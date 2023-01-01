Самые жуткие сериалы

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Скоро в прокате "Тень Караваджо"
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Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
0.0
ужасы
2022, США
Архив 81
0.0
драма, ужасы, фантастика
2022, США
Извне
Смотрите на
0.0
ужасы, фантастика
2022, США
Полуночная месса
0.0
драма, ужасы
2021, Канада/США
Чужак
Смотрите за 1
7.0
драма, криминал, ужасы
2020, США
Призраки поместья Блай
0.0
драма, ужасы, мистика
2020, США
Дом с прислугой
6.0
драма, ужасы, триллер
2019, США
Призраки дома на холме
5.0
драма, ужасы, триллер
2018, США
Изгоняющий дьявола
8.0
драма, ужасы, мистика
2016, США
Американская история ужасов
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7.0
драма, ужасы, триллер
2011, США
Тупик
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комедия, фэнтези, ужасы
2008, Великобритания
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