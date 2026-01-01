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Саундтреки сериала «Американская история ужасов»

Музыка из сериала «Американская история ужасов» Вся информация о сериале
American Horror Story Theme (From "American Horror Story") - Single
American Horror Story Theme (From "American Horror Story") - Single 1 композиция. Cesar Davila-Irizarry, Charlie Clouser
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The Name Game (From "American Horror Story: Asylum") [feat. Jessica Lange] - Single
The Name Game (From "American Horror Story: Asylum") [feat. Jessica Lange] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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Life on Mars? (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single
Life on Mars? (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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Criminal (From "American Horror Story") [feat. Sarah Paulson] - Single
Criminal (From "American Horror Story") [feat. Sarah Paulson] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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Gods and Monsters (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single
Gods and Monsters (From "American Horror Story") [feat. Jessica Lange] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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September Song (From "American Horror Story: Freak Show") [feat. Jessica Lange] - Single
September Song (From "American Horror Story: Freak Show") [feat. Jessica Lange] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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Come As You Are (From "American Horror Story") [feat. Evan Peters] - Single
Come As You Are (From "American Horror Story") [feat. Evan Peters] - Single 1 композиция. American Horror Story Cast
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 American Horror Story Theme (From "American Horror Story") Cesar Davila-Irizarry, Charlie Clouser 3:06
Доступен список песен из сериала «Американская история ужасов» (2011) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Американская история ужасов» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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