Зои Бенсон Ты думаешь, Фиона сможет это исправить?

Мэдисон Монтгомери Ты просто чертов идиот. Не могу поверить, что ты рассказал им всё. Я должна привести себя в порядок! Когда это станет известным, мне конец!

Зои Бенсон Кому это вообще нужно? Это убийство, целая серия убийств!

Мэдисон Монтгомери Они не найдут ничего, что укажет на то, что мы messing with the bus, потому что мы не трогали автобус! А что ты сделала с тем г#ндоном в больнице?

Фиона Гуд [Фиона входит, сердится] Идиоты.

[Она телекинезом швыряет Мэдисон и Зои к стене, и они crash down, приземляясь на пол.]

Фиона Гуд Ты хоть понимаешь, что там происходит? Я простила ваш неуклюжий массовый бизнес с автобусом из-за юношеского рвения и всего такого, но если у вас нет чертовых мозгов понять, что когда незнакомцы начинают задавать вопросы, мы должны держаться вместе, тогда я боюсь, что наша линия действительно подходит к концу.

Зои Бенсон Но они уже много знали.

Фиона Гуд Я не смогла бы даже поджарить кусок хлеба с той жарой, которую они на тебя давили. Ты... мягкая. Ты слишком эмоциональна, тебе важно, что подумают люди. Если есть что-то, чему ты должна научиться перед тем, как покинуть это место, так это то, что мы, даже САМИЕ СЛАБЫЕ среди нас, лучше лучших из них.

Зои Бенсон Нас арестуют?

Фиона Гуд Ты упускаешь суть.

Мэдисон Монтгомери Какая суть?