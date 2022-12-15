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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Ужасы

Рейтинг сериалов в жанре ужасы

Я — зомби
1 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Ангел
2 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Карнивал Роу
3 Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.2
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Изгоняющий дьявола
4 Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика 2016, США
8.2
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Моб Психо 100
5 Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.1
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Зов крови
6 Зов крови
драма, фэнтези, ужасы 2010, Канада
8.1
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Слэшер
7 Слэшер
ужасы, триллер, детектив 2016, Канада
8.0
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Ходячие мертвецы
8 Ходячие мертвецы
драма, боевик, ужасы 2010, США
7.9
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Паразит: Учение о жизни
9 Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
7.9
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Эш против зловещих мертвецов
10 Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
7.9
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Парад смерти
11 Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.8
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Ван Хельсинг
12 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Королевство
13 Королевство
ужасы, триллер, исторический 2019, США/Корея
7.8
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Чужак
14 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Диета из Санта-Клариты
15 Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы 2017, США
7.8
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Американская история ужасов
16 Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер 2011, США
7.8
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Штамм
17 Штамм
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.7
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Дракула
18 Дракула
драма, ужасы 2020, Великобритания
7.7
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Крик
19 Крик
ужасы, детектив 2015, США
7.7
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Константин
20 Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
7.5
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Вайнона Эрп
21 Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн 2016, США
7.4
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Дорохэдоро
22 Дорохэдоро
боевик, приключения, аниме , ужасы 2020, Япония
7.4
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Черное лето
23 Черное лето
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.3
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Нация Z
24 Нация Z
боевик, ужасы, фантастика 2014, США
7.3
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Тупик
25 Тупик
комедия, фэнтези, ужасы 2008, Великобритания
7.3
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Болотная тварь
26 Болотная тварь
драма, боевик, ужасы 2019, США
7.2
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Ребенок Розмари
27 Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.1
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Чем мы заняты в тени
28 Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы 2019, США
7.0
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Лемони Сникет: 33 несчастья
29 Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
7.0
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Хемлок Гроув
30 Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
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Во плоти
31 Во плоти
драма, ужасы, мистика 2013, Великобритания
6.9
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Бойтесь ходячих мертвецов
32 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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Дом с прислугой
33 Дом с прислугой
драма, ужасы, триллер 2019, США
6.7
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Касл-Рок
34 Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.6
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Река
35 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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Страшные сказки: Город ангелов
36 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Ганнибал
37 Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.4
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Легкий как перышко
38 Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.3
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Предания
39 Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
6.3
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Паранормальный Веллингтон
40 Паранормальный Веллингтон
комедия, криминал, ужасы 2018, Новая Зеландия
6.2
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Сумеречная зона
41 Сумеречная зона
драма, ужасы 2019, США
6.2
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Вампирские войны
42 Вампирские войны
драма, ужасы, фантастика 2019, США
6.0
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Боишься ли ты темноты?
43 Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы 2019, США
5.7
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Судная ночь
44 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Калейдоскоп ужасов
45 Калейдоскоп ужасов
драма, ужасы 2019, США
5.3
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Призраки дома на холме
46 Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер 2018, США
5.3
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Мотель Бейтса
47 Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
5.1
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Комната 104
48 Комната 104
драма, ужасы, триллер 2017, США
4.2
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