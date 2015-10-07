Американская история ужасов 2011, 5 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название Hotel
Название Отель
Премьера сезона 7 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 5 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Отель», рассказывается о загадочном отеле «Кортез» и его обитателях. Детектив Джон Лоу идет по следам жестокого убийцы, жертвами которого становятся люди, нарушившие библейские заповеди. Улики приводят его в отель, построенный в начале прошлого столетия. Джеймс Марч, основатель и первый владелец «Кортеза», превратил строение в лабиринт, состоящий из потайных коридоров, тупиков и ловушек, где так удобно прятать тела жертв… Скоро становится понятно, что отель буквально кишит призраками и вампирами. Управляет заведением сексуальная и властная кровопийца – графиня Элизабет, меняющая любовников как перчатки. Ужас на постояльцев наводят детишки графини, наркоманка Салли, уборщица мисс Эверс, погибшая в отеле около сотни лет назад. Среди обитателей «Кортеза» детектив видит Холдена – своего маленького сына, бесследно пропавшего пять лет назад. С тех пор Джон и его жена Алекс, несмотря на появление других детей, не знали ни дня покоя. Детектив намерен выяснить, что за чертовщина творится в стенах «Кортеза», как она связана с чередой библейских убийств, а также разгадать тайну исчезновения своего сына. 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Checking In
Сезон 5 Серия 1
7 октября 2015
Chutes and Ladders
Сезон 5 Серия 2
14 октября 2015
Mommy
Сезон 5 Серия 3
21 октября 2015
Devil's Night
Сезон 5 Серия 4
28 октября 2015
Room Service
Сезон 5 Серия 5
4 ноября 2015
Room 33
Сезон 5 Серия 6
11 ноября 2015
Flicker
Сезон 5 Серия 7
18 ноября 2015
The Ten Commandments Killer
Сезон 5 Серия 8
2 декабря 2015
She Wants Revenge
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 2015
She Gets Revenge
Сезон 5 Серия 10
16 декабря 2015
Battle Royale
Сезон 5 Серия 11
6 января 2016
Be Our Guest
Сезон 5 Серия 12
13 января 2016
