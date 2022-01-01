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Телеканал FX

О телеканале

Американский платный телевизионный канал, одно из подразделений компании  Disney. Начал вещание в июле 1994 года. Ставка была сделана на большую интерактивность, чем у других каналов: каждый день шли тематические шоу, организовывались прямые эфиры из уникальных мест США. На FX подписаны около 90 млн американцев.

Контент со временем изменился: он состоит из кинопоказов, повторов ситкомов, например «Два с половиной человека». В России известен своими оригинальными сериалами: «Американская история ужасов», «Сыны анархии», «В Филадельфии всегда солнечно».

Сериалы
Чужой
Чужой
ужасы, фантастика, триллер , США
0.0
Пациент
Пациент
триллер 2022, США
0.0
Пистолет
Пистолет
драма, музыка, биография 2022, США
0.0
Псы резервации
Псы резервации
комедия 2021, США
0.0
Родители года
Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.0
Дэйв
Дэйв
комедия, музыка 2020, США
0.0
Учитель
Учитель
драма 2020, США
0.0
Чем мы заняты в тени
Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы 2019, США
7.0
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