«Американская история ужасов»: Рецензия Киноафиши

Девушка во сне трогает свой живот. Но что-то, а точнее — кто-то, заставляет ее проснуться. Это фигура в черном плаще с капюшоном, которая вскакивает с кровати и стремительно убегает из большой дорогущей квартиры ее обитательницы. Догнать чужака не получается, поэтому девушка просто закрывается и звонит в полицию, замечая, что ее руки и ковер на полу в крови, а снимок с чем-то, напоминающим эмбрион, порван. С этого момента сюжет возвращается на неделю назад, когда молодая пара обращается в клинику, чтобы попытаться зачать ребенка после нескольких неудачных попыток.

Анна Олкотт ( Эмма Робертс ) — успешная актриса, звезда из A-list, чьи фотографии красуются на городских баннерах и обложках модных журналов. Вместе с агентом и лучшей подругой Шивон ( Ким Кардашьян ) она согласовывает интервью на вечернем шоу Энди Коэна. Анна скрупулезно фиксирует все в календаре, где светские мероприятия и медицинские процедуры занимают почти все временные окошки. Однако ее планированию беременности кто-то или что-то явно мешает, так что встречи с врачом загадочным образом переносятся в календаре на другое время, а лекарства оказываются не там, где их оставили. Кроме того, Анну преследует сразу несколько странных персонажей — то ли безумных фанаток-сталкеров, то ли потусторонних существ в экстравагантных нарядах. И даже после выкидыша, кажется, внутри нее развивается жизнь.

Американская история ужасов

«Американская история ужасов» (если вдруг вы узнали о ней только к 12-му сезону) — это сериал-антология, стартовавший на FX еще в 2011-м, в котором каждый новый сезон — фактически самостоятельный мини-сериал, снятый в одном из множества поджанров хоррора. В страшилках Райана Мерфи и Брэда Фалчука вымысел переплетается с реальными фактами из истории США и уже вышедшими частями, создавая единую метавселенную. Актеры при этом кочуют из сезона в сезон, играя совершенно новых персонажей в других локациях. Из старожилов в свежие эпизоды вернулась Эмма Робертс, которая в прошлый раз появлялась в шоу в девятом сезоне с подзаголовком «1984».

В разные годы в «Американскую историю ужасов» приглашали звезд — от Адама Левина из Maroon 5 до певицы Леди Гаги . В двенадцатом сезоне к касту присоединились Кара Делевинь и Ким Кардашьян. И если с первой все вроде бы понятно — модель Кара уже довольно давно активно снимается в кино и сериалах ( «Отряд самоубийц» , «Убийства в одном здании» ), то для многих фанатов стало неожиданным участие Ким, которая более или менее убедительно солировала пока только в роли самой себя в реалити «Семейство Кардашьян» . Но здесь для магната корректирующего белья даже специально написали роль, в которой Ким ищет приключений на свою Кардашьян. И на удивление — справляется она неплохо. Но кроме нее, здесь нет ничего такого, чего бы мы не видели в других хоррорах. Да и актерская игра светской львицы хоть и соизмерима по яркости с выступлением Леди Гаги в «Отеле», но вряд ли заслуживает премии «Эмми».

Американская история ужасов

Двенадцатый сезон «АИУ» немного попахивает мертвечиной, потому что, кажется, «История» исчерпала себя. Апеллируя к первым сериям, она рассказывает о беременности в духе «Ребенка Розмари» Романа Полански, что уже было в «Доме-убийце», где героиня родила дьявольское создание. А Эмма Робертс уже играла актрису в третьем сезоне. Однако сюжет впервые основан не на оригинальной идее, а на мистическом романе «Нежное состояние» Даниэль Валентайн, который называют феминистским взглядом на того же «Ребенка Розмари». Кроме того, в «Деликатном» несменяемый шоураннер Райан Мерфи передал вожжи правления Хэлли Файффер — сценаристке третьего сезона «Американской истории преступлений» с подзаголовком «Импичмент». И даже несмотря на несколько нововведений, очередная часть не вернула в проект молодости и энергии.

Американская история ужасов

Сериал получился не чем иным, как вариацией на тему Полански для миллениалов, крутой тусовкой, в которой старички-сатанисты из фильма 1968-го сменились привилегированными жителями Нью-Йорка, жутковатыми и неуместными, тут и там возникающими в разных местах Манхэттена. Стильно снятая, немного вычурная «Американская история ужасов» совмещает в себе устрашающую картину из менструальной крови художницы Сони, персонал хирургов в красном, курящую готическую Айви в красных ботинках и перчатках и загадочную миссис Причер с тонкой ниткой бровей. Но попросту все эти и другие детали — гнездо с эмбрионом, вылезающие пряди волос, паук на голове и вездесущая кукла Барби с именем Ann на животе — кажутся каким-то детским лепетом. Видимо, как и главная героиня, создатели шоу все никак не победят суперспособность превращать сны в кошмары, которые тут же забываются.