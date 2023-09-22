Меню
Сериалы
Американская история ужасов
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: финал «Сексуального просвещения», приквел «Джона Уика» и новый фильм с Джонни Деппом
На этой неделе стриминги предлагают переехать на Марс, увезти золотые жигули в Казахстан, взять боем легендарный отель с киллерами, а также спасти родителей и мир.
22 сентября 2023 15:00
Беременность Эммы Робертс превращается в кошмар в трейлере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Новую часть антологии характеризуют как боди-хоррор, вдохновленный «Ребенком Розмари».
7 сентября 2023 14:13
Эмма Робертс бежит от пауков в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
По сюжету, после выкидыша успешная актриса неожиданно понимает, что в ее организме продолжает что-то расти.
22 августа 2023 13:45
12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры
Также появились постеры.
16 августа 2023 14:57
Ким Кардашьян укачивает младенца в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»
Главные роли в новой части хоррор-антологии также исполнили Кара Делевинь и Эмма Робертс.
21 июля 2023 11:14
Участники забастовки сценаристов раскритиковали Ким Кардашьян
Их негодование было вызвано неудачным постом, связанным со съемками нового сезона «Американской истории ужасов».
26 июня 2023 16:26
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»
Атмосферный триллер про советского маньяка и датский детектив об убийце, мстящем за несчастливое прошлое.
5 мая 2023 13:00
Кара Делевинь сыграет с Ким Кардашьян и Эммой Робертс в 12-м сезоне «Американской истории ужасов»
По словам создателей проекта, новая часть шоу станет «феминистским переосмыслением «Ребенка Розмари».
27 апреля 2023 13:07
Ким Кардашьян снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»
Звезда реалити-шоу сыграет свою первую крупную роль за последние десять лет.
11 апреля 2023 10:12
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.
10 марта 2023 15:00
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет
История трансформации колдуньи из злобной карги в повелительницу тьмы.
7 марта 2023 10:00
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
25 января 2023 12:00
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
11 января 2023 12:00
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели
Вы можете заселиться, но удастся ли вам выехать?
6 декабря 2022 12:00
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий
Как изменились Маколей Калкин, Томас Сангстер и другие актеры из любимых комедий, которые мы пересматриваем каждый Новый год.
4 декабря 2022 18:00
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Жуткие истории, от которых невозможно оторваться.
24 октября 2022 12:00
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.
21 октября 2022 15:00
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
14 октября 2022 15:00
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду
Все секреты гаитянского, луизианского и африканского колдовства.
8 октября 2022 12:00
Ночная жизнь Нью-Йорка: вышел тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»
В сериал вернулся актер из «Звездного пути».
7 октября 2022 11:48
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию.
3 октября 2022 12:00
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Забудьте про еду и сон — вы не сможете остановиться, пока не увидите финал.
28 сентября 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
На этой неделе стриминги предлагают стать шпионом повстанческого Альянса, прочувствовать ужас великого Эдгара Аллана По и довести до идеала первое свидание.
23 сентября 2022 15:00
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели
Сестры Олсен покоряют мир моды, Деннис-мучитель стал экологом, а у Линдси Лохан наконец-то налаживается жизнь.
14 сентября 2022 12:00
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми
Безумные ученые, дикое среднивековье и бестолковые супергерои.
3 сентября 2022 12:00
Закари Куинто и другие: объявлен актерский состав 11 сезона «Американской истории ужасов»
Среди них есть как старые, так и новые лица.
12 августа 2022 14:27
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
Серийные убийцы, призраки, куклы из людей и многое другое.
14 июля 2022 16:28
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Специально для фанаток всего мистического составили тест, который определит, кто из популярных киноведьм мог бы стать твоим соулмэйтом.
9 июля 2022 12:23
Когда ты по жизни «Один дома»: Путь Маколея Калкина от славы к забвению
В честь волны предстоящих рождественских фильмов, а также приятного возвращения Маколея Калкина в кино и телеиндустрию, Киноафиша решила вспомнить интересную, но не всегда блестящую карьеру актера.
23 ноября 2021 18:00
От возвращения «Мстителей» до новой экранизации Стивена Кинга: 10 главных сериалов августа
Последний месяц лета оказывается прощальным для нескольких долгоиграющих сериалов, но в то же время демонстрирует любопытные новинки. Рассказываем, какие шоу нельзя пропустить в августе 2021 года.
24 июля 2021 14:49
Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам
