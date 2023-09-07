Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

После нескольких интригующих тизеров канал FX и стрим-сервис Hulu наконец представили полноценный трейлер 12-го сезона популярной хоррор-антологии Райана Мерфи «Американская история ужасов». Очередная часть сериала получила подзаголовок «Деликатный» (Delicate). В основу сезона лег новый роман Даниэль Валентайн под названием «Деликатное состояние» (Delicate Condition).

Главная героиня — кинозвезда в исполнении Эммы Робертс, которая вместе со своим мужем (Мэтт Зукри) ожидает первенца. Однако беременность протекает тяжело, поскольку будущую мать начинают мучить кошмары. Покровительницей и доверенным лицом протагонистки выступает ее стилистка, которую сыграла Ким Кардашьян. Судя по трейлеру, на деле героиня Кардашьян не такая уж благожелательная. Вероятно, она действует заодно со злом, воплощенным Карой Делевинь.

Шоураннером 12-го сезона «Американской истории ужасов» выступает Хэлли Фейффер, написавшая сценарий «Американской истории преступлений: Импичмент».

Премьера первой половины «Американской истории ужасов: Деликатный», насчитывающей пять эпизодов, состоится 20 сентября. Вторая половина выйдет в эфир в 2024 году.