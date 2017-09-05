Американская история ужасов 2011, 7 сезон

American Horror Story 18+
Оригинальное название Cult
Название Культ
Премьера сезона 5 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 7 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Культ», действие разворачивается в наше время в пригороде Детройта. Элли Мейфер-Ричардс страдает от посттравматического стрессового расстройства, возникшего на фоне трагических событий 11 сентября. Много лет женщина пытается справиться со своими фобиями, среди которых есть и коулрофобия – боязнь клоунов. Страхи Элли немного притупляются, когда у нее появляется своя семья – жена Айви и сын Оззи. Спусковым крючком для новой волны паники становится победа Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года: женщине начинает казаться, что ее преследует банда агрессивно настроенных клоунов. Айви считает, что Элли просто перенервничала из-за выборов и нуждается в помощи психотерапевта. Между тем амбициозный молодой человек по имени Кай планирует захватить власть в городе. Он собирает вокруг себя группу единомышленников, готовых запугивать и убивать мирных жителей, а затем баллотируется в городской совет. Постепенно преступления, которые совершают по приказу Кая последователи культа, становятся все более жестокими и изощренными, а сам парень начинает задумываться о господстве не только в городе, но и во всех Соединенных Штатах...

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Election Night
Сезон 7 Серия 1
5 сентября 2017
Don't Be Afraid of the Dark
Сезон 7 Серия 2
12 сентября 2017
Neighbors from Hell
Сезон 7 Серия 3
19 сентября 2017
11/9
Сезон 7 Серия 4
26 сентября 2017
Holes
Сезон 7 Серия 5
3 октября 2017
Mid-Western Assassin
Сезон 7 Серия 6
10 октября 2017
Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag
Сезон 7 Серия 7
17 октября 2017
Winter of Our Discontent
Сезон 7 Серия 8
24 октября 2017
Drink the Kool-Aid
Сезон 7 Серия 9
31 октября 2017
Charles (Manson) in Charge
Сезон 7 Серия 10
7 ноября 2017
Great Again
Сезон 7 Серия 11
14 ноября 2017
