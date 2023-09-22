Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам

Спустя 6 лет у Джона Лютера будет еще одно дело? Создатель культового сериала оставил намек, который взбудоражил фанатов

Этот триллер с Томом Фелтоном вышел в 2023 году, но тогда на него никто не обратил внимание: внезапно стал одним из самых популярных на Netflix