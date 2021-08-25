Американская история ужасов 2011, 10 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название Double Feature
Название Двойная функция
Премьера сезона 25 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 10-м сезоне сериала «Американская история ужасов» объединены сразу две зловещие истории, разворачивающиеся в одной и той же полюбившейся зрителям киновселенной. Семейство Гарднер перебирается на побережье, чтобы супруг и отец – писатель-неудачник – отдохнул и нашел потерянное вдохновение. Но выясняется, что провинциальный городок, выбранный ими для зимовки, населяют не совсем обычные люди, хранящие общий жуткий секрет. Тем временем в другом штате начинают загадочно пропадать люди, и молодой журналист подозревает, что правительство вступило в тайный сговор с инопланетянами.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Мыс страха Cape Fear
Сезон 10 Серия 1
25 августа 2021
Палые Pale
Сезон 10 Серия 2
25 августа 2021
Жажда Thirst
Сезон 10 Серия 3
1 сентября 2021
Кровавый фуршет Blood Buffet
Сезон 10 Серия 4
8 сентября 2021
Тебе приснилось Gaslight
Сезон 10 Серия 5
15 сентября 2021
Кровавая зима Winter Kills
Сезон 10 Серия 6
22 сентября 2021
Отведите меня к главному Take Me To Your Leader
Сезон 10 Серия 7
29 сентября 2021
Внутри Inside
Сезон 10 Серия 8
6 октября 2021
Голубая луна Blue Moon
Сезон 10 Серия 9
13 октября 2021
Идеальное будущее The Future Perfect
Сезон 10 Серия 10
20 октября 2021
