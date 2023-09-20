Американская история ужасов 2011, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Американская история ужасов
American Horror Story 18+
Оригинальное название Delicate
Название Нежность
Премьера сезона 20 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 12-м сезоне сериала «Американская история ужасов» сюжет частично основан на мистическом романе Даниэль Валентайн Delicate Condition. В центре событий оказывается немолодая женщина, которая всеми возможными и невозможными способами пытается исполнить мечту своей жизни – завести долгожданного младенца. Врачи уверяют героиню, что и с ней, и с ее супругом в медицинском смысле все в полном порядке. Однако беременность не наступает уже долгие годы. Отчаявшаяся женщина начинает постепенно сходить с ума, с каждым днем все сильнее убеждаясь, что за ее несчастьем стоит некая злая потусторонняя сила.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Умножь свою боль Multiply Thy Pain
Сезон 12 Серия 1
20 сентября 2023
Рокабай Rockabye
Сезон 12 Серия 2
27 сентября 2023
Когда ветка ломается When The Bough Breaks
Сезон 12 Серия 3
4 октября 2023
Исчезающий близнец Vanishing Twin
Сезон 12 Серия 4
11 октября 2023
Проповедь Preech
Сезон 12 Серия 5
18 октября 2023
Премьера Opening Night
Сезон 12 Серия 6
3 апреля 2024
Аве Гестия Ave Hestia
Сезон 12 Серия 7
10 апреля 2024
Маленький золотой человечек Little Gold Man
Сезон 12 Серия 8
17 апреля 2024
Автор The Auteur
Сезон 12 Серия 9
24 апреля 2024
