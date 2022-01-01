Телеканал FX

Американский платный телевизионный канал, одно из подразделений компании Disney. Начал вещание в июле 1994 года. Ставка была сделана на большую интерактивность, чем у других каналов: каждый день шли тематические шоу, организовывались прямые эфиры из уникальных мест США. На FX подписаны около 90 млн американцев.

Контент со временем изменился: он состоит из кинопоказов, повторов ситкомов, например «Два с половиной человека». В России известен своими оригинальными сериалами: «Американская история ужасов», «Сыны анархии», «В Филадельфии всегда солнечно».