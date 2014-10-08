В 4 сезоне сериала «Американская история ужасов», названной «Фрик-шоу», рассказывается о цирке уродов, созданном Эльзой Марс. В пятидесятых годах прошлого века ее бродячая труппа, в которую входят сиамские близнецы, бородатая женщина, человек-лобстер и другие, оказывается в городе Джупитер, штат Флорида. В это же время в окрестностях появляется серийный убийца, одетый в костюм жуткого клоуна. Местные жители, и без того испытывающие неприязнь к фрикам, считают, что убийцу нужно искать среди членов труппы. Несмотря на то, что горожане бойкотируют приезжих артистов, шоу приносит доход – все билеты на представление скупает Денди, сын богатой аристократки Глории Мотт. Парень восхищается фриками и сам мечтает присоединиться к шоу. Внешне красивый Денди оказывается уродом в душе – его притягивает все жестокое и извращенное. Интерес к необычным циркачам проявляет и парочка мошенников, которая собирается убить фриков, сдать их тела в коллекцию музея редкостей и за счет этого обогатиться. Обманом они пробираются в парк и строят свои коварные планы... Этот сезон посвящен искусству бродячего цирка – искусству умирающему, поскольку живые шоу в Америке постепенно вытесняют телевидение и Голливуд.