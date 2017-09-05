В 7 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Культ», действие разворачивается в наше время в пригороде Детройта. Элли Мейфер-Ричардс страдает от посттравматического стрессового расстройства, возникшего на фоне трагических событий 11 сентября. Много лет женщина пытается справиться со своими фобиями, среди которых есть и коулрофобия – боязнь клоунов. Страхи Элли немного притупляются, когда у нее появляется своя семья – жена Айви и сын Оззи. Спусковым крючком для новой волны паники становится победа Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года: женщине начинает казаться, что ее преследует банда агрессивно настроенных клоунов. Айви считает, что Элли просто перенервничала из-за выборов и нуждается в помощи психотерапевта. Между тем амбициозный молодой человек по имени Кай планирует захватить власть в городе. Он собирает вокруг себя группу единомышленников, готовых запугивать и убивать мирных жителей, а затем баллотируется в городской совет. Постепенно преступления, которые совершают по приказу Кая последователи культа, становятся все более жестокими и изощренными, а сам парень начинает задумываться о господстве не только в городе, но и во всех Соединенных Штатах...