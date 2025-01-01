Квини
[Детройт, 2012] Дайте мне 44, экстра хрустящие!
Разозлённый клиент
Эй! В средней корзине должно быть 8 кусочков. А тут только 7.
Квини
Меня зовут не "Эй", а "Квини", и ты, должно быть, ошибся при подсчёте, потому что я сама сложила эту корзину.
Разозлённый клиент
Что ж, видно у тебя тройка по математике, потому что кусочков всего 7.
Квини
На самом деле, сэр, у меня пятёрка по математике, я все их сдала. Исчисление, тригонометрия, высшая алгебра.
Разозлённый клиент
[С ар sarcastic] Правда?
Квини
Мм-хм.
Разозлённый клиент
Слушай, я уверен, что ты гений, просто дай мне ещё кусочек курицы, и я здесь закончу.
Квини
Слушай, ты, карандаш-к****, ты уже съел лишний кусок, а теперь хочешь на халяву!
Разозлённый клиент
Я хочу поговорить с менеджером, ты, тупой толстяк!
Квини
[Разозлённо] Что ты сказал?
Разозлённый клиент
Приведи менеджера!
Квини
[С гневом] Я и есть менеджер.
Разозлённый клиент
[Она суёт руку в раскалённое масло, и её сила "Человеческой куклы Вуду" передаёт боль клиенту; он вопит от боли, пока его рука и предплечье не сгорят] Помогите! Я горю! Помогите!
[Он продолжает вопить от боли]
Нан
[Переключаясь на современность, Квини вспоминает инцидент] Тебя не отправили в тюрьму?
Квини
Нет. Свидетелей было много, никто не видел, как я вылила масло. Но это попало в местную газету, вот как мисс Корделия меня нашла.
Корделия Фокс
Сначала ты не хотела к нам присоединяться.
Квини
Я выросла на белых сериалах вроде "Зачарованных" и "Сабрины, маленькой ведьмы". Я даже не знала, что существуют черные ведьмы. Как оказалось, я наследница Титубы. Она была домашней рабыней в Салеме. Её впервые обвинили в колдовстве. Так что, по сути, я часть вашего племени.
Мэдисон Монтгомери
[С сарказмом] А здесь мы все будем петь "Кумбайя"?
Квини
[Вскакивая, готовая драться] Данная баба, я тебя съем!
Корделия Фокс
Эй-эй-эй! Эй! Вы, ребята, должны начать заботиться друг о друге. У нас и так достаточно врагов снаружи.