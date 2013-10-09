В 3 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Шабаш», рассказывается о жизни ведьм Нового Орлеана. Спустя три сотни лет после событий в Салеме тем, кто умеет колдовать, приходится скрывать от простых смертных свои способности. Юных ведьм рады видеть в академии мисс Робишо, которой управляет Корделия Гуд. Ее мать, верховная ведьма Фиона, чувствует. что вскоре ей придется сложить свои полномочия и передать их более молодой и могущественной преемнице. Однако найти достойную ведьму не так просто, ведь она должна пройти испытание Семи Чудес. У каждой студентки свои магические способности, но которая из них способна занять место Фионы? К тому же скоро становится понятно – верховная ведьма не откажется от регалий просто так, она полна желания любыми способами продлить себе жизнь или вовсе стать бессмертной. Внутри шабаша намечается раскол, но ведьмам придется объединиться, чтобы противостоять врагам извне. Власть в Новом Орлеане намерены захватить адепты культа вуду во главе с легендарной Мари Лаво. Кроме того, охотники на ведьм тоже не дремлют и запасаются серебряными пулями. Так кто же победит в этой схватке и кому достанется все могущество и власть?..