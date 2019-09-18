Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американская история ужасов 2011, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Американская история ужасов
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 9
American Horror Story 18+
Название 1984
Премьера сезона 18 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Американская история ужасов»

В 9 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «1984», рассказывается о летнем лагере «Редвуд». В 1984 году компания молодых вожатых приезжает в лагерь. Кто-то из них хочет просто подзаработать, а кто-то преследует совсем иные цели. Так, например, Брук сбегает из Лос-Анджелеса, чтобы спастись от преследований маньяка. Она не подозревает, что жизнь в «Редвуде» скоро превратится в кошмар. Больше десяти лет назад садовник Бенджамин Рихтер устроил на территории лагеря резню, в которой погибли и дети, и вожатые. Единственной, кому повезло выжить в той бойне, оказалась нынешняя владелица лагеря Маргарет Вуд. Рихтера признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, однако накануне открытия «Редвуда» в 1984 году убийца сбегает и возвращается в лагерь. Следом за ним приезжает психолог Донна Чемберс, специализирующаяся на серийных маньяках – она собирается исследовать поведение Рихтера. Герои пытаются разобраться с обрушившимися на их головы проблемами, а заодно – с тайнами прошлого. Действительно ли виновником массового убийства был садовник? Зачем в лагерь приехал еще один опасный преступник – Ричард Рамирес? Что скрывает Маргарет Вуд и какие еще секреты хранит старый лагерь?.. 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 17 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Американская история ужасов

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Camp Redwood
Сезон 9 Серия 1
18 сентября 2019
Mr. Jingles
Сезон 9 Серия 2
25 сентября 2019
Slashdance
Сезон 9 Серия 3
2 октября 2019
True Killers
Сезон 9 Серия 4
9 октября 2019
Red Dawn
Сезон 9 Серия 5
16 октября 2019
Episode 100
Сезон 9 Серия 6
23 октября 2019
The Lady in White
Сезон 9 Серия 7
30 октября 2019
Rest in Pieces
Сезон 9 Серия 8
6 ноября 2019
Final Girl
Сезон 9 Серия 9
13 ноября 2019
График выхода всех сериалов
Пушистые коврики уходят в прошлое: чем их заменяют в современных ванных в 2026 году — выглядят дороже, а купить их может каждый
Почему в СССР ряженка была коричневая и плотная, а сейчас вода-водой: все дело в забытой технологии приготовления
Сейчас клещи поджидают на каждом шагу, а в СССР их днем с огнем не могли найти: вот как с ними боролись раньше
Шилов ушел на покой, его место занял другой: секретное продолжение «Ментовских войн» — не зря получило 7.1 на КП
«Дитям — мороженое», а взрослым — тест: 5 кратких описаний, и в каждом зашифрован советский фильм (спорим, не угадаете все?)
Только выросшие на детективах СССР осилят этот тест: ответьте на 5 вопросов по фильму «Десять негритят»
Обожаю Брагина из «Первого отдела», но в новом детективе НТВ герой не хуже: 16 серий, а смотреть «одно наслаждение»
Москвичи пройдут этот тест на 5/5, а остальные – не факт: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам со столицей
46 100 000 часов просмотра не врут – это лучший сериал Netflix прямо сейчас: проглотила залпом, «эти 2 дня были кайфовыми»
«Это чудовищная пошлость», а вот тест – ничего: угадайте 5 фильмов СССР по критике худсовета
Финал «Пацанов» обругали последними словами — а Крипке спокоен как удав: еще в первых сезонах предупреждал, чем все кончится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше