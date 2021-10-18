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Отзывы о сериале «Американская история ужасов»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Наша рецензия: Популярный хоррорный сериал встречается с «Ребенком Розмари» и Ким Кардашьян. 

Девушка во сне трогает свой живот. Но что-то, а точнее — кто-то, заставляет ее проснуться. Это фигура в черном плаще с капюшоном, которая вскакивает с кровати и стремительно убегает из большой дорогущей квартиры ее обитательницы. Догнать чужака не получается, поэтому девушка просто закрывается и звонит в полицию, замечая, что ее руки и ковер на полу в крови, а снимок с чем-то, напоминающим эмбрион, порван. С этого момента сюжет возвращается на неделю назад, когда молодая пара обращается в…

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finphorosleu1989 18 октября 2021, 14:41
Оценка
Не все сезоны этого сериала получились удачными. Например про психиатрическую больницу меня не оцень впечатлило, а вот цирк уродов оказался огонь
18 октября 2021, 14:41 Ответить
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