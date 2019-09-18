В 9 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «1984», рассказывается о летнем лагере «Редвуд». В 1984 году компания молодых вожатых приезжает в лагерь. Кто-то из них хочет просто подзаработать, а кто-то преследует совсем иные цели. Так, например, Брук сбегает из Лос-Анджелеса, чтобы спастись от преследований маньяка. Она не подозревает, что жизнь в «Редвуде» скоро превратится в кошмар. Больше десяти лет назад садовник Бенджамин Рихтер устроил на территории лагеря резню, в которой погибли и дети, и вожатые. Единственной, кому повезло выжить в той бойне, оказалась нынешняя владелица лагеря Маргарет Вуд. Рихтера признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, однако накануне открытия «Редвуда» в 1984 году убийца сбегает и возвращается в лагерь. Следом за ним приезжает психолог Донна Чемберс, специализирующаяся на серийных маньяках – она собирается исследовать поведение Рихтера. Герои пытаются разобраться с обрушившимися на их головы проблемами, а заодно – с тайнами прошлого. Действительно ли виновником массового убийства был садовник? Зачем в лагерь приехал еще один опасный преступник – Ричард Рамирес? Что скрывает Маргарет Вуд и какие еще секреты хранит старый лагерь?..