых смертных свои способности. Юных ведьм рады видеть в академии мисс Робишо, которой управляет Корделия Гуд. Ее мать, верховная ведьма Фиона, чувствует. что вскоре ей придется сложить свои полномочия и передать их более молодой и могущественной преемнице. Однако найти достойную ведьму не так просто, ведь она должна пройти испытание Семи Чудес. У каждой студентки свои магические способности, но которая из них способна занять место Фионы? К тому же скоро становится понятно – верховная ведьма не откажется от регалий просто так, она полна желания любыми способами продлить себе жизнь или вовсе стать бессмертной. Внутри шабаша намечается раскол, но ведьмам придется объединиться, чтобы противостоять врагам извне. Власть в Новом Орлеане намерены захватить адепты культа вуду во главе с легендарной Мари Лаво. Кроме того, охотники на ведьм тоже не дремлют и запасаются серебряными пулями. Так кто же победит в этой схватке и кому достанется все могущество и власть?..

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Искусство быть стервой Bitchcraft
Сезон 3 Серия 1
9 октября 2013
Части мальчиков Boy Parts
Сезон 3 Серия 2
16 октября 2013
На замену The Replacements
Сезон 3 Серия 3
23 октября 2013
Дела страшные Fearful Pranks Ensue
Сезон 3 Серия 4
30 октября 2013
Гори, ведьма, гори! Burn, Witch. Burn!
Сезон 3 Серия 5
6 ноября 2013
И пришел Лесоруб The Axeman Cometh
Сезон 3 Серия 6
13 ноября 2013
Мёртвые The Dead
Сезон 3 Серия 7
20 ноября 2013
The Sacred Taking
Сезон 3 Серия 8
4 декабря 2013
Head
Сезон 3 Серия 9
11 декабря 2013
The Magical Delights of Stevie Nicks
Сезон 3 Серия 10
8 января 2014
Protect the Coven
Сезон 3 Серия 11
15 января 2014
Go to Hell
Сезон 3 Серия 12
22 января 2014
The Seven Wonders
Сезон 3 Серия 13
29 января 2014
График выхода всех сериалов
«Выйдите из машины» — спокойно, это еще не приговор: вот что говорит гаишник, когда дела реально плохи
Томаты на подоконнике отказывались разродиться, но я нашла причину — теперь урожай гуще, чем у бабушки на даче
Зачем каждый прожженный автомобилист из СССР клал в бардачок мешочек соли: а еще мыло и картофелину
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше