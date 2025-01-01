Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Цитаты

Цитаты из сериала Американская история ужасов

Кордилия Фокс В отсутствие совета, как правящая Верховная в этом ковене, я настоящим объявляю... за убийства нашей сестры-колдуньи, Сесили Пембрук, и нашего коллеги, Квентина Флеминга... ты... Мертл Сноу, приговариваешься к смерти через сожжение.
Мертл Сноу Делия, моя дорогая дочь, я никогда не была так горда.
Кордилия Фокс Есть последние слова?
Мертл Сноу Только одно. БАЛЕНСАГА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнди Мотт Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зои Бенсон Ты думаешь, Фиона сможет это исправить?
Мэдисон Монтгомери Ты просто чертов идиот. Не могу поверить, что ты рассказал им всё. Я должна привести себя в порядок! Когда это станет известным, мне конец!
Зои Бенсон Кому это вообще нужно? Это убийство, целая серия убийств!
Мэдисон Монтгомери Они не найдут ничего, что укажет на то, что мы messing with the bus, потому что мы не трогали автобус! А что ты сделала с тем г#ндоном в больнице?
Фиона Гуд [Фиона входит, сердится] Идиоты.
[Она телекинезом швыряет Мэдисон и Зои к стене, и они crash down, приземляясь на пол.]
Фиона Гуд Ты хоть понимаешь, что там происходит? Я простила ваш неуклюжий массовый бизнес с автобусом из-за юношеского рвения и всего такого, но если у вас нет чертовых мозгов понять, что когда незнакомцы начинают задавать вопросы, мы должны держаться вместе, тогда я боюсь, что наша линия действительно подходит к концу.
Зои Бенсон Но они уже много знали.
Фиона Гуд Я не смогла бы даже поджарить кусок хлеба с той жарой, которую они на тебя давили. Ты... мягкая. Ты слишком эмоциональна, тебе важно, что подумают люди. Если есть что-то, чему ты должна научиться перед тем, как покинуть это место, так это то, что мы, даже САМИЕ СЛАБЫЕ среди нас, лучше лучших из них.
Зои Бенсон Нас арестуют?
Фиона Гуд Ты упускаешь суть.
Мэдисон Монтгомери Какая суть?
Фиона Гуд Суть в том, что... в этом злосном мире... единственное, чего вам стоит бояться... это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Квини [Детройт, 2012] Дайте мне 44, экстра хрустящие!
Разозлённый клиент Эй! В средней корзине должно быть 8 кусочков. А тут только 7.
Квини Меня зовут не "Эй", а "Квини", и ты, должно быть, ошибся при подсчёте, потому что я сама сложила эту корзину.
Разозлённый клиент Что ж, видно у тебя тройка по математике, потому что кусочков всего 7.
Квини На самом деле, сэр, у меня пятёрка по математике, я все их сдала. Исчисление, тригонометрия, высшая алгебра.
Разозлённый клиент [С ар sarcastic] Правда?
Квини Мм-хм.
Разозлённый клиент Слушай, я уверен, что ты гений, просто дай мне ещё кусочек курицы, и я здесь закончу.
Квини Слушай, ты, карандаш-к****, ты уже съел лишний кусок, а теперь хочешь на халяву!
Разозлённый клиент Я хочу поговорить с менеджером, ты, тупой толстяк!
Квини [Разозлённо] Что ты сказал?
Разозлённый клиент Приведи менеджера!
Квини [С гневом] Я и есть менеджер.
Разозлённый клиент [Она суёт руку в раскалённое масло, и её сила "Человеческой куклы Вуду" передаёт боль клиенту; он вопит от боли, пока его рука и предплечье не сгорят] Помогите! Я горю! Помогите!
[Он продолжает вопить от боли]
Нан [Переключаясь на современность, Квини вспоминает инцидент] Тебя не отправили в тюрьму?
Квини Нет. Свидетелей было много, никто не видел, как я вылила масло. Но это попало в местную газету, вот как мисс Корделия меня нашла.
Корделия Фокс Сначала ты не хотела к нам присоединяться.
Квини Я выросла на белых сериалах вроде "Зачарованных" и "Сабрины, маленькой ведьмы". Я даже не знала, что существуют черные ведьмы. Как оказалось, я наследница Титубы. Она была домашней рабыней в Салеме. Её впервые обвинили в колдовстве. Так что, по сути, я часть вашего племени.
Мэдисон Монтгомери [С сарказмом] А здесь мы все будем петь "Кумбайя"?
Квини [Вскакивая, готовая драться] Данная баба, я тебя съем!
Корделия Фокс Эй-эй-эй! Эй! Вы, ребята, должны начать заботиться друг о друге. У нас и так достаточно врагов снаружи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billie Dean Howard Я думаю, что нас пригласят на мой пилот для Lifetime. И как только это произойдёт, я хочу, чтобы ты пришла как моя гостья.
Constance Langdon Я не могу сосредоточиться на твоей... карьере прямо сейчас. Я, возможно, смотрю на совершенно разрушительную ситуацию.
Billie Dean Howard Мы говорим о менопаузе, малыш? Почему я вижу детские фотографии?
Constance Langdon Скажи мне... Что происходит, когда человек... совокупляется с кем-то из мира духов?
Billie Dean Howard Духи не известны своей потенцией.
Constance Langdon Да, но... что если действительно произойдёт зачатие?
Billie Dean Howard Ты знаешь про ящик? Ящик Папы?
Constance Langdon О чём ты, чёрт возьми?
Billie Dean Howard Когда новый папа выбран и звонят колокола Святого Петра, его вводят в небольшую камеру рядом с Сикстинской капеллой. Её называют комнатой слёз, в честь той божественной смеси радости и печали, которую он должен обдумать в этот момент. Ему приносят ключ от этого ящика. Говорят, что этот ящик содержит высший секрет. Он хранит секрет конца света.
Constance Langdon О, да ради всего святого, Билли Дин, здесь камеры не снимают. Перейди к сути!
Billie Dean Howard Этот лист бумаги раскрывает точную природу Антихриста. Ребёнок, рожденный от человека и духа, приведёт к концу времён. Это суть зла... извращение Непорочного Зачатия.
Constance Langdon О чём ты говоришь?
Billie Dean Howard О, давай, дорогая. Святой Дух лишь прошептал на ухо Деве Марии, и она родила Сына Божьего. Если Дьявол собирается использовать человеческую утробу для своего отпрыска, он захочет получить немного больше, чем просто отдача.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Салли Фриман [после того, как Бен нажимает кнопку "Запись" на своём магнитофоне] Он решается на это, и я не могу его остановить. Мы должны подписать бумаги на следующей неделе, и на этом всё. 23 года, стертые одним движением пера. Я так расстроена. И мне интересно, смогу ли я когда-нибудь снова любить или быть любимой.
Доктор Бен Хармон Какова причина, по которой ваш муж подает на развод?
Салли Фриман Он говорит, что я очень скучная. Я пыталась говорить с ним на разные темы. Например, о спорте. Я даже выучила названия футбольных команд, за которыми он следит. Давайте вспомним; есть Чарджерс, 49-е, Рейдерс, Си Хокс из Сиэтла. Это Западное побережье. А Кардиналы, они в Аризоне. Я запомнила их для него. У меня хорошо с памятью. Я всё ещё могу назвать штаты и все их столицы, которые я выучила в шестом классе. Моя память помогает в работе. Я бухгалтер по профессии, но начинаю заниматься налогами.
[Всё это время Бен слушает и теряет нить из-за скучного бормотания Салли]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше