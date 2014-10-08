Американская история ужасов 2011, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Американская история ужасов
American Horror Story 18+
Оригинальное название Freak Show
Название Фрик-шоу
Премьера сезона 8 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 4 сезоне сериала «Американская история ужасов», названной «Фрик-шоу», рассказывается о цирке уродов, созданном Эльзой Марс. В пятидесятых годах прошлого века ее бродячая труппа, в которую входят сиамские близнецы, бородатая женщина, человек-лобстер и другие, оказывается в городе Джупитер, штат Флорида. В это же время в окрестностях появляется серийный убийца, одетый в костюм жуткого клоуна. Местные жители, и без того испытывающие неприязнь к фрикам, считают, что убийцу нужно искать среди членов труппы. Несмотря на то, что горожане бойкотируют приезжих артистов, шоу приносит доход – все билеты на представление скупает Денди, сын богатой аристократки Глории Мотт. Парень восхищается фриками и сам мечтает присоединиться к шоу. Внешне красивый Денди оказывается уродом в душе – его притягивает все жестокое и извращенное. Интерес к необычным циркачам проявляет и парочка мошенников, которая собирается убить фриков, сдать их тела в коллекцию музея редкостей и за счет этого обогатиться. Обманом они пробираются в парк и строят свои коварные планы... Этот сезон посвящен искусству бродячего цирка – искусству умирающему, поскольку живые шоу в Америке постепенно вытесняют телевидение и Голливуд.   

7.9
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

Monsters Among Us
Сезон 4 Серия 1
8 октября 2014
Massacres and Matinees
Сезон 4 Серия 2
15 октября 2014
Edward Mordrake: Part 1
Сезон 4 Серия 3
22 октября 2014
Edward Mordrake: Part 2
Сезон 4 Серия 4
29 октября 2014
Pink Cupcakes
Сезон 4 Серия 5
5 ноября 2014
Bullseye
Сезон 4 Серия 6
12 ноября 2014
Test of Strength
Сезон 4 Серия 7
19 ноября 2014
Blood Bath
Сезон 4 Серия 8
3 декабря 2014
Tupperware Party Massacre
Сезон 4 Серия 9
10 декабря 2014
Orphans
Сезон 4 Серия 10
17 декабря 2014
Magical Thinking
Сезон 4 Серия 11
7 января 2015
Show Stoppers
Сезон 4 Серия 12
14 января 2015
Curtain Call
Сезон 4 Серия 13
21 января 2015
